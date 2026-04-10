REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Bon leczniczy zamiast 13. i 14. emerytury? Jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bon leczniczy zamiast 13. i 14. emerytury? Jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 kwietnia 2026, 14:45
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Bon leczniczy zamiast 13. i 14. emerytury? Jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Bon leczniczy zamiast 13. i 14. emerytury? Jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Shutterstock

Czy to ostatnie wypłaty 13 i 14 emerytury? Tak można by wnioskować z informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, w których wskazuje się, że rządzący rozważają zamianę tych świadczeń na bon leczniczy. Czy takie rozwiązanie mogłoby poprawić sytuację seniorów?

Wypłaty 13. i 14. emerytury ratują budżety seniorów

Trwają wypłaty 13 emerytury, na które niecierpliwie czekali emeryci. To świadczenie w ostatnich latach stanowi istotny element budżetu domowego seniorów i wielu osobom pozwala załatać finansowe dziury, które powstają już nie tylko w związku z wystąpieniem w ich życiu nieprzewidzianych zdarzeń, np. choroby, ale również w związku z systematycznym wzrostem kosztów życia codziennego. Prawo do tego zastrzyku finansowego przyznała emerytom ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Otrzymują go osoby, które w dniu 31 marca mają prawo do wymienionych enumeratywnie w art. 2 ust. 1 tej ustawy świadczeń. Wśród nich, obok „zwykłej” emerytury znalazły się: emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa, emerytura częściowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty: wypadkowa, szkoleniowa, socjalna, rodzinna, a także rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, czy zasiłek przedemerytalny.

Bon leczniczy zamiast 13. i 14. emerytury?

I choć w kwietniu 2026 r. wypłaty 13 emerytury są w toku, to coraz głośniej wybrzmiewa pytanie, czy aby nie będzie to ostatni raz, gdy tego rodzaju środki trafią na konta uprawnionych osób? Bo choć polityka senioralna jest – jak deklarują rządzący – jednym z kluczowych elementów wdrażanych zmian, to jednocześnie wyraźnie widać, że tego rodzaju okazjonalne zastrzyki finansowe nie rozwiązują problemów seniorów i długofalowo nie poprawiają ich sytuacji. Na tym tle pojawił się pomysł wprowadzenia bonu leczniczego, który mógłby zastąpić zarówno 13, jak i 14 emeryturę i umożliwiłby przeznaczenie środków bezpośrednio na potrzeby zdrowotne seniorów, poprawienie dostępu do leków, lekarzy specjalistów czy diagnostyki i rehabilitacji.

Informacje o planowaniu tego rodzaju zmian wywołały spory niepokój wśród zainteresowanych. Jednak czy jest on słuszny? Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycja wprowadzenia dla części emerytów i rencistów możliwości zamiany dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego na „bon pieniężny w wysokości rocznych świadczeń przeznaczony wyłącznie na urlopy zdrowotne w polskich placówkach wypoczynkowo-rehabilitacyjnych”, jest propozycją, która jest sprzeczna z istotą przedmiotowych ustaw, których celem jest poprawa sytuacji materialnej emerytów i rencistów, przede wszystkim tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Przyznanie dodatkowych świadczeń w formie pieniężnej stanowi formę wsparcia finansowego (na co wskazuje również nazwa tych świadczeń).

Jak z tego wynika, choć rządzący szukają rozwiązań, które mogłyby poprawić sytuację seniorów, to nic nie wskazuje na to, by zastąpienie 13 i 14 emerytury bonem leczniczym miało się okazać realnym rozwiązaniem. Zgodnie z deklaracjami resortu, celem jest wsparcie seniorów w formie pieniężnej i umożliwienie im samodzielnego podejmowania decyzji o wykorzystania środków.

Podstawa prawna

ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 891)

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
Kto naprawdę odpowiada za długi zmarłego? UODO stawia sprawę jasno
10 kwi 2026

W skargach wpływających do prezesa UODO pojawia się zjawisko kierowania przez wierzycieli żądań do spadkobierców dłużników - poinformował urząd. Podkreślił, że spadkobiercy zarzucają wierzycielom brak podstaw do przetwarzania ich danych osobowych.
Dane z UE: kobiety pracują za darmo nawet 67 dni w roku. Parlament bije na alarm
10 kwi 2026

Luka płacowa, czyli różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn, to wciąż powszechny problem w Unii Europejskiej. Niższe wynagrodzenia przekładają się na dysproporcje w wysokości emerytur. To z kolei naraża kobiety w wieku emerytalnym na ubóstwo. Parlament Europejski na ostatnim posiedzeniu wezwał Komisję Europejską do przygotowania planu działania na rzecz walki z tymi nierównościami. Zdaniem polskich europarlamentarzystek chodzi m.in. o odciążenie kobiet w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi, co umożliwiłoby im szybszy powrót do pracy.
Komputer zamiast papieru na egzaminie ósmoklasisty 2026. Sprawdź, kto może pisać inaczej
10 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty w 2026 r., w terminie głównym, odbędzie się w dniach 11, 12 i 13 maja. Nie każdy rodzic jest świadomy, że istnieje możliwość zdawania tego egzaminu przez ucznia z wykorzystaniem komputera. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego rodzaju dostosowania?
Spór o ślubowanie sędziów TK. Prezydent: działania poza procedurą to naruszenie prawa
10 kwi 2026

Kancelaria Prezydenta ostro zareagowała na zapowiedź złożenia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego poza udziałem głowy państwa, co też się wydarzyło. W oficjalnym stanowisku wskazano, że takie działania „nie wywołują skutków prawnych” i mogą zostać uznane za odmowę objęcia urzędu.

Paradoks kredytowy w kwietniu 2026: WIBOR i raty w górę mimo stabilizacji stóp procentowych NBP
10 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym 9 kwietnia 2026 r. dwudniowym posiedzeniu zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 3,75 proc. Koszt kredytów poszedł jednak w górę przez notowania WIBOR. „Rynek wycenia niepewność spowodowaną wojną USA i Izraela przeciw Iranowi” – ocenia Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.
Ministerstwo Zdrowia: Lek przeciwzakrzepowy skreślony z wykazu leków bezpłatnych dla seniorów
09 kwi 2026

Pradaxa – lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran został skreślony z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia informuje, że nadal pozostaje otwarty dostęp do innych bezpłatnych leków z dabigatranem.
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
10 kwi 2026

Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji w dniu 25 czerwca 2025 r., w której głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka – posłowie podjęli decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według informacji przekazanej w dniu 23 lipca 2025 r. przez przewodniczącą sejmowej Komisji do Spraw Petycji – w MEN trwają analizy w zakresie matematyki, jako obowiązkowego przedmiotu na egzaminie maturalnym, które „mają zaowocować jakimiś zmianami”. Kiedy jednak można spodziewać się tych zmian?
Teraz zasiłek pielęgnacyjny niższy od dodatku o ok. 150 zł miesięcznie. Czy jest szansa na zmianę?
10 kwi 2026

Co jakiś czas powraca postulat wyrównania kwot zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takie rozwiązanie byłoby zbyt kosztowne.

Szok! Wlepiają karę za niepłacenie abonamentu RTV tym, którzy nie mają telewizora i radia
10 kwi 2026

Jedni go karnie płacą, inni ten obowiązek lekceważą, za co grozi kara. Od lat kolejne ekipy rządzące nie są wstanie rozwiązać sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego, z którego finansowane są media publiczne. Swojego czasu był pomysł, żeby w pakiecie płacili go ci, którzy mają kablówkę. Teraz rząd rozważa inne rozwiązanie. Abonament RTV miałaby zastąpić opłata audiowizualna. Powiązana z podatkiem dochodowym, byłaby pobierana z automatu przez skarbówkę. Na razie jednak obowiązują stare zasady, a tym którzy nielegalnie słuchają radia i nielegalnie oglądają telewizję grożą kary nawet wtedy… kiedy nie maja odbiorników.
Szkoły bez telefonów? Egzekwowanie zakazu może być kłopotliwe
08 kwi 2026

Pełne wyegzekwowanie zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach może być trudne – ocenił w rozmowie z PAP adw. Tomasz Kędra. Jego zdaniem ustawodawca, wprowadzając zakaz, nie daje jednocześnie narzędzi umożliwiających czy choćby ułatwiających jego stosowanie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

