Od 17 marca 2026 r. łatwiej odziedziczysz nieruchomość – weszła w życie ważna zmiana w prawie spadkowym

Od 17 marca 2026 r. łatwiej odziedziczysz nieruchomość – weszła w życie ważna zmiana w prawie spadkowym

18 marca 2026, 08:59
Aleksandra Rybak
nieruchomości, dziedziczenie, spadek, spadkobiercy, księga wieczysta
Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece – spadkobiercy będą mieli mniej formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości. Zwiększy się również bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, dzięki „sprawniejszemu” ujawnianiu w księgach wieczystych aktualnego stanu prawnego nieruchomości.

W dotychczasowym stanie prawnym ujawnienie spadkobiercy (nowego właściciela nieruchomości) w księdze wieczystej czasochłonne i skomplikowane, niegwarantujące aktualności wpisów w zakresie prawa własności nieruchomości

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – ujawnienie spadkobiercy (nowego właściciela nieruchomości) w księdze wieczystej wiązało się niejednokrotnie z czaso- i pracochłonną procedurą, w której sądy musiały wykonywać wiele czynności, które – po wejściu w życie nowych przepisów, tj. od dnia 17 marca 2026 r. – będą już zbędne. Procedura ujawniania nowych właścicieli (spadkobierców) w księdze wieczystej, dotychczas mogła generować konieczność zarejestrowania w sądzie w określonym przedziale czasowym aż trzech spraw wieczystoksięgowych, tj.:

  • o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej,
  • o wpis prawa własności oraz
  • o wykreślenie ostrzeżenia z księgi wieczystej,

w których, w proces rozpoznawania (a także wcześniej – rejestrowania) trzykrotnie zaangażowany musiał być orzecznik, jak i urzędnik sądowy. Ponadto, w jednej sprawie, sąd aż trzykrotnie wysyłał do uczestników tego postępowania korespondencję sądową (zawiadomienie o wpisie ostrzeżenia do księgi wieczystej, zawiadomienie o wpisie własności oraz zawiadomienie o wykreśleniu ostrzeżenia z księgi wieczystej). Procedura ta, była zatem pracochłonna, rozciągnięta w czasie, a także generowała niepotrzebne koszty sądowe.

Od 17 marca 2026 r. dziedziczenie nieruchomości „o jeden krok krótsze” – spadkobiercy nie będą już musieli dopełniać samemu tylu formalności związanych z wpisami w księgach wieczystych

W dniu 17 marca 2026 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2025 r., poz. 1793), na podstawie której notariusz – po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia, na wniosek spadkobiercy – przygotuje i elektronicznie przekaże do sądu wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej prawa nabytego w wyniku dziedziczenia.

Jak podkreśla Krajowa Rada Notarialna – zmiana ta, skutkować będzie:

  • znaczącym ułatwieniem i mniejszą liczbą formalności dla spadkobierców, którzy nie będą musieli już samodzielnie składać takiego wniosku (tj. wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej prawa nabytego w wyniku dziedziczenia) w sądzie i dopełniać związanych z nim formalności,
  • szybszym ujawnianiem zmian (w zakresie prawa własności nieruchomości) w księgach wieczystych,
  • możliwością załatwienia większej liczby spraw w jednym miejscu (tj. u notariusza).

Rozwiązanie to zwiększy także bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, dzięki „sprawniejszemu” ujawnianiu w księgach wieczystych aktualnego stanu prawnego nieruchomości, jak również – usprawni pracę sądów wieczystoksięgowych, które nie będą musiały już prowadzić trzech spraw wieczystoksięgowych, celem aktualizacji w księdze wieczystej informacji o właścicielu nieruchomości. „Efektem wprowadzonych zmian związanych z możliwością składania przez notariuszy wniosków do księgi wieczystej po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia będzie transparentność i pewność aktualności wpisów w księdze wieczystej – wynika z uzasadnienia projektu ustawy, którą zostały wprowadzone ww. zmiany.

Zgodnie z powyższym – od 17 marca 2026 r., w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, po art. 95g, dodany został art. 95ga, zgodnie z którym:

Po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia na wniosek spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego notariusz sporządza protokół, który zawiera żądanie spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego o wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości w księdze wieczystej oraz oświadczenie o znanych odpowiednio spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnemu spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, własności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wchodzą w skład spadku i są objęte żądaniem o złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej.

Mniej formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości dla spadkobierców – kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2025 r., poz. 1793), dzięki której spadkobiercy nie będą już musieli samodzielnie składać w sądzie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej prawa nabytego w wyniku dziedziczenia, weszła w życie w dniu 17 marca 2026 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 341 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1001 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2025 r., poz. 1793)
