Koniec z tymi papierosami w Polsce. Nawet 200 000 zł kary, rząd zdecydował

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów w Polsce - rząd przyjął projekt ustawy. Kara? Nawet 200 tys. zł

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów w Polsce - rząd przyjął projekt ustawy. Kara? Nawet 200 tys. zł

17 marca 2026, 17:44
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
jednorazowe e-papierosy, zakaz sprzedaży, produkty nikotynowe, ochrona zdrowia, wyroby tytoniowe, snus, nowa ustawa, rząd
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakazującej sprzedaży jednorazowych e-papierosów - zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Za łamanie zakazu grozi grzywna do 200 tys. zł lub kara ograniczenia wolności. Nowe przepisy mają chronić przede wszystkim młodych ludzi przed uzależnieniem od nikotyny. Podobne rozwiązania wprowadzają już Belgia, Holandia i Francja.

Jednorazowe e-papierosy znikną z polskich sklepów i platform internetowych. 10 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ministerstwo Zdrowia na posiedzeniu rządu reprezentowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów to najważniejszy, ale nie jedyny element reformy. Projekt wprowadza też surowsze kary za handel zakazanymi produktami, nowe obowiązki dla producentów i szerszą kontrolę nad składem płynów do papierosów elektronicznych.

Dlaczego rząd zakazuje jednorazowych e-papierosów?

Ministerstwo Zdrowia uzasadnia zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów danymi, które trudno zignorować. W ostatnich latach liczba zgłoszeń e-papierosów i płynów do nich w europejskim systemie rejestracji produktów tytoniowych wzrosła niemal czterokrotnie. Jednorazowe e-papierosy - tanie, kolorowe, dostępne w dziesiątkach smaków - stały się bramą do uzależnienia od nikotyny, szczególnie wśród nastolatków i osób, które wcześniej nie sięgały po wyroby tytoniowe.

Badania wskazują, że używanie papierosów elektronicznych zwiększa ryzyko przejścia na tradycyjne papierosy, a palenie tytoniu pozostaje jedną z głównych możliwych do uniknięcia przyczyn zgonów. Ekonomiczne skutki palenia w Polsce szacuje się na 57 miliardów złotych rocznie - to koszt leczenia chorób odtytoniowych oraz utrata produktywności.

Polska nie jest tu pionierem. Podobne rozwiązania wdrażają już Belgia, Holandia i Francja, co potwierdza kierunek europejskich działań na rzecz ochrony zdrowia publicznego.

Co dokładnie zmienia nowa ustawa w kwestii e-papierosów?

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów obejmie zarówno urządzenia z nikotyną, jak i bez niej. Projekt zawiera nową definicję jednorazowego e-papierosa - to urządzenie, którego nie można ponownie napełnić płynem ani używać z wymiennymi wkładami. Produkty te nie będą mogły być oferowane konsumentom ani w sklepach stacjonarnych, ani przez Internet.

Dlaczego zakaz obejmuje też e-papierosy bez nikotyny? Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że choć formalnie nie zawierają substancji uzależniającej, są podobnie szkodliwe dla zdrowia i mogą zachęcać młodych ludzi do sięgania po wyroby nikotynowe w przyszłości.

Projekt idzie jednak dalej niż sam zakaz jednorazowych e-papierosów. Nowa ustawa zakazuje również sprzedaży produktów zawierających nikotynę, które nie są wyrobami tytoniowymi ani produktami bezpośrednio powiązanymi z tytoniem - chodzi o nowe formy produktów nikotynowych pojawiające się na rynku. Wyjątek stanowią produkty dopuszczone jako leki, wyroby medyczne, żywność lub pasza - te będą musiały spełniać rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa.

Grzywna do 200 tysięcy złotych i nie tylko

Za łamanie zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów i innych zakazanych produktów grożą dotkliwe sankcje. Wprowadzanie do obrotu zakazanych wyrobów będzie karane grzywną do 200 tys. zł, karą ograniczenia wolności albo obiema tymi karami łącznie.

Większa kontrola składu e-papierosów

Nowa ustawa daje Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej nowe narzędzia kontroli. Obie instytucje będą mogły zlecać badania laboratoryjne płynów do e-papierosów oraz emisji z tych urządzeń. Celem jest weryfikacja, czy produkty spełniają wymagania techniczne i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

Na opakowaniach e-papierosów wielorazowych i pojemników z płynem pojawi się obowiązkowy identyfikator produktu, który ułatwi kontrolę i identyfikację wyrobów na rynku. Zmiany dotyczą też woreczków nikotynowych (snus) - będą mogły zawierać wyłącznie składniki nadające zapach lub smak tytoniu. To koniec z owocowymi i cukierkowymi aromatami, które szczególnie przyciągają młodych użytkowników.

Co z produktami już dostępnymi w sprzedaży?

Producenci i sprzedawcy dostaną czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Produkty niespełniające wymagań nowej ustawy będą mogły pozostawać w sprzedaży maksymalnie przez 6 miesięcy od jej wejścia w życie. Po upływie tego okresu ich legalna sprzedaż nie będzie już możliwa.

Ważne

Najważniejsze zmiany - zakaz e-papierosów jednorazowych:

  1. Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów - z nikotyną i bez nikotyny.
  2. Zakaz sprzedaży produktów nikotynowych niebędących wyrobami tytoniowymi (z wyjątkiem leków i wyrobów medycznych).
  3. Kara za złamanie zakazu: grzywna do 200 tys. zł lub ograniczenie wolności.
  4. Obowiązkowe badania laboratoryjne płynów i emisji z e-papierosów.
  5. Woreczki nikotynowe: koniec z owocowymi i cukierkowymi smakami.
  6. Okres przejściowy na wyprzedaż niespełniających wymagań produktów: 6 miesięcy.
  7. Vacatio legis: 6 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kiedy zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów wejdzie w życie?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu.

Warto jednak pamiętać, że zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów zawierających nikotynę wymaga jeszcze uzyskania zgody Komisji Europejskiej - na podstawie art. 24 ust. 3 dyrektywy tytoniowej 2014/40/EU. Pozostałe regulacje wymagają notyfikacji w ramach europejskiego systemu informowania o przepisach technicznych.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

