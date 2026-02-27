REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Od 1 marca 2026 r. dodatkowo prawie 7000 zł miesięcznie dla najstarszych seniorów

Od 1 marca 2026 r. dodatkowo prawie 7000 zł miesięcznie dla najstarszych seniorów

27 lutego 2026, 11:27
Od 1 marca wzrośnie wysokość świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej. Po waloryzacji miesięczna kwota brutto wyniesie 6 938,92 zł, czyli o ponad 349 zł więcej niż dotychczas.

Dodatkowa emerytura dla stulatków

Przez ponad 50 lat, od 1972 roku, osoby, które ukończyły 100 lat, otrzymywały tzw. honorową emeryturę przyznawaną w drodze wyjątku. Miała ona stałą wysokość i odpowiadała kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. W efekcie stulatkowie otrzymywali świadczenia w różnych wysokościach. Raz przyznana honorowa premia za wiek nie była waloryzowana i była wypłacana w tej samej wysokości przez całe życie - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Zmiana nastąpiła 1 stycznia 2025 roku. Świadczenie honorowe zostało uregulowane ustawą i ustalono jedną wspólną kwotę w wysokości 6 246,13 zł brutto miesięcznie.

Waloryzacja od 1 marca 2026 r.

Świadczenie to objęto coroczną waloryzacją. Po podwyżce przeprowadzonej 1 marca 2025 roku jego wysokość wyniosła 6 589,67 zł brutto, a od marca wzrośnie do 6 938,92 zł brutto – dodaje rzeczniczka.

Ważne

Świadczenie honorowe jest wypłacane dożywotnio. Jest przekazywane jako dodatek do emerytury lub renty, a w przypadku ich braku jako samodzielne świadczenie.

Ponad 230 stulatków z honorowym świadczeniem w województwie kujawsko-pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim świadczenie honorowe z ZUS-u z tytułu ukończenia 100 lat otrzymują obecnie 233 osoby. Jeszcze pod koniec grudnia 2025 roku było to 242 świadczeniobiorców. Oddział ZUS w Toruniu wypłaca 104 takie świadczenia, natomiast oddział ZUS w Bydgoszczy – 129. Jedna z najstarszych beneficjentek obsługiwanych przez oddział ZUS w Toruniu ma 110 lat i obecnie mieszka w Gdańsku. Najstarszy beneficjent tego oddziału ma 103 lata i mieszka w Grudziądzu. Z kolei najstarsza seniorka otrzymująca świadczenie honorowe z bydgoskiego oddziału ZUS ma 105 lat i mieszka w powiecie chojnickim. Najstarszy senior tego oddziału ma 103 lata i mieszka w okolicach Bydgoszczy.

Kiedy świadczenie jest przyznawane z urzędu, a kiedy trzeba złożyć wniosek?

Osoby, które ukończyły 100 lat, posiadają polskie obywatelstwo i pobierają emeryturę lub rentę, otrzymują świadczenie honorowe z urzędu. Nie muszą składać wniosku. Decyzję o przyznaniu świadczenia wysyła instytucja, która wypłaca emeryturę lub rentę, na przykład ZUS, KRUS lub inny właściwy organ. Jeżeli dana osoba pobiera świadczenia z więcej niż jednej instytucji, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał ZUS.

Wniosek powinny złożyć osoby, które nie pobierają emerytury ani renty z żadnego organu emerytalnego, ale spełniają pozostałe warunki. Dotyczy to osób, które ukończyły 100 lat, posiadają polskie obywatelstwo oraz przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia miały centrum interesów życiowych w Polsce. Po złożeniu wniosku i potwierdzeniu spełnienia warunków ZUS przyzna świadczenie honorowe.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Prawo
27 lut 2026

Od 1 marca wzrośnie wysokość świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej. Po waloryzacji miesięczna kwota brutto wyniesie 6 938,92 zł, czyli o ponad 349 zł więcej niż dotychczas.
