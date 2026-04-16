Dodatki do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. - lista. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne

Dodatki do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. - lista. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne

16 kwietnia 2026, 10:42
oprac. Paweł Huczko
Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. po marcowej waloryzacji. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne
Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. po marcowej waloryzacji. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne
Wraz z waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2026 r. wzrosły także dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami. Najczęściej przyznawany dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł i jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń.

Emeryci i renciści dostają także dodatki do swoich podstawowych świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz podstawowych świadczeń emerytalno- rentowych wypłaca również różnego rodzaju dodatki. Przysługują one określonym grupom świadczeniobiorców i stanowią dodatkowe wsparcie finansowe. W marcu, wraz z coroczną waloryzacją, podwyższone zostały także ich kwoty – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dodatek pielęgnacyjny

Najczęściej wypłacanym dodatkiem jest dodatek pielęgnacyjny. Obecnie (od 1 marca 2026 r.) wynosi on 366,68 zł miesięcznie. ZUS przyznaje go z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS. Są jednak wyjątki. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom pobierającym rentę socjalną oraz rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”.

Osoby, które nie ukończyły 75 lat, mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny na wniosek. Warunkiem jest uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Po spełnieniu tych warunków dodatek jest wypłacany razem z pobieranym świadczeniem.

Jeśli osoba całkowicie niezdolna do pracy oraz niezdolna do samodzielnej egzystencji pobiera rentę socjalną, świadczenie „Mama 4 plus” albo nie pobiera żadnego długoterminowego świadczenia z ZUS, może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Kwoty dodatków do emerytur i rent po waloryzacji od 1 marca 2026 r.

Marcowa waloryzacja objęła również inne dodatki wypłacane przez ZUS. Obecnie ich wysokość wynosi:
- dodatek za tajne nauczanie 366,68 zł,
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji 550,02 zł,
- dodatek dla sieroty zupełnej 689,17 zł,
- dodatek kombatancki 366,68 zł,
- dodatek kompensacyjny 55,00 zł,
- dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego 1403,90 zł,
- świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości 366,68 zł.

Od marca wzrósł również ryczałt energetyczny. Obecnie jego wysokość to 336,16 zł.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz również:
Źródło: ZUS
Prawo
Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki
16 kwi 2026

Od 15 kwietnia 2026 r. złożysz wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12 lat, i to bez drukowania papierów oraz bez wizyty w urzędzie. Co więcej, drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport również w aplikacji. Sprawdź, jak działa nowa usługa i czego potrzebujesz.
Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka
16 kwi 2026

Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel.
Amortyzacja samochodu – ile naprawdę traci Twój pojazd każdego roku?
16 kwi 2026

Zakup własnych czterech kółek to moment pełen entuzjazmu, ale warto spojrzeć na ten proces przez pryzmat liczb i faktów. Musisz mieć świadomość, że od chwili wyjazdu z salonu lub podpisania umowy kupna, wartość Twojego pojazdu zaczyna systematycznie spadać. Zrozumienie mechanizmów rynkowych pozwoli Ci lepiej zarządzać budżetem i uniknąć rozczarowania przy późniejszej próbie sprzedaży. Właściwe podejście do tematu utraty wartości pomoże Ci podjąć mądre decyzje, które wpłyną na Twój komfort finansowy w przyszłości.
Pensja Prezydenta RP Karola Nawrockiego: ile ma lat? Ile otrzyma emerytury?
15 kwi 2026

Ile wynosi pensja Prezydenta RP, obecnie Karola Nawrockiego? Ile prezydent ma lat i czy ma to znaczenie w przypadku nabycia prawa do "emerytury" prezydenckiej? Ile prezydent Polski otrzyma emerytury?

REKLAMA

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Prawda czy mit? [Komentarz]
15 kwi 2026

Mechanizm, który i tak ma ograniczone zasoby, nie zawsze dociera do tych, którzy najbardziej go potrzebują, a część osób pozostaje bez wsparcia. Dlaczego?
Nowa skala podatkowa PIT, drugi próg od 140 tys. zł już od 2027 r. - projekt w Sejmie złożyli posłowie z koalicji rządowej
15 kwi 2026

Podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 000 do 140 000 zł - zakłada projekt noweli złożony w Sejmie przez klub parlamentarny Polska 2050. Według jego autorów, projekt ma na celu odciążenie klasy średniej, a utrzymanie obecnego progu stanowi swoistą karę za zaradność i aktywność zawodową. Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.
Czy zmienią się zasady egzaminowania na kartę rowerową?
15 kwi 2026

Rośnie potrzeba reformy zasad uzyskiwania karty rowerowej. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec wskazał na konieczność unowocześnienia form egzaminowania. Przyznał jednak, że nie ma planów ujednolicenia bazy pytań dla uczniów ani ujednolicenia standardów w skali kraju.
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?
15 kwi 2026

Czy świadczenie wspierające jest dochodem w pomocy społecznej? Jak takie pieniądze wpływają na zakres pomocy otrzymywanej w gminie? Oto najważniejsze informacje i aktualne przykłady.

REKLAMA

Staniały paliwa na stacjach benzynowych. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy w czwartek 16 kwietnia?
16 kwi 2026

Tym razem chyba wszyscy kierowcy będą zadowoleni - ceny benzyny i diesla są niższe. Minister energii wydał kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Sprawdź, jakie ceny paliw obowiązują na stacjach benzynowych w czwartek 16 kwietnia.
Kosztowna zmowa cenowa właścicieli skupów owoców – UOKiK nakłada 1,6 mln zł kar
15 kwi 2026

UOKiK nałożył na pięć firm z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego oraz prezesa jednej z nich kary na łącznie niemal 1,6 mln zł za zmowę cenową. Niedozwolone porozumienie miało dot. skupu owoców w rejonie powiatu konińskiego (woj. wielkopolskie) w latach 2022-2024.
