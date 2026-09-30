REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Sprzedaż rzeczy do 3000 zł bez podatku. Czy zmiany w PCC wejdą w życie jeszcze w 2026 r., czy już w 2027 roku?

Sprzedaż rzeczy do 3000 zł bez podatku. Czy zmiany w PCC wejdą w życie jeszcze w 2026 r., czy już w 2027 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2026, 15:03
Paweł Huczko
Paweł Huczko
Sprzedaż rzeczy wartej do 3000 zł będzie zwolniona z podatku - zmiany w PCC wejdą w życie 1 stycznia 2027 rokuu
Sprzedaż rzeczy wartej do 3000 zł będzie zwolniona z podatku - zmiany w PCC wejdą w życie 1 stycznia 2027 rokuu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 15 września 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przygotowany przez Ministra Finansów i Gospodarki. Jedną z ważniejszych zmian wynikających z tej nowelizacji jest podwyższenie z 1000 zł do 3000 zł limitu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) sprzedaży rzeczy ruchomych.

Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych (poza działalnością gospodarczą) podlega opodatkowaniu PCC. Podatek obciąża kupującego

Umowy sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodów, mebli, rowerów, komputerów, mebli, telefonów, sprzętu AGD i RTV, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki i innych) podlegają – co do zasady - opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC).

Chodzi w szczególności o te wszystkie transakcje sprzedaży realizowane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą i nieopodatkowane VAT. Np. rzeczy używanych.

Warto wskazać, że rzeczami ruchomymi (ruchomościami) są wszystkie te przedmioty materialne, które nie są nieruchomościami. A więc jest to bardzo szeroki zakres opodatkowania.

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, czyli obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji podatkowej PCC-3 (albo PCC-4) - ciąży na kupującym.

Warto też wskazać, że na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, umowa sprzedaży rzeczy podlega temu podatkowi, tylko wtedy gdy jej przedmiotem są:
1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rzeczy znajdujące się za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Te oba warunki w pkt 2) muszą być spełnione łącznie by transakcja była opodatkowana.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy kupno rzeczy ruchomych nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Podatkowi PCC nie podlegają umowy sprzedaży rzeczy ruchomych:
a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT),
b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron umowy jest zwolniona od podatku VAT z tytułu dokonania tej czynności,
c) które w rozumieniu przepisów prawa celnego stanowią towary:
- wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,
- objęte procedurą składu celnego.

Ważne

Ponadto – w aktualnym stanie prawnym - na podstawie art. 9 ustawy o PCC, zwolniona z podatku jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania (czyli wartość rynkowa) nie przekracza 1000 zł.
Jak wyjaśnia Minister Finansów i Gospodarki, powodem tego zwolnienia z PCC sprzedaży rzeczy ruchomych, jest niecelowość opodatkowania podatkiem zakupów o relatywnie niewielkiej wartości, dokonywanych przez osoby prywatne.

Także jeżeli nabywamy coś od podatnika VAT lub sami jesteśmy podatnikiem VAT (dotyczy to także podmiotów, które wybrały zwolnienie podmiotowe z VAT), to z pewnością nie musimy zapłacić PCC.

Ale przy nabyciu rzeczy wartej rynkowo więcej niż 1 000,- zł, jeżeli ani sprzedawca ani kupujący nie są podatnikami VAT (czynnymi lub zwolnionymi), to kupujący powinien rozliczyć PCC – czyli złożyć deklarację PCC-3 (a jeżeli takich zakupów jest więcej w krótkim czasie, to można skorzystać z formularza PCC-4) do właściwego dla kupującego urzędu skarbowego i tam też zapłacić podatek.

Jeżeli po stronie kupującej jest więcej niż jedna osoba (np. dwie osoby kupują samochód na współwłasność), to obie te osoby są solidarnie odpowiedzialne za rozliczenie PCC.

Ważne

Warto też wiedzieć, że na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy o pcc nie muszą płacić PCC od umowy sprzedaży osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Jaki podatek od zakupu rzeczy ruchomych? Jaka podstawa opodatkowania?

Od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych kupujący musi zapłacić podatek PCC wg stawki 2%. Te 2% jest liczone od podstawy opodatkowania, którą jest wartość rynkowa rzeczy. A zatem 2% liczymy nie od zapłaconej ceny a wartości rynkowej.

Czyli 2% przy nabyciu np. używanego samochodu, roweru, droższego telefonu, czy komputera - liczymy nie od zapłaconej ceny a od wartości rynkowej auta, która nie zawsze musi się pokrywać z ceną (np. przy nabyciu od członków rodziny).

Ta zasada została wprowadzona do przepisów po to by nie zaniżać podstawy opodatkowania i samego podatku. Zatem jeżeli kupiliśmy coś taniej niż wynika to z przeciętnych cen za taką samą rzecz w takim samym stanie, to lepiej zapłacić podatek od przeciętnej ceny rynkowej za taką rzecz. Inaczej urząd skarbowy może nam wymierzyć wyższy podatek i obciążyć odsetkami a nawet grzywną.

REKLAMA

Będzie podwyżka limitu zwolnienia do 3000 zł

Minister Finansów i Gospodarki zauważył w uzasadnieniu omawianego projektu, że przy podstawie opodatkowania podatkiem PCC nieznacznie przekraczającej 1000 zł koszty rozliczenia podatku przez podatnika (koszt przesyłki pocztowej oraz przelewu), a także koszty postępowań podatkowych w przypadku nieuiszczenia podatku (koszt przesyłki oraz koszty osobowe), zbliżają się bądź przewyższają kwotę należnego podatku.

Przykładowo: przy sprzedaży używanego roweru za 1200 zł trzeba zapłacić podatek PCC w wysokości: 1200 zł x 2% = 24 zł.

Zdaniem MFiG, konieczność egzekwowania podatku od umów o niskiej wartości ich przedmiotu generuje po stronie organów egzekucyjnych koszty przewyższające kwotę podatku, co czyni go nieefektywnym fiskalnie. Dlatego zapadła decyzja, że kwota ww. zwolnienia zostanie podwyższona do 3000 zł. W opinii resortu finansów ta zmiana powinna pozytywnie wpłynąć na uwolnienie od obowiązków podatkowych „drobnego obrotu nieprofesjonalnego”.

Zmiana przepisu art. art. 8 pkt 6 ustawy o pcc i wprowadzenie w nim kwoty 3000 zł jako limitu zwolnienia dla sprzedaży rzeczy ruchomych z tego podatku znalazła się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (UD372), opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 1 czerwca 2026 r.

Ponadto warto wskazać, że wyżej opisany limit zwolnienia nie był zmieniany od 1 stycznia 2001 roku kiedy to weszła w życie ustawa o PCC. Minister Finansów i Gospodarki wskazał też, że skumulowany wzrost cen od 2001 r. do dziś wynosi ok. 111%. A wzrost siły nabywczej obywateli (zmierzony w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej) wyniósł w tym samym czasie 297%. Wszystko to - zdaniem MFiG - uzasadnia podwyżkę kwoty ww. limitu zwolnienia podatkowego do kwoty 3000 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy nowa kwota limitu zwolnienia wejdzie w życie

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Ale akurat omawiana w niniejszym artykule zmiana (art. 3 nowelizacji) ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie nowelizacja przewiduje przepis przejściowy (art. 10 nowelizacji), zgodnie z którym do czynności cywilnoprawnych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym (czyli limit 1000 zł). Zatem dopiero umów sprzedaży rzeczy ruchomych zawartych po wejściu w życie omawianej zmiany będzie dotyczył nowy limit zwolnienia podatkowego (3000 zł).

Teraz projektem zajmie się Sejm RP.

Jak najbardziej możliwe jest, że omawiany projekt przejdzie pełną procedurę legislacyjną w Sejmie i Senacie i zostanie podpisany przez Prezydenta oraz opublikowany jeszcze w 2026 roku, co sprawi, że omawiana zmiana wejdzie w życie w bieżącym roku. Ale oczywiście nie można wykluczyć, że stanie się to dopiero w 2027 roku.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (UD372)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pierwszy rok systemu kaucyjnego. Są dane o zwróconych butelkach i puszkach
30 wrz 2026

W rok zebrano 5 mld puszek i butelek kaucyjnych, a skuteczność systemu wyniosła ok. 60 proc. - podała ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Działa już 65,5 tys. punktów zbiórki, z czego w ponad 23,5 tys. są automaty. Do systemu mają zostać włączone tzw. małpki.
Jeden kontener, cztery kontrole - polskie porty przegrywają z zachodnimi złą organizacją procedur. Co trzeba zmienić?
30 wrz 2026

– Odprawa w porcie w Hamburgu rusza dziesięć dni przed przybyciem statku, w Polsce dopiero po rozładunku – mówi Maciej Kisiel, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb. Kontener z zamrożonym towarem, który wpływa do polskiego portu, może podlegać kontroli nawet czterech służb. Każda ma własną awizację, własny obieg dokumentów i własny kalendarz, a uzgodnienie terminów odbywa się osobno, telefonicznie lub mailowo. W Hamburgu i Rotterdamie te same czynności są skoordynowane w jednym systemie. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb wskazuje, że różnica nie wynika z prawa unijnego, lecz z organizacji jego stosowania. Ramy kontroli urzędowych są w całej Unii jednakowe - wyznacza je rozporządzenie 2017/625. To samo rozporządzenie pozostawia jednak państwom członkowskim swobodę w organizacji pracy własnych organów. I właśnie na tym poziomie powstaje różnica między Gdynią, Gdańskiem, Szczecinem a np. Hamburgiem.
Więźniowie jedzą źle, bo stawki nie nadążają za cenami? RPO alarmuje, ministerstwo nie chce słuchać
30 wrz 2026

Ceny żywności wzrosły przez ostatnią dekadę o 74%. Stawki na więzienne posiłki o 25%. Od 2016 roku za obiad dla więźnia płacono minimalnie 4 zł. RPO alarmuje, że to za mało i że więźniowie dostają jedzenie monotonne, bez świeżych produktów. Do tego dochodzi ryzyko nieuznawania preferencji religijnych (np. wieprzowina dla muzułmanina). MS odrzuciło większość postulatów i chce zamknąć temat w 3 dni.
Nowy sezon szczepień przeciw COVID-19. Dzieci wchodzą do systemu później niż dorośli
30 wrz 2026

W sezonie 2026/2027 będzie zapewniona możliwość skorzystania z bezpłatnych, zalecanych szczepień przeciw COVID-19 – informuje resort zdrowia. 29 września ruszyły zamówienia na szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci, szczepionki dla dorosłych można zamawiać od 11 września. Według resortu zdrowia jednoczesne podanie sezonowej szczepionki przeciw COVID-19 i szczepionki przeciw grypie jest zalecane i bezpieczne.

REKLAMA

Duże zmiany prawa dla straży miejskich i gminnych. Nowe uprawnienia strażników także w zakresie ruchu drogowego. Strażnik w kasku, na koniu, z prawem nagrywania interwencji, z nową legitymacją i 5 dniami dodatkowego urlopu w nagrodę za wzorową służbę
30 wrz 2026

W dniu 29 września 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD482). Ta nowelizacja ma przynieść gruntowną reformę funkcjonowania straży miejskich i gminnych w Polsce. Obowiązująca ustawa z 29 sierpnia 1997 roku liczy już niemal 30 lat, a jej dotychczasowe, ograniczone nowelizacje przestały odpowiadać współczesnym realiom prawnym i organizacyjnym. Głównym celem przygotowywanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) projektu jest ujednolicenie procedur, podniesienie skuteczności działań, podwyższenie standardów ochrony praw człowieka oraz przeniesienie wielu kluczowych regulacji z dotychczasowych rozporządzeń bezpośrednio do ustawy. W innej nowelizacji (rozporządzenia) ma być określony nowy wzór legitymacji służbowej strażnika miejskiego lub gminnego. Zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie w 2027 roku.
Cło dla paczek z Chin od lipca 2026 r. Ryczałt 3 euro od towaru obowiązuje do lipca 2028 r. Chińczycy znaleźli sposób na obejście prawa. Już niedługo kolejne zmiany w przepisach celnych
30 wrz 2026

Od 1 lipca 2026 r. w UE przestało obowiązywać wieloletnie zwolnienie z cła dla przesyłek o rzeczywistej wartości do 150 euro, importowanych z państw trzecich, takich jak: Chiny, Turcja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Unijne przepisy celne będą jeszcze wielokrotnie modyfikowane, a chińscy giganci e-commerce już dziś znaleźli sposób, by skutecznie obchodzić nową opłatę. Co zmieni się 1 listopada 2026 r.?
Młodzieżowe Słowo Roku 2026 - już można zgłaszać propozycje słów (link do formularza)
30 wrz 2026

Wydawnictwo Naukowe PWN ogłosiło start plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2026. To już 11. edycja tego plebiscytu. Jak co roku pyta młodych ludzi - "jakim słowem opiszecie ten rok"? Czy na liście zgłoszeń będą wyrazy znane od dawna, ale dzisiaj używane w innym, nowym znaczeniu, czy może zaskoczy nas słowo, które dopiero wchodzi do obiegu?
Urzędnicy w księdze wieczystej poszukają mieszkań i domów. Jak starasz się o pomoc mieszkaniową
30 wrz 2026

Nowa kompetencja dla gmin - urzędnicy będą mogli sprawdzać księgi wieczyste pod kątem informacji o posiadanych nieruchomościach przez osoby najmujące mieszkania komunalne. Osoby korzystające z pomocy mieszkaniowej wcale nie wyjątkowo są jednocześnie właścicielami nieruchomości. Jak to możliwe. Najczęściej poprzez spadek - ktoś mieszka w mieszkaniu komunalnym, korzysta z niskiego czynszu i dziedziczy mieszkanie. Ten fakt w praktyce powinien doprowadzić do rezygnacji z mieszkania komunalnego. W praktyce tak się nie dzieje. Gminy od lat prosiły o narzędzia prawne do sprawdzania takich sytuacji w rejestrze ksiąg wieczystych. I wreszcie się im udało. Ustawa nowelizująca niedługo trafi do Komitetu

REKLAMA

Rząd przyjął nowy plan podatkowy. Jedni zyskają tysiące, inni mocno dopłacą [LISTA ZMIAN]
30 wrz 2026

Rząd oficjalnie przyjął projekt rewolucyjnych zmian w podatkach, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2027 roku. Premier Donald Tusk zapowiedział reformę, która przyniesie realne korzyści dla około 3,5 miliona Polaków – niektórzy zyskają nawet 3,6 tys. zł rocznie dzięki nowej stawce PIT i podniesieniu progu podatkowego. Wielka reforma ma jednak swoją cenę. Aby sfinansować te ulgi, Ministerstwo Finansów wprowadza bolesne podwyżki dla innych grup podatników. Kto dokładnie zapłaci wyższy CIT, kogo dotknie nowa danina solidarnościowa i jakie drastyczne cięcia czekają przedsiębiorców na ryczałcie? Sprawdź, czy znajdziesz się w grupie zyskujących, czy tracących na nowych przepisach.
Czy spóźnienie się do pracy spowodowane alarmem jest usprawiedliwione? Ekspert wyjaśnia
30 wrz 2026

Spóźnienie do pracy spowodowane koniecznością ukrycia się w przypadku alarmu dotyczącego zagrożenia z powietrza powinno być usprawiedliwione. Pracownik nie otrzymuje jednak wynagrodzenia za czas, który opuścił w pracy – przekazał ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA