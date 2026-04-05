Od 1 kwietnia 2026 r. – w związku z zakończeniem okresu przejściowego przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – usługa parkingu samochodów i innych pojazdów (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), nie może być już świadczona bez prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej (i w związku z tym – bez wydawania paragonów). Od obowiązku tego Ministerstwo Finansów przewidziało jednak pewne wyjątki.

Wynajem miejsca parkingowego (samochodowego jak również przeznaczonego dla innych pojazdów) w świetle dotychczas obowiązujących przepisów a obowiązek stosowania kasy fiskalnej – dlaczego do 31 marca 2026 r. można było świadczyć usługi parkingu samochodów i innych pojazdów bez wydawania paragonu?

Generalny obowiązek stosowania kas rejestrujących (potocznie zwanych kasami fiskalnymi) przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

REKLAMA

REKLAMA

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ww. ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku stosowania kas rejestrujących oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Zgodnie z powyższym – ustawodawca przewidział czasowe (bo – co do zasady – obowiązujące najpóźniej do 31 grudnia 2027 r.) zwolnienia od obowiązku stosowania kas fiskalnych – katalog takich zwolnień (podmiotowych lub przedmiotowych) definiując w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W zakresie wynajmu miejsca parkingowego lub garażu – można było korzystać z jednego z poniższych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej (prowadzenia ewidencji), przewidzianych w załączniku do ww. rozporządzenia, tj. Poz. 29 (symbol PKWiU: ex 68.20.1) – Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Poz. 38 (bez względu na symbol PKWiU) – Usługi parkingu samochodów i innych pojazdów świadczone przez: 1) podatnika na rzecz jego pracowników ; 2) spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób , którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali; 3) spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe na rzecz podmiotów zamieszkujących na ich terenie na podstawie: a) umowy najmu lub b) umowy dzierżawy, lub c) innej umowy o podobnym charakterze dotyczącej – lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe.

Poz. 39 – Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób , którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali .

Poz. 42 – Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych , jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Poz. 43 – Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Upraszczając nieco powyższy katalog zwolnień (przedmiotowych) z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – dotychczas wynajem miejsca parkingowego lub garażu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, był możliwy m.in., jeżeli:

REKLAMA

płatność czynszu dokonywana była przelewem lub za pośrednictwem poczty albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

ze zlecenia przelewu/dowodu dokumentującego płatność jednoznacznie wynikało, że płatność dotyczyła usługi wynajmu miejsca parkingowego lub garażu.

Ponadto, niezależnie od zwolnień z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej przewidzianych w załączniku do ww. rozporządzenia – zgodnie z jego par. 3 ust. 1 pkt 1 – z obowiązku prowadzenia ewidencji w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. – zwalnia się podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz rolników ryczałtowych) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym świadczenie usług (lub dostawę towarów) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (oraz rolników ryczałtowych) – jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyła kwoty 20 000 zł.

Jeżeli zatem wpływy z tytułu najmu miejsca parkingowego lub garażu nie przekraczały w danym roku podatkowym kwoty 20 000 zł – na tej podstawie (zwolnienia podmiotowego), również można było skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej (prowadzenia ewidencji z użyciem kasy rejestrującej).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia wyłączeni są jednak podatnicy, którzy:

w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do prowadzenia ewidencji lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji,

którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy sprzedaży równy 80% albo niższy niż 80%.

Świadczenie usług parkingu samochodów i innych pojazdów od 1 kwietnia 2026 r. już tylko z kasą fiskalną – dlaczego ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji z użyciem kasy rejestrującej, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów, można było korzystać tylko do 31 marca 2026 r.?

Ważne Od 1 stycznia 2025 r. – w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – do katalogu wyłączeń od zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – w par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. n i o zostało dopisane świadczenie usług: parkingu samochodów i innych pojazdów (lit. n),

(lit. n), przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej) (lit. o).

Do 31 grudnia 2024 r. – w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2025 r. – powyższe wyłączenia nie były natomiast przewidziane.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 1 kwietnia 2026 r. – usługa parkingowa stanowi krótkotrwałe udostępnianie miejsca do postoju pojazdu, z którego może skorzystać każdy zainteresowany. Miejsca te, nie są przypisane do konkretnej osoby ani pojazdu, a korzystanie z parkingu odbywa się poprzez akceptację regulaminu. Każda wydzielona przestrzeń z wyznaczonymi stanowiskami, udostępniana za opłatą zależną od czasu postoju, jest traktowana jako usługa parkingowa. Usługi parkingowe mieszczą się w: PKWiU 52.21.24.0 – Usługi parkingowe,

PKWiU 96.09.19.0 – Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane (jako usługa parkingowa dla gości hotelu/restauracji).

Warto jednak zwrócić uwagę, że powyższa definicja „usługi parkingu samochodów i innych pojazdów” nie znajduje odzwierciedlenia w żadnym akcie prawnym. Potwierdza to m.in. poniższa interpretacja indywidulna Dyrektora KAS:

„Podkreślić należy, że zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie została zawarta definicja usług parkingu samochodów i innych pojazdów. W związku z tym, aby prawidłowo określić, czy podatnik ma obowiązek ewidencjonować ww. usługi na kasie rejestrującej konieczne jest wzięcie pod uwagę faktycznej treści świadczonej usługi.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 lutego 2026 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.948.2025.1.JG)

Ważne Skąd natomiast data 1 kwietnia 2026 r., skoro przepisy wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w przypadku świadczenia usług parkingu samochodów i innych pojazdów, są już zapisane w rozporządzeniu Ministra Finansów od 1 stycznia 2025 r.? Wynika to z przepisów przejściowych rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, a konkretnie – par. 8 ust. 2, zgodnie z którym – jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej (przewidzianego w par. 2 lub 3 rozporządzenia) i: w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. – kontynuuje lub rozpocznie świadczenie usług parkingu samochodów i innych pojazdów,

przed dniem 1 stycznia 2025 r. zaprzestał świadczenia usług parkingu samochodów i innych pojazdów, a następnie – w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. rozpocznie świadczenie tych usług – świadczenie tych usług (parkingu samochodów i innych pojazdów) nie wyłącza korzystania z tych zwolnień do dnia 31 marca 2026 r.

Od 1 kwietnia 2026 r. zatem – nowa kategoria usług tj. usługi parkingu dla samochodów i innych pojazdów, zostały objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej (czyli – kasy fiskalnej).

Świadczenie usług parkingu samochodów i innych pojazdów od 1 kwietnia 2026 r. już tylko z kasą fiskalną – czy Ministerstwo Finansów przewidziało jakieś wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji z użyciem kasy rejestrującej w zakresie świadczenia usług parkingu samochodów i innych pojazdów?

Ustawodawca przewidział jednak wyłączenia od wprowadzenia obowiązku stosowania kas fiskalnych w zakresie świadczenia usług parkingu i innych pojazdów od 1 kwietnia 2026 r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w związku z przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wyłączeniem z możliwości korzystania ze zwolnienia w tym zakresie).

Zwolnione z prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących nadal pozostają usługi parkingu samochodów i innych pojazdów świadczone przez:

podatnika na rzecz jego pracowników (zgodnie z par. 4 ust. 3 pkt 2 lit. e i f rozporządzenia Ministra Finansów i poz. nr 38 załącznika do ww. rozporządzenia),

spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób , którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali,

spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe na rzecz podmiotów zamieszkujących na ich terenie na podstawie:

na podstawie: umowy najmu lub umowy dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze dotyczącej lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe



– lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe.

Ponadto – jak podaje Ministerstwo Finansów (z komunikatem na ten temat można zapoznać się pod adresem: LINK) – ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nadal korzystać będzie – wynajem miejsc postojowych oddawanych do wyłącznego korzystania konkretnego najemcy, jeżeli: istnieje umowa najmu ,

, nie występuje rotacja użytkowników ,

, a opłata ma stały charakter (nie zależy od czasu postoju). Zasady te dotyczą również prywatnego najmu nieruchomości przeznaczonych na cele parkowania. Usługa ta korzystała i nadal korzysta ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest: udokumentowanie tej usługi w całości fakturą, lub

ujęcie w ewidencji tej usługi w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie usługi dotyczyła oraz otrzymanie w całości zapłaty za tę usługę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a dowód zapłaty musi również jednoznacznie określać, jakiej konkretnie usługi dotyczy. Ministerstwo Finansów zapewnia, że indywidualne interpretacje podatkowe dotychczas wydane w powyższym zakresie – zostaną poddane weryfikacji.

Świadczenie usług parkingu samochodów i innych pojazdów od 1 kwietnia 2026 r. już tylko z kasą fiskalną – z jakimi konsekwencjami wiąże się świadczenie usług parkingu samochodów i innych pojazdów bez użycia kasy rejestrującej?

Od 1 kwietnia 2026 r. – w związku z objęciem obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej świadczenia usług parkingu samochodów i innych pojazdów – niewywiązanie się z tego nowego wymogu, wiąże się z ryzykiem poważnych konsekwencji dla podatnika (o ile nie jest on objęty wspomnianymi powyżej wyłączeniami).

Pierwsza z nich została przewidziana już w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym – w przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej (czyli – kasy fiskalnej) – naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 % kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe – powyższego dodatkowego zobowiązania podatkowego jednak nie ustala się.

Ponadto – zgodnie z art. 60 par. 1 i 2 kodeksu karnego skarbowego:

kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi (którą – w myśl art. 53 par. 21 pkt 5 jest m.in. kasa fiskalna) – podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych , a

, a kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki – podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

W wypadku mniejszej wagi – sprawca powyższych czynów zabronionych podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2024 r., poz. 1902 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 633 z późn. zm.)

Fot.: kas.gov.pl