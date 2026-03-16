Strona główna » Prawo » Wiadomości » Jest rewolucja w rozwodach. Małżeństwo będzie można rozwiązać w urzędzie zamiast w sądzie. Sejm zdecydował

Jest rewolucja w rozwodach. Małżeństwo będzie można rozwiązać w urzędzie zamiast w sądzie. Sejm zdecydował

16 marca 2026, 10:04
Marzena Sarniewicz
Małżeństwo będzie można rozwiązać w urzędzie stanu cywilnego zamiast w sądzie
Sejm przyjął nowelizację przepisów, która wprowadza do polskiego prawa możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Oznacza to, że część par będzie mogła rozwieść się bez udziału sądu, bez rozpraw i bez wielomiesięcznego wyczekiwania na wyrok. Zamiast tego procedura ma się odbywać w urzędzie stanu cywilnego, szybko i sprawnie. Od kiedy rewolucja w rozwodach?

Nowe przepisy mają jednak swoje ograniczenia. Oznacza to, że z uproszczonej ścieżki rozwodowej skorzystają tylko wybrane małżeństwa. Wyjaśniamy.

Rozwód w urzędzie stanu cywilnego zamiast w sądzie

Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada wprowadzenie do polskiego prawa tzw. rozwodu pozasądowego. Procedura będzie odbywać się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który sprawdzi spełnienie wszystkich ustawowych warunków i dokona odpowiedniego wpisu w rejestrze stanu cywilnego. Oznacza to, że część małżeństw będzie mogła zakończyć związek bez procesu sądowego.

13 marca 2026 za przyjęciem ustawy zagłosowało 242 posłów, przeciw było 187 parlamentarzystów (170 głosów PIS, pozostałe Konfederacja), a 2 osoby wstrzymały się od głosu (Janusz Cieszyński i Agnieszka Ścigaj).

Kto skorzysta z rozwodu w urzędzie stanu cywilnego?

Nowa procedura będzie dostępna tylko dla małżeństw spełniających określone warunki.

Z rozwodu w urzędzie będą mogły skorzystać wyłącznie pary, które nie mają wspólnych małoletnich dzieci, których małżeństwo trwa dłużej niż rok, w których żona nie jest w ciąży, a oboje małżonkowie są zgodni do rozwiązania małżeństwa.

Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie będzie spełniony, rozwód nadal będzie musiał odbywać się przed sądem.

Ile będzie kosztować rozwód w USC?

Nowa procedura, jak wszystko, nie będzie darmowa. Złożenie zapewnienia oraz oświadczenia o rozwiązaniu małżeństwa ma kosztować po 300 zł każde, czyli łączna opłata dla rozwodzącej się pary wyniesie 600 zł.

To właściwie tyle samo, ile obecnie wynosi opłata od pozwu rozwodowego w sądzie. Autorzy projektu podkreślają jednak, że procedura w urzędzie ma być znacznie szybsza i prostsza. Dodatkowo te osoby będą mogły uniknąć kosztów związanych z wynajęciem pełnomocnika.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Podczas prac nad ustawą wprowadzono poprawkę dotyczącą terminu wejścia nowych przepisów w życie. Pierwotnie planowano, że nowe regulacje zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy. Ostatecznie zdecydowano, że rozwód pozasądowy zacznie funkcjonować już od 1 stycznia 2027 roku.

Ile rozwodów mogłoby odbywać się poza sądem?

Jak donosi GUS w 2024 roku zawarto ponad 135 tys. nowych związków małżeńskich. To o prawie 10 tys. mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie rozpadło się ponad 57 tys. par małżeńskich.

Jak podaje GUS ponad 57% rozwodów dotyczy małżeństw wychowujących małoletnie dzieci, czyli nawet 40% rozwodów dotyczy par bez wspólnych małoletnich dzieci. To oznacza, że potencjalnie nawet około 20 tysięcy rozwodów rocznie mogłoby odbywać się poza sądem - w urzędzie stanu cywilnego.

To jednak tylko wyliczenia statystyczne. W praktyce liczba rozwodów poza sądem może być znacznie mniejsza, ponieważ pary będą musiały spełnić określone warunki, dlatego realnie może chodzić o kilkanaście tysięcy spraw rocznie.

