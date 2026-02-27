REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Niepełnosprawni: samodzielność według komisji WZON w sytuacjach niesamodzielności staruszków

Niepełnosprawni: samodzielność według komisji WZON w sytuacjach niesamodzielności staruszków

27 lutego 2026, 17:24
[Data aktualizacji 27 lutego 2026, 17:21]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
podwyżki
podwyżki
Moja Babcia po pierwszej decyzji mogła podróżować sama samolotem i pociągiem, w zaskarżeniu zapytałem się czy jako pasażer czy pilot, bo wyżej było napisane, że nie jest w stanie sama kanapki zrobić. To opowieść wnuczki. Jest ich coraz więcej. WZON przypisują osobom starszym zdolność do wykonywania samodzielnie czynności w sposób oczywisty niemożliwy do wykonania przez osobę niepełnosprawną.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych w wieku 75+ sygnalizują dziwne decyzje WZON co co przyznawania punktów rodzicom albo dziadkom. W decyzjach tych osoby w wieku 75+ są uznawane za samodzielne co do podróży środkami komunikami publicznej oraz samodzielne co do załatwiania spraw w urzędzie. Opiekunowie podnoszą, że osoby w WZON dokonujące takich kwalifikacji widzą po prostu, że staruszka nie ma zdolności, które wynikają z treści decyzji o przyznaniu punktów. I pytają dlaczego tak jest?

Kontrowersyjne punkty w świadczeniu wspierającym - samodzielność w sytuacjach oczywistej niesamodzielności

Przykład

Powiem, jak mój tata funkcjonuje. Nie wychodzi sam z domu, nie zrobi sobie kanapki ani herbaty, nie ogląda telewizji. Odbierze telefon, jeśli mu się uda. Sam przemieszcza się po domu z laską. Musimy już zakładać mu pieluchomajtki. Gaz musimy zakręcać i chować przed nim jedzenie, bo zapomina, że już jadł, i wyjada chleb. Trzy razy dziennie ktoś do niego przychodzi, żeby podać jedzenie i leki.

Dostał 68 punktów, po odwołaniu 72. Jeszcze nie widziałam ani złotówki tego świadczenia. Za cztery miesiące muszę składać wniosek o nową komisję, bo kończy mu się orzeczenie. Ma 89 lat.

Przykład

„Ja mam to samo z mamą – identycznie. Mało tego, kąpiemy ją o 20:00, a o 3:30–4:00 rano znowu idzie do wanny i chce się kąpać. Musimy chować kurek od wanny, a kurki od gazu odkręca. Dostała 85 punktów.”

Przykład

Te komisje to specjalnie zaniżają punktację, wiele osób się nie odwołuje, a trzeba, bo jest to takie niesprawiedliwe, że trzeba im trochę nosa utrzeć, że tak powiem, i trzeba się za to ostro brać, bo będą dalej mieli niepełnosprawnych w poważaniu, a jak bardzo dużo osób będzie się odwoływać i dostawać lepszą punktację, to im się pokaże, jak są niesprawiedliwi.

Przykład

Ja dostałam 82 punkty. Nie odwoływałam się, chociaż też nie zgadzam się z wszystkimi ocenami. Jakoś funkcjonuję, chociaż potrzebuję do życia pomocy kilku osób. Świadczenie dostaję od roku. Przedtem nie dostawałam oprócz emerytury nic. Cieszę się, że dostałam to, co mam.

Świadczenie wspierające po dwóch latach - za dużo seniorów

W 2024 r. do Wojewódzkich Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zostało złożonych 471,2 tys. wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwie małopolskim (51358), najmniej w województwie lubuskim (12570).

Świadczenie wspierające co do zasady przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie, jednak uwzględniając szczególny charakter świadczenia wspierającego, którego nabycie uzależnione jest od posiadania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, wprowadzone zostały regulacje wydłużające okres na złożenie wniosku o to świadczenie w sytuacji, gdy osoba nie posiada jeszcze tej decyzji. W związku z tym, jeżeli osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, prawo do świadczenia wspierającego zostanie ustalone od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie tej decyzji (art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym).

Zobacz również:
Ważne

Za osobę pobierającą świadczenie wspierające, jak i za jej opiekuna, który nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, ZUS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne, od podstawy wysokości pobieranego świadczenia wspierającego. Ponadto, za opiekuna niepozostającego w zatrudnieniu, który wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z osobą pobierającą świadczenie wspierające, ZUS opłaca również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przez okres sprawowania opieki.

Punkty w teście samodzielności

(poziom potrzeby wsparcia)

Kwota świadczenia wspierającego

od 1 marca 2026 r.

od 95 do 100 punktów

4353 zł

od 90 do 94 punktów

3562 zł

od 85 do 89 punktów

2375 zł

od 80 do 84 punktów

1583 zł

od 75 do 79 punktów

1188 zł

od 70 do 74 punktów

792 zł

 

Źródło: INFOR
QR Code

