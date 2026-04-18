Strona główna » Prawo » Wiadomości » Dodatki do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. - pełna lista i aktualne kwoty. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne

Dodatki do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. - pełna lista i aktualne kwoty. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne

18 kwietnia 2026, 10:30
oprac. Paweł Huczko
Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. po marcowej waloryzacji. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne
Wraz z waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2026 r. wzrosły także dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami. Najczęściej przyznawany dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł i jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń.

Emeryci i renciści dostają także dodatki do swoich podstawowych świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz podstawowych świadczeń emerytalno- rentowych wypłaca również różnego rodzaju dodatki. Przysługują one określonym grupom świadczeniobiorców i stanowią dodatkowe wsparcie finansowe. W marcu, wraz z coroczną waloryzacją, podwyższone zostały także ich kwoty – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dodatek pielęgnacyjny

Najczęściej wypłacanym dodatkiem jest dodatek pielęgnacyjny. Obecnie (od 1 marca 2026 r.) wynosi on 366,68 zł miesięcznie. ZUS przyznaje go z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS. Są jednak wyjątki. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom pobierającym rentę socjalną oraz rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”.

Osoby, które nie ukończyły 75 lat, mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny na wniosek. Warunkiem jest uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Po spełnieniu tych warunków dodatek jest wypłacany razem z pobieranym świadczeniem.

Jeśli osoba całkowicie niezdolna do pracy oraz niezdolna do samodzielnej egzystencji pobiera rentę socjalną, świadczenie „Mama 4 plus” albo nie pobiera żadnego długoterminowego świadczenia z ZUS, może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Kwoty dodatków do emerytur i rent po waloryzacji od 1 marca 2026 r.

Marcowa waloryzacja objęła również inne dodatki wypłacane przez ZUS. Obecnie ich wysokość wynosi:
- dodatek za tajne nauczanie 366,68 zł,
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji 550,02 zł,
- dodatek dla sieroty zupełnej 689,17 zł,
- dodatek kombatancki 366,68 zł,
- dodatek kompensacyjny 55,00 zł,
- dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego 1403,90 zł,
- świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości 366,68 zł.

Od marca wzrósł również ryczałt energetyczny. Obecnie jego wysokość to 336,16 zł.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Źródło: ZUS
Prawo
