REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i kilka innych

Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i kilka innych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 marca 2026, 09:56
Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. po marcowej waloryzacji. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne
Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. po marcowej waloryzacji. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne
Wraz z waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2026 r. wzrosły także dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami. Najczęściej przyznawany dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł i jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń.

Emeryci i renciści dostają także dodatki do swoich podstawowych świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz podstawowych świadczeń emerytalno- rentowych wypłaca również różnego rodzaju dodatki. Przysługują one określonym grupom świadczeniobiorców i stanowią dodatkowe wsparcie finansowe. W marcu, wraz z coroczną waloryzacją, podwyższone zostały także ich kwoty – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dodatek pielęgnacyjny

Najczęściej wypłacanym dodatkiem jest dodatek pielęgnacyjny. Obecnie (od 1 marca 2026 r.) wynosi on 366,68 zł miesięcznie. ZUS przyznaje go z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS. Są jednak wyjątki. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom pobierającym rentę socjalną oraz rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”.

Osoby, które nie ukończyły 75 lat, mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny na wniosek. Warunkiem jest uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Po spełnieniu tych warunków dodatek jest wypłacany razem z pobieranym świadczeniem.

Jeśli osoba całkowicie niezdolna do pracy oraz niezdolna do samodzielnej egzystencji pobiera rentę socjalną, świadczenie „Mama 4 plus” albo nie pobiera żadnego długoterminowego świadczenia z ZUS, może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Kwoty dodatków do emerytur i rent po waloryzacji od 1 marca 2026 r.

Marcowa waloryzacja objęła również inne dodatki wypłacane przez ZUS. Obecnie ich wysokość wynosi:
- dodatek za tajne nauczanie 366,68 zł,
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji 550,02 zł,
- dodatek dla sieroty zupełnej 689,17 zł,
- dodatek kombatancki 366,68 zł,
- dodatek kompensacyjny 55,00 zł,
- dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego 1403,90 zł,
- świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości 366,68 zł.

Od marca wzrósł również ryczałt energetyczny. Obecnie jego wysokość to 336,16 zł.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA