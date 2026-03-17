Sankcja kredytu darmowego: rynek pozwów może eksplodować po wyroku TSUE w kwietniu 2026 r. Skala spraw jest dziś niedoszacowana, a problem tkwi w konstrukcji umów

Sankcja kredytu darmowego: rynek pozwów może eksplodować po wyroku TSUE w kwietniu 2026 r. Skala spraw jest dziś niedoszacowana, a problem tkwi w konstrukcji umów

17 marca 2026, 23:30
Krzysztof Szymański
Krzysztof Szymański
ekonomista
Sankcja kredytu darmowego: rynek pozwów może eksplodować po wyroku TSUE w kwietniu 2026 r. Skala spraw jest dziś niedoszacowana, a problem tkwi w konstrukcji umów
Sankcja kredytu darmowego: rynek pozwów może eksplodować po wyroku TSUE w kwietniu 2026 r. Skala spraw jest dziś niedoszacowana, a problem tkwi w konstrukcji umów
Rynek sankcji kredytu darmowego stoi dziś u progu przełomu. To, co obecnie widać w statystykach, może być jedynie wstępem do znacznie większej fali sporów, która ujawni się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli oczywiście dojdzie do rozstrzygnięcia - pisze Krzysztof Szymański.

Rynek SKD rośnie szybciej, niż pokazują statystyki

Liczba spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego (SKD) w Polsce rośnie dynamicznie i – jak wskazują dostępne dane – przekroczyła już poziom 20 tys. postępowań. Jednak rzeczywista skala zjawiska może być istotnie większa.

Publikowane statystyki nie obejmują bowiem pełnego rynku. W wielu przypadkach pomijane są banki spółdzielcze, SKOKi, część instytucji finansowych, sektor pozabankowy, sprawy pozostające na etapie przedsądowym oraz roszczenia przygotowane, lecz jeszcze niewniesione do sądów. Dodatkowo część danych odnosi się do końcówki poprzedniego roku, podczas gdy mamy już marzec 2026 r., a dynamika przyrostu spraw wyraźnie przyspieszyła.

W praktyce oznacza to, że realna liczba spraw może być już dziś bliższa 25 000, a nie 20 000. I nadal może to być jedynie fragment rzeczywistej skali.

„Ukryty portfel” spraw – rynek w stanie oczekiwania

Najbardziej niedostrzeganym elementem rynku jest tzw. „ukryty portfel” spraw. Wiele kancelarii prawnych zawarło już umowy na reprezentację klientów, część podmiotów podpisało umowy cesji roszczeń, jeśli taką formę przyjęło, przeprowadziło analizy umów i przygotowało strategie procesowe.
Jednocześnie świadomie wstrzymują się one z kierowaniem pozwów do sądów, oczekując na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma zapaść w kwietniu 2026 r.

W efekcie liczba zawartych umów z klientami może być dwu-trzykrotnie wyższa niż liczba aktualnie toczących się spraw sądowych. Oznacza to, że rynek funkcjonuje dziś w stanie „zamrożenia”, a jego pełna skala ujawni się dopiero po rozstrzygnięciu TSUE.

Sprawy u Rzecznika Finansowego – działanie pozorne czy konieczne?

Równolegle obserwujemy zjawisko prowadzenia spraw na etapie przedsądowym. Część kancelarii inicjuje postępowania przed Rzecznikiem Finansowym – składa wnioski o interwencję lub prowadzi postępowania polubowne. Nie zawsze wynika to wyłącznie z chęci szybkiego rozwiązania sporu. W wielu przypadkach jest to działanie o charakterze ostrożnościowym.

Kancelarie, które zawarły umowy z klientami i pobrały wynagrodzenie, muszą wykazać aktywność w sprawie. Brak działań mógłby zostać oceniony jako bierność wobec interesów konsumenta. Dlatego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym pełnią często funkcję „pomostową”.

Jeżeli jednak wyrok TSUE okaże się korzystny dla kredytobiorców, sprawy te mogą zostać bardzo szybko skierowane do sądów powszechnych, co dodatkowo zwiększy skalę napływu pozwów.

Problem konstrukcyjny: kredytowanie kosztów i chaos definicyjny

Istotą sporów dotyczących SKD jest nie tylko sam fakt kredytowania prowizji, ale sposób ich konstrukcji i prezentacji w umowach. W praktyce powszechnie stosowany był mechanizm doliczania prowizji do kwoty kredytu, a następnie naliczania odsetek od powiększonego kapitału. W efekcie konsument spłacał odsetki również od kosztów, których faktycznie nie otrzymał do dyspozycji.

Problem ten pogłębia dodatkowo brak spójności terminologicznej w umowach. W wielu przypadkach pojęcia takie jak:
- „kwota kredytu”,
- „całkowita kwota kredytu”,
- „kwota do wypłaty”
stosowane były w sposób niejednolity i często ze sobą sprzeczny bądź wprowadzały konsumenta w błąd.

Zdarza się, że „kwota kredytu” mogła być wyższa od „całkowitej kwoty kredytu”. Powoduje to brak harmonii pojęciowej i prowadzi do sytuacji, w której konsument nie jest w stanie jednoznacznie ustalić:
- jaka kwota stanowi rzeczywisty kapitał,
- jaka zawiera już elementy kosztowe,
- ile wynoszą odsetki od kredytowanych kosztów (ukryta forma prowizji) a ile odsetki od otrzymanego kapitału (zgodnie z definicją z ustawy: całkowita kwota kredytu)

Nakładające się koszty i brak przejrzystości

W efekcie mamy do czynienia z konstrukcją, w której:
- koszty pozaodsetkowe (np. prowizja),
- oraz koszty odsetkowe
nakładają się na siebie.

Jeżeli jednocześnie umowa nie wskazuje jednoznacznie:
- co podlega oprocentowaniu,
- jaka jest podstawa naliczania odsetek,
- oraz czy obejmuje ona również koszty,
to konsument nie jest w stanie ocenić rzeczywistego kosztu kredytu.

Co ciekawe TSUE w kilku orzeczeniach wskazywał, że koszty nie mogą się na siebie nakładać. Więc trudno powiedzieć jak TSUE wybrnie z tej sytuacji, aby pozostać w spójności z reszta orzeczeń już wydanych.

Standard TSUE: konsument ma rozumieć, nie tylko czytać

Z orzecznictwa TSUE wynika jednoznacznie, że obowiązek transparentności nie ogranicza się do formalnego przekazania informacji. Konsument musi być w stanie zrozumieć ekonomiczne skutki umowy. Oznacza to, że bank powinien jasno i jednoznacznie wskazać, co podlega oprocentowaniu. Brak takiej informacji – lub posługiwanie się niespójnymi definicjami – może zostać uznany za naruszenie obowiązków informacyjnych. W konsekwencji otwiera to drogę do zastosowania sankcji kredytu darmowego.

Wyrok TSUE jako punkt zwrotny

Planowane na kwiecień 2026 r. rozstrzygnięcie TSUE może mieć przełomowe znaczenie. Jeżeli Trybunał potwierdzi konieczność pełnej transparentności i jednoznacznego określenia podstawy oprocentowania, skutki dla rynku mogą być natychmiastowe.
Można spodziewać się:
- „odmrożenia” przygotowanych spraw,
- lawinowego napływu nowych pozwów,
- przekształcenia postępowań przedsądowych w sądowe.

Wnioski

Obecna liczba spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego jest niedoszacowana i nie oddaje rzeczywistej skali zjawiska. Nie uwzględnia:
- „ukrytego portfela” spraw przygotowanych przez kancelarie,
- umów już zawartych z klientami,
- ani postępowań prowadzonych obecnie przed Rzecznikiem Finansowym.

Jednocześnie problem nie dotyczy wyłącznie liczby spraw, ale także jakości umów.

Rynek sankcji kredytu darmowego stoi dziś u progu przełomu. To, co obecnie widać w statystykach, może być jedynie wstępem do znacznie większej fali sporów, która ujawni się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli oczywiście dojdzie do rozstrzygnięcia.

Krzysztof Szymański, ekonomista

Sankcja kredytu darmowego: rynek pozwów może eksplodować po wyroku TSUE w kwietniu 2026 r. Skala spraw jest dziś niedoszacowana, a problem tkwi w konstrukcji umów
17 mar 2026

Rynek sankcji kredytu darmowego stoi dziś u progu przełomu. To, co obecnie widać w statystykach, może być jedynie wstępem do znacznie większej fali sporów, która ujawni się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli oczywiście dojdzie do rozstrzygnięcia - pisze Krzysztof Szymański.
Kontrola sądowa nad decyzjami prokuratora - rząd przyjął zmiany w procedurze karnej
17 mar 2026

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która wzmacnia kontrolę sądową nad decyzjami prokuratora. Zażalenie na odmowę dopuszczenia pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym rozpatrzy niezawisły sąd, a nie - jak dotychczas - prokurator nadrzędny. Nowe przepisy obejmą także nierozpatrzone sprawy w toku.
Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów w Polsce - rząd przyjął projekt ustawy. Kara? Nawet 200 tys. zł
17 mar 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakazującej sprzedaży jednorazowych e-papierosów - zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Za łamanie zakazu grozi grzywna do 200 tys. zł lub kara ograniczenia wolności. Nowe przepisy mają chronić przede wszystkim młodych ludzi przed uzależnieniem od nikotyny. Podobne rozwiązania wprowadzają już Belgia, Holandia i Francja.
ZUS: tym seniorom możemy ponownie przeliczyć (i ew. podwyższyć) emeryturę przyznaną na starych i nowych zasadach. Wniosek ERPO można złożyć także elektronicznie
17 mar 2026

ZUS informuje, że osoba, która już ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, może w pewnych przypadkach złożyć do ZUS wniosek (na druku ERPO) o przeliczenie wysokości świadczenia. W takim przypadku ZUS sprawdzi, czy może emeryturę lub rentę podwyższyć. Po złożeniu wniosku ERPO ZUS na pewno nie może świadczenia zmniejszyć - może tylko podwyższyć. W komunikacie z 17 marca 2026 r. ZUS poinformował, że w portalu eZUS pojawiła się elektroniczna wersja wniosku ERPO o przeliczenie emerytury lub renty.

Najbardziej wpływowi prawnicy w Polsce. Jest nowy ranking
17 mar 2026

Wtorkowe wydanie „Dziennika Gazety Prawnej” publikuje ranking 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Na pierwszym miejscu znalazł się Waldemar Żurek, a trzecie miejsce zajął Zbigniew Bogucki.

Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
17 mar 2026

Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji w dniu 25 czerwca 2025 r., w której głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka – posłowie podjęli decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wielka ulga dla spadkobierców. Od teraz mniej formalności przy dziedziczeniu
17 mar 2026

We wtorek w życie weszła nowelizacja Prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece przyspieszająca procedurę wpisów. W ocenie Krajowej Rady Notarialnej nowe przepisy oznaczają koniec kolejek w sądach, bo wniosek o wpis do księgi będzie można już złożyć bezpośrednio u notariusza.
Masz taki zawód? W Krakowie czeka Cię trudna walka o pracę [RAPORT]
16 mar 2026

Na tle miast wojewódzkich Kraków wyróżnia się większą liczbą zawodów deficytowych i nadwyżkowych – wynika z analizy grodzkiego urzędu pracy, który przewiduje dalsze niedobory kadrowe i nadwyżkę zawodów, w których trudno znaleźć pracę.

Jak uzyskać kartę parkingową w 2026 r.
17 mar 2026

Kartę parkingową w 2026 r. uzyskać może osoba niepełnosprawna lub pracownik placówki, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi. Nie jest to jednak takie proste. Kto konkretnie otrzyma kartę? Jakie warunki należy spełnić i jak wygląda procedura? Wyjaśniamy wszystko krok po kroku.
WIBOR i koszt pieniądza. Czy kredytobiorcy byli przez lata wprowadzani w błąd?
16 mar 2026

Przez wiele lat klienci zaciągający kredyty hipoteczne w Polsce otrzymywali bardzo podobne wyjaśnienie mechanizmu oprocentowania kredytu. W materiałach marketingowych banków, w szkoleniach dla pośredników kredytowych oraz w rozmowach sprzedażowych powtarzano prosty schemat: bank zarabia na marży, natomiast WIBOR odzwierciedla koszt pieniądza dla banku. Taki sposób prezentacji konstrukcji kredytu budował w świadomości klientów bardzo konkretny obraz ekonomiczny. Bank przedstawiany był jako instytucja, która jedynie przenosi na kredytobiorcę koszt pozyskania pieniądza, natomiast jego wynagrodzeniem jest wyłącznie marża kredytowa. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się jednak wypowiedzi przedstawicieli sektora finansowego oraz administratora wskaźnika WIBOR, które pokazują, że taki sposób tłumaczenia mechanizmu oprocentowania był – w najlepszym wypadku – znacznym uproszczeniem, a w najgorszym mógł stanowić wprowadzającą w błąd narrację ekonomiczną.
