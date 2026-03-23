REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Od 17 marca 2026 r. łatwiej odziedziczysz nieruchomość – weszła w życie ważna zmiana w prawie spadkowym

Od 17 marca 2026 r. łatwiej odziedziczysz nieruchomość – weszła w życie ważna zmiana w prawie spadkowym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 marca 2026, 08:28
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
nieruchomości, dziedziczenie, spadek, spadkobiercy, księga wieczysta

Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece – spadkobiercy będą mieli mniej formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości. Zwiększy się również bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, dzięki „sprawniejszemu” ujawnianiu w księgach wieczystych aktualnego stanu prawnego nieruchomości.

W dotychczasowym stanie prawnym ujawnienie spadkobiercy (nowego właściciela nieruchomości) w księdze wieczystej czasochłonne i skomplikowane, jak również niegwarantujące aktualności wpisów w zakresie prawa własności nieruchomości

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – ujawnienie spadkobiercy (nowego właściciela nieruchomości) w księdze wieczystej wiązało się niejednokrotnie z czaso- i pracochłonną procedurą, w której sądy musiały wykonywać wiele czynności, które – po wejściu w życie nowych przepisów, tj. od dnia 17 marca 2026 r. – będą już zbędne. Procedura ujawniania nowych właścicieli (spadkobierców) w księdze wieczystej, dotychczas mogła generować konieczność zarejestrowania w sądzie w określonym przedziale czasowym aż trzech spraw wieczystoksięgowych, tj.:

REKLAMA

REKLAMA

  • o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej,
  • o wpis prawa własności oraz
  • o wykreślenie ostrzeżenia z księgi wieczystej,

w których, w proces rozpoznawania (a także wcześniej – rejestrowania) trzykrotnie zaangażowany musiał być orzecznik, jak i urzędnik sądowy. Ponadto, w jednej sprawie, sąd aż trzykrotnie wysyłał do uczestników tego postępowania korespondencję sądową (zawiadomienie o wpisie ostrzeżenia do księgi wieczystej, zawiadomienie o wpisie własności oraz zawiadomienie o wykreśleniu ostrzeżenia z księgi wieczystej). Procedura ta, była zatem pracochłonna, rozciągnięta w czasie, a także generowała niepotrzebne koszty sądowe.

Od 17 marca 2026 r. dziedziczenie nieruchomości „o jeden krok krótsze” – spadkobiercy nie będą już musieli dopełniać samodzielnie tylu formalności związanych z wpisami w księgach wieczystych

W dniu 17 marca 2026 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2025 r., poz. 1793), na podstawie której notariusz – po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia, na wniosek spadkobiercy – przygotuje i elektronicznie przekaże do sądu wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej prawa nabytego w wyniku dziedziczenia.

Jak podkreśla Krajowa Rada Notarialna – zmiana ta, skutkować będzie:

REKLAMA

  • znaczącym ułatwieniem i mniejszą liczbą formalności dla spadkobierców, którzy nie będą musieli już samodzielnie składać takiego wniosku (tj. wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej prawa nabytego w wyniku dziedziczenia) w sądzie i dopełniać związanych z nim formalności,
  • szybszym ujawnianiem zmian (w zakresie prawa własności nieruchomości) w księgach wieczystych,
  • możliwością załatwienia większej liczby spraw w jednym miejscu (tj. u notariusza).

Rozwiązanie to zwiększy także bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, dzięki „sprawniejszemu” ujawnianiu w księgach wieczystych aktualnego stanu prawnego nieruchomości, jak również – usprawni pracę sądów wieczystoksięgowych, które nie będą musiały już prowadzić trzech spraw wieczystoksięgowych, celem aktualizacji w księdze wieczystej informacji o właścicielu nieruchomości. „Efektem wprowadzonych zmian związanych z możliwością składania przez notariuszy wniosków do księgi wieczystej po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia będzie transparentność i pewność aktualności wpisów w księdze wieczystej – wynika z uzasadnienia projektu ustawy, którą zostały wprowadzone ww. zmiany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z powyższym – od 17 marca 2026 r., w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, po art. 95g, dodany został art. 95ga, zgodnie z którym:

Po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia na wniosek spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego notariusz sporządza protokół, który zawiera żądanie spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego o wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości w księdze wieczystej oraz oświadczenie o znanych odpowiednio spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnemu spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, własności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wchodzą w skład spadku i są objęte żądaniem o złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej.

Mniej formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości dla spadkobierców – kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2025 r., poz. 1793), dzięki której spadkobiercy nie będą już musieli samodzielnie składać w sądzie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej prawa nabytego w wyniku dziedziczenia, weszła w życie w dniu 17 marca 2026 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 341 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1001 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2025 r., poz. 1793)
Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA