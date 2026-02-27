REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Samowola budowlana: poprzedni właściciel nie miał pozwolenia, a rozbiórka, czy kara dotknie Ciebie - nabywcę mieszkania (domu)

Samowola budowlana: poprzedni właściciel nie miał pozwolenia, a rozbiórka, czy kara dotknie Ciebie - nabywcę mieszkania (domu)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 13:57
Leszek Markiewicz
Leszek Markiewicz
Agent nieruchomości
Samowola budowlana: poprzedni właściciel nie miał pozwolenia, a rozbiórka, czy kara dotknie Ciebie - nabywcę mieszkania (domu)
Samowola budowlana: poprzedni właściciel nie miał pozwolenia, a rozbiórka, czy kara dotknie Ciebie - nabywcę mieszkania (domu)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przy zakupie lokalu lub domu, trzeba zwracać uwagę na legalność wykonanych prac budowlanych. Samowola oznacza bowiem problem dla nowego właściciela - ostrzega Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.

Kupujesz mieszkanie? Sprawdź, czy było legalnie wybudowane lub przerabiane

Wiele starszych lokali mieszkalnych i domów nie spełnia wymagań obecnych właścicieli, co skutkuje dość daleko idącymi przeróbkami. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby takich zmian dokonywano zawsze zgodnie z prawem. Tymczasem niekiedy źle rozumiana kreatywność właścicieli i budowlańców powoduje np. samowolne usunięcie niektórych ścian nośnych. Nawet jeśli taka zmiana nie będzie miała natychmiastowego wpływu na kondycję budynku, to niestety może ona powodować kłopoty w przyszłości. Warto zdawać sobie sprawę, że konsekwencjami samowoli budowlanej zostanie obarczony obecny właściciel mieszkania, a nie wykonawca lub zleceniodawca prac. W związku z tym przy zakupie domu lub mieszkania trzeba zwracać uwagę na legalność wykonanych wcześniej prac.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Problemy wynikające z dokonanej samowoli budowlanej mogą przejść na kolejnego właściciela nieruchomości mieszkaniowej. Takie sytuacje już się zdarzały w praktyce. Późniejsze dochodzenie roszczeń od sprzedającego (m.in. z tytułu rękojmi) nie jest łatwe. Dlatego konieczne jest zwrócenie uwagi na ewentualne przeróbki względem pierwotnego projektu oraz legalność wzniesionych obiektów budowlanych. Nie każdy z nich może zostać objęty uproszczoną procedurą legalizacyjną (bez opłaty legalizacyjnej). Nie dziwi zatem fakt, że osoby kupujące nieruchomości mieszkaniowe, przed podjęciem wiążącej decyzji coraz częściej proszą o pomoc wyspecjalizowanych rzeczoznawców budowlanych.

Odpowiedzialność nabywcy samowoli budowlanej - jak wygląda?

Wydaje się, że w pierwszej kolejności warto krótko wyjaśnić, na jakich podstawach bazuje odpowiedzialność nabywcy samowoli budowlanej za prace, które wcześniej wykonano nielegalnie. Tym bardziej, że ten temat nie jest do końca oczywisty. Prawo budowlane nie mówi bowiem wprost, kto jest odpowiedzialny za samowolę budowlaną w razie zbycia nieruchomości. Mimo tego, istnieją podstawy prawne, by obecny właściciel nieruchomości odpowiadał za roboty budowlane, z którymi nie miał nic wspólnego - jako że wykonano je z inicjatywy poprzedniego właściciela. „Wiele osób o tym niestety nie wie. Chodzi zarówno o właścicieli domów i mieszkań, jak i potencjalnych nabywców takich nieruchomości” - podkreśla Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.

Jeżeli chodzi o podstawy prawne takiej specyficznej odpowiedzialności, to warto zwrócić uwagę na Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 22 marca 2017 r. (II SA/Gd 19/17). Wskazuje on bowiem, że: „Obowiązek likwidacji samowoli budowlanej, w tym również wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, przechodzi na następców prawnych - aktualnych właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości”. Oczywiście, obowiązkiem nowego właściciela nie zawsze będzie rozbiórka. - Czasem wystarczy wnieść opłatę legalizacyjną lub wykonać prace wskazane przez nadzór budowlany. To jednak również oznacza koszty, czasem niemałe - przypomina Leszek Markiewicz z NieruchomosciSzybko.pl.

Rękojmia - możliwa, ale niełatwa do wykorzystania?

Naturalnie, trzeba pamiętać, że wada fizyczna w postaci samowoli budowlanej daje obecnemu właścicielowi nieruchomości mieszkaniowej prawo do skorzystania z rękojmi (np. w formie roszczenia o obniżenie ceny zakupu). Poza tym rekompensaty od sprzedającego za wadę w formie samowoli można dochodzić na zasadach ogólnych. - Pamiętajmy jednak o częstej konieczności uwikłania się w długoletni spór sądowy. Innymi słowy, zakupu nieruchomości mieszkaniowej obciążonej samowolą należy się wystrzegać w największym stopniu - dodaje Leszek Markiewicz.

Samowolę budowlaną nie zawsze można łatwo zalegalizować

Prosta i darmowa ścieżka legalizacyjna dla kupionej samowoli może być niedostępna. Pamiętajmy bowiem, że uproszczona legalizacja samowoli budowlanych możliwa jest tylko w przypadku stwierdzenia budowy obiektu lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, bez wymaganego zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia - pod warunkiem, że od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. „Uproszczona legalizacja będzie niemożliwa, jeżeli nadzór budowlany przed upływem dwudziestoletniego terminu podjął działania zmierzające do likwidacji samowoli” - przypomina Leszek Markiewicz

REKLAMA

Trzeba zwracać uwagę na tzw. lokale inwestycyjne

Samowole budowlane czasem kojarzą się np. z szopą postawioną przed laty bez żadnych formalności. Warto jednak pamiętać, że samowole to znacznie szersza kategoria. Zaliczają się do niej chociażby większe mieszkania prowizorycznie przerabiane pod wynajem poprzez wstawienie dodatkowych ścianek działowych i urządzenie np. małych kuchni oraz łazienek. Inwestorzy tworzący takie lokale „wielopaki” ryzykują tym, że sąd nakaże im przywrócenie stanu poprzedniego, co może wiązać się ze sporymi kosztami (przykład: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 listopada 2024 r. - sygnatura akt: II SA/Bk 256/24). - Podobne ryzyko występuje w razie zakupu mieszkania przystosowanego do maksymalizowania zysku z najmu, które wcześniej przerobiła inna osoba - podsumowuje Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowe przepisy dla najmu krótkoterminowego w 2026 roku. Będą wyższe ceny noclegów już w te wakacje?
27 lut 2026

Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w etap przełomowych zmian prawnych. Projekt nowelizacji przepisów o usługach hotelarskich, opublikowany 23 stycznia 2026 r., ma wprowadzić kompleksowe regulacje tego segmentu: ograniczenie szarej strefy oraz uporządkowanie zasad działania rynku. Od dawna domagają się tego samorządy, branża hotelarska, profesjonalni operatorzy i właściciele mieszkań rozliczający się zgodnie z prawem.

Niepełnosprawni tracą pkt 7 w orzeczeniu. Nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Zarówno starego jak i nowego
27 lut 2026

Do redakcji wpływają listy matek, których dzieci chorują na autyzm, zespół Aspergera, chorobę afektywną dwubiegunową. I obecnie te dzieci tracą pkt 7 i (albo) 8 w orzeczeniach o niepełnosprawności. Powoduje to utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
W MOPS 6 zasiłków. Na lekarza, jedzenie, buty, ciuchy, leki, czynsz na mieszkanie
27 lut 2026

MOPS mają opinię instytucji wypłacającej jeden marny zasiłek dla jednego potrzebującego. I poniższa historia jej przeczy. Praktyka pokazała, że może wystąpić sytuacja, gdy jedna osoba na przestrzeni kilku miesięcy otrzymała …. 6 rodzajów zasiłków. W artykule przedstawiam taki przypadek na bazie wyroku WSA w Lublinie z 8 października 2024 r. (II SA/Lu 559/24).
MRPiPS chce skrócić roczny wymiar czasu pracy o 20%. Korpo-biurokracja zajmuje nawet 2 dni w tygodniu. Ekspert: zostaje 3 dni sensownej pracy
27 lut 2026

Polscy pracownicy w ostatnich latach zwiększyli swoją produktywność o niemal 10 proc. Jednocześnie nasz kraj zajmuje 21. miejsce w UE pod względem poziomu cyfryzacji firm, a 40 proc. czasu pracy pochłaniają powtarzalne zadania administracyjne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmniejszyć roczny wymiar czasu pracy o 20 proc., jednak bez transformacji cyfrowej nie będzie to możliwe. Pomóc mogą nowe technologie, jak np. automatyzacja ewidencji czasu pracy, oferowana przez różnego rodzaju platformy do zarządzania procesami HR. Wśród firmy, które wprowadziły taka zmianę, blisko ⅓ odnotowała wzrost zwrotu z inwestycji w ciągu pół roku.

REKLAMA

Dodatek dopełniający do renty socjalnej – waloryzacja od 1 marca 2026 r. Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?
27 lut 2026

Od maja ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kto ma prawo do tego dodatku i jak go uzyskać? Ile wynosi ten dodatek przed i po waloryzacji od 1 marca 2026 r.
Dodatkowo prawie 7000 zł miesięcznie dla najstarszych seniorów od 1 marca 2026 r. Oprócz emerytury lub renty albo jako samodzielne świadczenie
27 lut 2026

Od 1 marca wzrośnie wysokość świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej. Po waloryzacji miesięczna kwota brutto wyniesie 6 938,92 zł, czyli o ponad 349 zł więcej niż dotychczas.
Zmiany w Kościele katolickim w Polsce od 1 marca 2026. Będą kary dla duchownych i wiernych. Episkopat opublikował nowe stawki
27 lut 2026

Od 1 marca 2026 roku w Kościele katolickim w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kar finansowych. Na Konferencji Episkopatu Polski ogłoszono oficjalny Dekret Ogólny w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym, w którym po raz pierwszy tak precyzyjnie określono widełki grzywien i zasady potrącania wynagrodzenia kościelnego, zarówno dla duchownych, jak i osób świeckich.
Waloryzacja emerytur 2026: terminarz wypłat. Już 27 lutego ponad milion seniorów dostanie wyższe świadczenia
27 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jak co roku, w marcu 2026 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. 1 marca w tym roku przypada w niedzielę, więc ZUS z wyprzedzeniem wypłacił ponad milion zwaloryzowanych świadczeń, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego, zarówno w formie gotówki, jak i na konta bankowe.

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe narzędzie czy nowe ryzyko? [Gość Infor.pl]
27 lut 2026

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowa Inspekcja Pracy wzbudza duże emocje. Pracodawcy mówią o niepewności i rosnących kosztach. Część pracowników i związków zawodowych liczy na skuteczniejszą walkę z nadużyciami przy umowach cywilnoprawnych. Jednym z najważniejszych elementów projektu jest wprowadzenie tzw. interpretacji indywidualnej w prawie pracy.
Koniec zabawy w kotka i myszkę dłużników z wierzycielami - Ogólnopolska Platforma Egzekucyjna namierzy twoje zaległości błyskawicznie
26 lut 2026

Pętla wokół niesolidnych płatników właśnie się zaciska. Rząd przyjął przepisy, które diametralnie zmienią sposób ściągania należności w Polsce. Nowe narzędzie ma być bezlitosne dla dłużników: system zostanie w pełni zautomatyzowany, a przepływ informacji o twoich długach będzie natychmiastowy. Czy masz powody do obaw? Sprawdzamy, kogo dokładnie dotknie ta kolejna już cyfrowa rewolucja.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA