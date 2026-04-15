Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wlepiają karę za niepłacenie abonamentu RTV tym, którzy... nie mają telewizora i radia. Jak to możliwe?

Wlepiają karę za niepłacenie abonamentu RTV tym, którzy... nie mają telewizora i radia. Jak to możliwe?

15 kwietnia 2026, 06:45
Maja Retman
Maja Retman
Nie masz ani telewizora, ani radia? I tak wlepią ci wielką karę za niepłacenie abonamentu RTV. Jesteście zszokowani? Przełomowy wyrok przyjęty
Nie masz ani telewizora, ani radia? I tak wlepią ci wielką karę za niepłacenie abonamentu RTV. Jesteście zszokowani? Przełomowy wyrok przyjęty
Shutterstock
Shutterstock

Jedni go karnie płacą, inni ten obowiązek lekceważą, za co grozi kara. Od lat kolejne ekipy rządzące nie są wstanie rozwiązać sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego, z którego finansowane są media publiczne. Swojego czasu był pomysł, żeby w pakiecie płacili go ci, którzy mają kablówkę. Teraz rząd rozważa inne rozwiązanie. Abonament RTV miałaby zastąpić opłata audiowizualna. Powiązana z podatkiem dochodowym, byłaby pobierana z automatu przez skarbówkę. Na razie jednak obowiązują stare zasady, a tym którzy nielegalnie słuchają radia i nielegalnie oglądają telewizję grożą kary nawet wtedy… kiedy nie maja odbiorników.

Takie stawki za abonament RTV obowiązują teraz

9,50 za radio, 30,50 zł za korzystanie z telewizji, tyle dokładnie wynosi teraz miesięczny abonament RTV i choć suma może nie jest astronomiczna, wielu Polaków, zgodnie zresztą z ogólnokrajową tendencją, od dawna obowiązkowej opłaty nie uiszcza. To wielki, ciągle nierozwiązany problem, bo z abonamentu finansowane są media publiczne. Ponieważ jego ściągalność jest niska, do tego interesu państwo musi dokładać. Ile? Od dwóch do trzech miliardów złotych rocznie.

Zamiast abonamentu RTV będzie nowa opłata

Czy batem na tych, którzy płacić nie chcą, okaże się zastąpienie abonamentu opłatą audiowizualną? Taki pomysł rozważa rząd. Powiązana z podatkiem dochodowym opłata, byłaby automatycznie pobierana przez skarbówkę.

O jakiej kwocie mowa? O 108 złotych rocznie, a więc 9 złotych na miesiąc. Jej wysokość szłaby do góry, ponieważ składka miałaby być waloryzowana. Takie rozwiązanie wydaje się tańsze, ale w przeciwieństwie do abonamentu RTV, który wiąże się z opłatą za posiadanie odbiornika, opłata audiowizualna obciąży każdego dorosłego Polaka.

Zgodnie z projektem ustawy, która musi przejść jeszcze cały proces legislacyjny, abonament RTV ma przestać obowiązywać z początkiem stycznia 2027 roku. Na razie jednak obowiązują stare zasady.

Po zakupie nowego urządzenia właściciel ma 14 dni na jego rejestrację, a opłaty należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca. Jedni abonament RTV karnie płacą, inni ten obowiązek lekceważą.

Urzędnicy tropią nielegalne oglądanie telewizji i słuchanie radia

Tych, którzy „nielegalnie” słuchają radia i „nielegalnie” oglądają telewizję tropią urzędnicy. W naszym domu może zjawić się kontroler Poczty Polskiej i sprawdzić, czy mamy zarejestrowany odbiornik i czy płacimy abonament. Jeśli nie, trzeba będzie zapłacić karę. Jaką? To trzydziestokrotność miesięcznej abonamentowej opłaty. Jeśli kary nie zapłacimy, ściągnięciem pieniędzy zajmie się urząd skarbowy.

Opłaty abonamentu żądają nawet bez telewizora. Jak to możliwe?

Abonament RTV przestaje być przypisany wyłącznie do klasycznego telewizora czy radia. Coraz wyraźniej obejmuje także urządzenia, które do tej pory uchodziły za „niewinne” – jak smartfony czy komputery.

Na oficjalnej stronie Poczty Polskiej pojawiły się zapisy wprost odwołujące się do tego orzeczenia – poinformowała interia.pl. Wynika z nich jasno: jeśli sprzęt pozwala na odbiór programów publicznych, może zostać uznany za odbiornik RTV.

Punktem zwrotnym okazała się sprawa z lutego 2018 roku. Kontrolerzy Poczty Polskiej weszli do jednego z przedsiębiorstw i zauważyli program telewizyjny wyświetlany na monitorze LCD podłączonym do komputera.

Ich wniosek był jednoznaczny: sprzęt powinien być zarejestrowany, a abonament opłacany. Ponieważ tak się nie stało, nałożono karę w wysokości 681 zł.

Firma nie zgodziła się z decyzją i skierowała sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten przyznał jej rację. W uzasadnieniu podkreślono, że choć odbiór mediów publicznych przez internet jest możliwy, to jednak – jak wskazał sąd –

„ustawa o abonamencie RTV nie przewiduje rejestracji i opłat w przypadku urządzeń powstałych w wyniku ekspansji nowych technologii”.

Kontroler ukarze za telewizję na laptopie i radio w telefonie

Sprawa nie zakończyła się jednak na tym etapie. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił stanowisko WSA i opowiedział się po stronie kontrolerów.

W swoim wyroku NSA przesunął punkt ciężkości. Abonament nie jest już związany z konkretnym urządzeniem, lecz z samą możliwością odbioru mediów publicznych. To zasadnicza zmiana. W praktyce oznacza to zwiększone ryzyko kar. Oglądanie TVP na laptopie czy słuchanie Polskiego Radia przez telefon może zostać uznane za podstawę do naliczenia opłaty, o ile sprzęt nie został zarejestrowany.

Jednocześnie NSA zaznaczył ważne zastrzeżenie. samo posiadanie urządzenia nie wystarczy. Kluczowe jest jego faktyczne wykorzystanie do odbioru treści publicznych.

Źródło poboru sygnału nie ma znaczenia

Interia.pl cytuje informację z oficjalnej strony Poczty Polskiej. „Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 marca 2023 r. o sygn. akt II GSK 94/20, każde urządzenie techniczne, które spełnia ustawowy warunek, a więc umożliwia natychmiastowy odbiór programu, jest odbiornikiem radiofonicznym lub telewizyjnym. Podstawowym kryterium jest zdolność urządzenia do odbioru programów bez względu na źródło poboru sygnału np. antena czy złącze internetowe”.

W praktyce oznacza to jedno. Podczas kontroli może paść pytanie nie tylko o telewizor czy radio, ale również o laptopa i smartfon. Jeśli potwierdzimy, że służą do odbioru mediów publicznych, a nie są zarejestrowane – kontrolerzy mają prawo nałożyć karę i zobowiązać do ich zgłoszenia. Granica między „sprzętem do pracy” a „odbiornikiem RTV” właśnie przestała być oczywista.

Powiązane
Blisko 3500 złotych co miesiąc dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Trzeba mieć tylko ten jeden dokument
Blisko 3500 złotych co miesiąc dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Trzeba mieć tylko ten jeden dokument
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Musi to zrobić
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Musi to zrobić
Urzędy skarbowe dobrały się do pieniędzy pożyczanych od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary
Urzędy skarbowe dobrały się do pieniędzy pożyczanych od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary
Prawo
Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?
14 kwi 2026

Chociaż w 2026 roku świadczenie wspierające jest dostępne dla kolejnej grupy osób z niepełnosprawnościami, to przepisy wciąż przewidują kilka wyłączeń. Kiedy prawo do świadczenia wspierającego nie przysługuje? Czy jest szansa na zmianę przepisów?
Liczne zmiany w planowaniu przestrzennym. Gminy mają czas na opracowanie planów ogólnych do 31 sierpnia 2026 r.
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wydłużenie terminu dla gmin na opracowanie planów ogólnych dla gmin (do końca sierpnia br), usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz lepsze zarządzanie przestrzenią i wykorzystanie nowych technologii.
150 albo 250 złotych na 1 dzień pobytu na obozie sportowym. Dofinansowanie dla dzieci z roczników 2002–2020
14 kwi 2026

Już dziś warto zacząć interesować się ofertą wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W tym celu warto śledzić programy realizowane m.in. przez rząd i fundacje udzielające w tym zakresie wsparcia. Już teraz wiadomo, że w niektórych przypadkach może ono wynieść nawet 250 zł na dzień pobytu na obozie.
16 kwietnia TSUE może ostatecznie rozstrzygnąć spory frankowe w Polsce. Czy odpowiedzi na te pytania zmienią praktykę orzeczniczą sądów?
14 kwi 2026

Rynek tzw. sporów frankowych przyzwyczaił nas do przełomowych dat, ale 16 kwietnia 2026 roku ma potencjał, by stać się jedną z najważniejszych cezur w całej historii tych postępowań. Tego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi trzy wyroki dotyczące przedawnienia roszczeń banków wobec kredytobiorców. Równolegle Rzecznik Generalny TSUE przedstawi opinię w kolejnej sprawie, która może bezpośrednio przełożyć się na wysokość roszczeń dochodzonych przez konsumentów.

REKLAMA

Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?
14 kwi 2026

Rząd chce zreformować świadczenie wspierające. Tak wynika z dokonanego kilka miesięcy temu przeglądu. Ale zmiany postulują też osoby z niepełnosprawnościami. Wiele pomysłów dotyczy badania potrzeby wsparcia i przyznawania punktów przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
System kaucyjny 2026. Za co zapłacisz 1 zł więcej, a co wyrzucisz do kosza bez kaucji?
14 kwi 2026

Nowe zasady segregacji odpadów wciąż budzą emocje przy sklepowych półkach. Choć system kaucyjny działa od października 2025 roku, nadal tylko wybrane opakowania pozwalają na odzyskanie gotówki. Sprawdź, za które butelki i puszki otrzymasz zwrot pieniędzy w automacie, a które z nich - mimo podobnego wyglądu - muszą bezpowrotnie trafić do Twojego żółtego kosza na odpady.
Duże zmiany w finansach publicznych od 14 kwietnia 2026 r. Nowości w klasyfikacji budżetowej, zarządzaniu inwestycjami publicznymi i budżetem państwa
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Finansów poinformowało, że nowe przepisy mają poprawić skuteczność i efektywność wydatkowania środków publicznych, przy zachowaniu rzetelnej i przejrzystej informacji o transferach, jakie zachodzą w jednostkach sektora finansów publicznych. Te nowe przepisy realizują kamień milowy A2aG określony dla Reformy Systemu Budżetowego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Polska szykuje się na wypadek wojny. Przygotuj plecak ewakuacyjny i skompletuj dokumenty!
14 kwi 2026

Kraje europejskie, w tym Polska, przygotowują się na potencjalny kryzys lub wojnę. Państwa będą współpracować w zakresie planów ewakuacji ludności. Jak obywatele powinni przygotować się na zagrożenie? Sprawdzamy, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny i jakie należy zabrać dokumenty.

REKLAMA

Referendum konstytucyjne. Czy Polacy zdecydują o hierarchii prawa? Nowa petycja wraca do fundamentalnych pytań o system prawny
14 kwi 2026

Wraca pytanie, które regularnie dzieli prawników i opinię publiczną: co ma pierwszeństwo - Konstytucja RP czy prawo międzynarodowe? Nowa petycja, skierowana do Senatu RP, proponuje zwołanie ogólnokrajowego referendum w sprawie hierarchii źródeł prawa w Polsce.
Zaostrzenie zasad dotyczących nieobecności w szkole. Co przewiduje przyjęty projekt? Od kiedy zmiany?
14 kwi 2026

Plany co do zakresu zmian w szeroko rozumianej oświacie szybko i często się zmieniają. Co wynika z przyjętego w ostatnim czasie projektu? Między innymi zaostrzenie zasad w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Czego należy się spodziewać w nowym roku szkolnym?
