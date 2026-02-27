REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » MRPiPS chce skrócić roczny wymiar czasu pracy o 20%. Korpo-biurokracja zajmuje nawet 2 dni w tygodniu. Ekspert: zostaje 3 dni sensownej pracy

MRPiPS chce skrócić roczny wymiar czasu pracy o 20%. Korpo-biurokracja zajmuje nawet 2 dni w tygodniu. Ekspert: zostaje 3 dni sensownej pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 12:43
MRPiPS chce skrócić roczny wymiar czasu pracy o 20%. Uciążliwa korpo-biurokracja zajmuje teraz nawet 2 dni w tygodniu. Ekspert: zostaje 3 dni sensownej pracy
MRPiPS chce skrócić roczny wymiar czasu pracy o 20%. Uciążliwa korpo-biurokracja zajmuje teraz nawet 2 dni w tygodniu. Ekspert: zostaje 3 dni sensownej pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polscy pracownicy w ostatnich latach zwiększyli swoją produktywność o niemal 10 proc. Jednocześnie nasz kraj zajmuje 21. miejsce w UE pod względem poziomu cyfryzacji firm, a 40 proc. czasu pracy pochłaniają powtarzalne zadania administracyjne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmniejszyć roczny wymiar czasu pracy o 20 proc., jednak bez transformacji cyfrowej nie będzie to możliwe. Pomóc mogą nowe technologie, jak np. automatyzacja ewidencji czasu pracy, oferowana przez różnego rodzaju platformy do zarządzania procesami HR. Wśród firmy, które wprowadziły taka zmianę, blisko ⅓ odnotowała wzrost zwrotu z inwestycji w ciągu pół roku.

Czy będzie krótszy tydzień pracy? Pilotaż dobiega końca

Dobiega końca drugi miesiąc pilotażowego programu skrócenia czasu pracy w Polsce, obejmujący 90 pracodawców i ponad 5 tys. pracowników z różnych sektorów i branż. Biorące w nim udział firmy mają do wyboru kilka modeli działania, jak np. skrócenie pracy do 4 dni w tygodniu, zmniejszenia dziennej liczby godzin pracy czy wprowadzenie dodatkowych dni urlopu. Aż 61 proc. aktywnych zawodowo Polaków uważa, że skrócenie czasu pracy poprawiłoby ich zawodową satysfakcję, jak wynika z raportu „Szczęście w pracy Polaków” od No Fluff Jobs.

REKLAMA

REKLAMA

MRPiPS chce skrócić czas pracy docelowo o 20%

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej docelowo planuje zmniejszyć roczny wymiar czasu pracy o 20 proc. Jedną z głównych obaw pracodawców związaną ze skróceniem czasu pracy jest spadek efektywności, chociaż zagraniczne pilotaże wykazują coś przeciwnego. Według danych Komisji Europejskiej, produktywność europejskich pracowników wzrosła o 0,4 proc. w skali roku, przy jednoczesnym spadku godzin pracy na osobę o 0,1 proc.

Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów w Europie, a jednocześnie w ostatnich latach produktywność polskich pracowników wzrosła o niemal 10 proc., wyprzedzając pod tym względem wiele krajów zachodnich. Jednocześnie tylko 21 proc. polskich przedsiębiorstw ma wysoki lub bardzo wysoki poziom cyfryzacji, co daje nam 21. miejsce wśród krajów UE.

Bez automatyzacji i cyfyzacji się nie uda

- Mamy ambicje na miarę Doliny Krzemowej, a narzędzia zarządzania z epoki rewolucji przemysłowej. Polacy chcą pracować 4 dni w tygodniu, co jest naturalnym trendem w Europie, ale polskie firmy wciąż próbują tym zarządzać za pomocą Excela i papierowych wniosków. Matematyka jest tu bezlitosna – nie da się obciąć 20 proc. czasu pracy ustawą i oczekiwać, że biznes to przetrwa bez szwanku, jeśli wcześniej nie zautomatyzujemy procesów – mówi Tomasz Wykowski, Country Manager Poland w Factorial, wiodącym europejskim start-upie w obszarze technologii HR. – Skrócenie tygodnia pracy bez radykalnej cyfryzacji to prosta droga do zapaści operacyjnej wielu firm. Jeśli w piątek pracownik ma mieć wolne, to ten piątek musi „odpracować” za niego technologia i AI od poniedziałku do czwartku. To nie jest kwestia wyboru nowoczesnych gadżetów HR, to kwestia biznesowego przetrwania na rynku.

Uciążliwa korpo-biurokracja pochłania nawet do 2 godzin pracy dziennie

Według analiz największe straty czasu wynikają z wykonywania mało wartościowych zadań – jak szybkie poprawki do projektów, zbędne spotkania czy nadmierna administracja. Tego typu czynności pochłaniają nawet 1,5-2 godziny czasu na osobę dziennie, ale nie sposób w pełni ocenić ich czasochłonności bez odpowiedniej ewidencji. Niemal 70 proc. europejskich pracowników zwraca uwagę na fakt, że nieefektywne spotkania marnują ich zasoby. W Polsce prawie 40 proc. czasu pracy zajmują powtarzalne zadania administracyjne.

REKLAMA

- Czas marnowany na rutynową administrację to największy ukryty podatek, jaki płacą dziś polscy przedsiębiorcy i pracownicy. Ekscytujemy się debatą o 4-dniowym tygodniu pracy, a prawda jest taka, że w wielu polskich firmach pracownicy już teraz wykonują sensowną pracę tylko przez 3 dni, a pozostałe 2 dni tracą na wypełnianie tabelek, raportowanie i walkę z biurokracją. Jesteśmy rzekomo jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie, ale musimy zadać sobie pytanie: czy jesteśmy naprawdę aż tak pracowici, czy po prostu fatalnie zorganizowani cyfrowo? Uwolnienie tych dwóch godzin dziennie dzięki automatyzacji to jedyny sposób, by pogodzić oczekiwania pracowników dotyczące work-life balance z wymogami utrzymania rentowności biznesu – mówi Tomasz Wykowski, Country Manager Poland w Factorial. – Problemem jest również brak automatyzacji śledzenia czasu pracy. Połowa pracowników wskazuje konieczność ręcznej ewidencji godzin pracy jako najbardziej czasochłonny element zadań administracyjnych. Tymczasem aż 31 proc. firm, które zautomatyzowały te kwestie, odnotowało wzrost zwrotu z inwestycji (ROI) w ciągu zaledwie 6 miesięcy. Współcześnie na rynku dostępnych jest wiele technologii, jak Factorial, które wspierają zarządzanie czasem pracy i pomagają w utrzymaniu efektywności w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych pracowników. Bardzo przydatne są np. rozwiązania biometryczne, czyli oparte na rozpoznawaniu np. twarzy czy odcisku palca. Nie tylko skracają czas niezbędny do logowania do systemów, ale też eliminują problem tzw. buddy punchingu, czyli rejestrowania się za nieobecnych współpracowników (np. poprzez odbicie cudzej karty).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowe przepisy dla najmu krótkoterminowego w 2026 roku. Będą wyższe ceny noclegów już w te wakacje?
27 lut 2026

Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w etap przełomowych zmian prawnych. Projekt nowelizacji przepisów o usługach hotelarskich, opublikowany 23 stycznia 2026 r., ma wprowadzić kompleksowe regulacje tego segmentu: ograniczenie szarej strefy oraz uporządkowanie zasad działania rynku. Od dawna domagają się tego samorządy, branża hotelarska, profesjonalni operatorzy i właściciele mieszkań rozliczający się zgodnie z prawem.

Niepełnosprawni tracą pkt 7 w orzeczeniu. Nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Zarówno starego jak i nowego
27 lut 2026

Do redakcji wpływają listy matek, których dzieci chorują na autyzm, zespół Aspergera, chorobę afektywną dwubiegunową. I obecnie te dzieci tracą pkt 7 i (albo) 8 w orzeczeniach o niepełnosprawności. Powoduje to utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
W MOPS 6 zasiłków. Na lekarza, jedzenie, buty, ciuchy, leki, czynsz na mieszkanie
27 lut 2026

MOPS mają opinię instytucji wypłacającej jeden marny zasiłek dla jednego potrzebującego. I poniższa historia jej przeczy. Praktyka pokazała, że może wystąpić sytuacja, gdy jedna osoba na przestrzeni kilku miesięcy otrzymała …. 6 rodzajów zasiłków. W artykule przedstawiam taki przypadek na bazie wyroku WSA w Lublinie z 8 października 2024 r. (II SA/Lu 559/24).
MRPiPS chce skrócić roczny wymiar czasu pracy o 20%. Korpo-biurokracja zajmuje nawet 2 dni w tygodniu. Ekspert: zostaje 3 dni sensownej pracy
27 lut 2026

Polscy pracownicy w ostatnich latach zwiększyli swoją produktywność o niemal 10 proc. Jednocześnie nasz kraj zajmuje 21. miejsce w UE pod względem poziomu cyfryzacji firm, a 40 proc. czasu pracy pochłaniają powtarzalne zadania administracyjne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmniejszyć roczny wymiar czasu pracy o 20 proc., jednak bez transformacji cyfrowej nie będzie to możliwe. Pomóc mogą nowe technologie, jak np. automatyzacja ewidencji czasu pracy, oferowana przez różnego rodzaju platformy do zarządzania procesami HR. Wśród firmy, które wprowadziły taka zmianę, blisko ⅓ odnotowała wzrost zwrotu z inwestycji w ciągu pół roku.

REKLAMA

Dodatek dopełniający do renty socjalnej – waloryzacja od 1 marca 2026 r. Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?
27 lut 2026

Od maja ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kto ma prawo do tego dodatku i jak go uzyskać? Ile wynosi ten dodatek przed i po waloryzacji od 1 marca 2026 r.
Dodatkowo prawie 7000 zł miesięcznie dla najstarszych seniorów od 1 marca 2026 r. Oprócz emerytury lub renty albo jako samodzielne świadczenie
27 lut 2026

Od 1 marca wzrośnie wysokość świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej. Po waloryzacji miesięczna kwota brutto wyniesie 6 938,92 zł, czyli o ponad 349 zł więcej niż dotychczas.
Zmiany w Kościele katolickim w Polsce od 1 marca 2026. Będą kary dla duchownych i wiernych. Episkopat opublikował nowe stawki
27 lut 2026

Od 1 marca 2026 roku w Kościele katolickim w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kar finansowych. Na Konferencji Episkopatu Polski ogłoszono oficjalny Dekret Ogólny w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym, w którym po raz pierwszy tak precyzyjnie określono widełki grzywien i zasady potrącania wynagrodzenia kościelnego, zarówno dla duchownych, jak i osób świeckich.
Waloryzacja emerytur 2026: terminarz wypłat. Już 27 lutego ponad milion seniorów dostanie wyższe świadczenia
27 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jak co roku, w marcu 2026 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. 1 marca w tym roku przypada w niedzielę, więc ZUS z wyprzedzeniem wypłacił ponad milion zwaloryzowanych świadczeń, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego, zarówno w formie gotówki, jak i na konta bankowe.

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe narzędzie czy nowe ryzyko? [Gość Infor.pl]
27 lut 2026

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowa Inspekcja Pracy wzbudza duże emocje. Pracodawcy mówią o niepewności i rosnących kosztach. Część pracowników i związków zawodowych liczy na skuteczniejszą walkę z nadużyciami przy umowach cywilnoprawnych. Jednym z najważniejszych elementów projektu jest wprowadzenie tzw. interpretacji indywidualnej w prawie pracy.
Koniec zabawy w kotka i myszkę dłużników z wierzycielami - Ogólnopolska Platforma Egzekucyjna namierzy twoje zaległości błyskawicznie
26 lut 2026

Pętla wokół niesolidnych płatników właśnie się zaciska. Rząd przyjął przepisy, które diametralnie zmienią sposób ściągania należności w Polsce. Nowe narzędzie ma być bezlitosne dla dłużników: system zostanie w pełni zautomatyzowany, a przepływ informacji o twoich długach będzie natychmiastowy. Czy masz powody do obaw? Sprawdzamy, kogo dokładnie dotknie ta kolejna już cyfrowa rewolucja.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA