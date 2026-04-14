Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?

Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?

14 kwietnia 2026, 07:29
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Dłuższa majówka w 2026 r. – od 1 do 6 maja, a dla niektórych nawet do 10 maja. Kto może liczyć na wydłużony majowy odpoczynek?
W związku z korzystnym układem w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy, weekendu i egzaminów maturalnych – na wydłużoną majówkę w 2026 r., mogą liczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w tym roku nie przystępują do egzaminu maturalnego. To łącznie może dać im nawet 6 lub 10 dni wolnego, które będą mogli przeznaczyć na majowy odpoczynek.

Majówka 2026 – które dni są ustawowo wolne od pracy i jak wypadają one w kalendarzu na ten rok?

Majówką potocznie określany jest „zbitek” dni ustawowo wolnych od pracy i (zazwyczaj) weekendu, które przypadają na początku maja każdego roku, a konkretnie:

  • 1 maja, który stanowi Święto Państwowe oraz
  • 3 maja, który stanowi Święto Narodowe Trzeciego Maja.

W 2026 r. 1 maja wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę, co daje łącznie 3-dniowy, wydłużony weekend. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – za święto wypadające w niedzielę nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, tak jak ma to miejsce w przypadku święta wypadającego w sobotę. Wynika to z art. 130 par. 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym – każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Matury 2026 – w jakich terminach odbędą się w tym roku egzaminy maturalne?

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r. – w roku szkolnym 2025/2026, egzamin maturalny, w terminie głównym, zostanie przeprowadzony w dniach 4-30 maja. Egzaminy pisemne potrwają od 4 do 21 maja, a egzaminy ustne – od 8 do 30 maja 2026 r.

Wśród najważniejszych z ww. terminów, z których dla szkół wynikają największe zmiany organizacyjne, w związku z przystępowaniem do egzaminów przypadających w tych terminach największej liczby maturzystów (z tego powodu, że od przystąpienia do nich i uzyskania co najmniej 30% punktów uzależnione jest zdanie matury), są:

  • 4 maja – kiedy odbędzie się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego (na poziomie podstawowym),
  • 5 maja – kiedy odbędzie się część pisemny egzamin maturalny z matematyki (na poziomie podstawowym) oraz
  • 6 maja – kiedy odbędzie się część pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym).

Z pełną treścią komunikatu CKE (i ze szczegółowym harmonogramem egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) można zapoznać się poniżej:

Komunikat dyrektora CKE z 20.08.2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r.

Majówka i matury 2026 – które dni będą wolne od zajęć dla uczniów, którzy nie przystępują w tym roku do egzaminu maturalnego?

W dniach, w których odbywają się pisemne egzaminy maturalne (na poziomie podstawowym) z przedmiotów takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, które zaliczają się do egzaminów, od których zdania (tj. uzyskania z nich co najmniej 30% punktów z możliwych do zdobycia), uzależnione jest zaliczenie egzaminu maturalnego – dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, z reguły decydują się na ustalenie tzw. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dla uczniów, którzy w danym roku, do matury nie przystępują. Podstawą prawną zawieszenia w tych dniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest par. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, zgodnie z którym – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ustalane przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, jak również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły) mogą zostać ustalone właśnie m.in. w dni, w których w szkole odbywa się egzamin maturalny. To, że egzaminy maturalne odbywają się w szkole, wynika natomiast z pkt 3.2. ppkt 1 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2025/2026, wydanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na podstawie par. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego. Za organizację i przebieg egzaminów maturalnych – zgodnie z art. 44zzs ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty odpowiedzialny jest natomiast dyrektor szkoły.

W praktyce – aby egzaminy z ww. przedmiotów, do których przystępuje najwięcej uczniów, przebiegły „bez zakłóceń” – dyrektorzy szkół, właśnie w tych dniach (tj. wspomnianych powyżej pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, przeprowadzanych na poziomie podstawowym) – ustalają tzw. dodatkowe, dyrektorskie dni wolne od zajęć. W 2026 r., dla uczniów:

  • liceów ogólnokształcących,
  • szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
  • techników i
  • szkół branżowych II stopnia,

oznacza to dodatkowe wolne od zajęć w dniach 4, 5 i 6 maja, co łącznie z 1 i 3 maja oraz przypadającym wówczas weekendem daje aż 6 dni wolnegood 1 do 6 maja.

Warto również wspomnieć, że o dodatkowych dniach wolnych ustalonych na dany rok szkolny na podstawie par. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – dyrektor szkoły zobowiązany jest poinformować nauczycieli, uczniów i rodziców do 30 września danego roku szkolnego.

Majówka i matury 2026 – dyrektorzy szkół mogą ustalić jeszcze więcej dni wolnych od zajęć

Zgodnie z par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, mogą zostać ustalone przez dyrektora szkoły w danym roku szkolnym w maksymalnym wymiarze:

  • do 10 dni – w przypadku liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia.

Jeżeli zatem – z powodu odbywających się również w kolejnych dniach egzaminów maturalnych, dyrektor szkoły zdecyduje się na odwołanie zajęć także 7 i 8 maja (tj. w czwartek i w piątek) w pierwszym tygodniu matur – uczniowie liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy nie przystępują w tym roku do egzaminu maturalnego – w majówkę będą odpoczywać nie 6, a 10 dni – tj. od 1 do 10 maja.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 302 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 881 z późn. zm.)
Pułapka w prawie budowlanym: Wiata samochodowa w odległości mniejszej niż 7 m od okien sąsiada (i 3 m od granicy działki), to samowola budowlana, za którą trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Urzędnicy nie mają litości
Pułapka w prawie budowlanym: Wiata samochodowa w odległości mniejszej niż 7 m od okien sąsiada (i 3 m od granicy działki), to samowola budowlana, za którą trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł. Urzędnicy nie mają litości
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – trzeba się pospieszyć, bo nabór wniosków potrwa tylko do wyczerpania środków (maksymalnie do 24 kwietnia 2026 r.)
23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – trzeba się pospieszyć, bo nabór wniosków potrwa tylko do wyczerpania środków (maksymalnie do 24 kwietnia 2026 r.)
Prawo
Ponad 330 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027?
14 kwi 2026

Ponad 330 zł dla tych emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027, by uzyskać dodatkową pomoc finansową od ręki? Sprawdź, co załączyć do wniosku. W domowych budżetach emerytów każda złotówka jest na wagę złota. Powinni znać swoje prawa, by efektywnie korzystać z przysługujących im świadczeń.
Orzeczenie bez komisji w 2026 r. Najważniejsze zasady dla osób z niepełnosprawnościami
13 kwi 2026

Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa jest możliwe. Inne jednak przepisy obowiązują w przypadku postępowania przed zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON, WZON), a inne przed organami rentowymi (ZUS i KRUS). Jak to wygląda w 2026 roku? Co się zmieni w 2027?
Już po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1900 złotych, a przeciętnie ponad 4200 złotych brutto
14 kwi 2026

Niż demograficzny wymusi wprowadzenie zmian w organizacji oświaty. Jak zwykle w takich sytuacjach, będą zarówno wygrani, jak i przegrani. Jakie możliwości będą mieli nauczyciele zagrożeni utratą pracy? Obowiązujące przepisy przewidują szereg rozwiązań i świadczeń, które w zależności od indywidualnych okoliczności dotyczących pracownika będą mogły znaleźć zastosowanie w jego przypadku. Jednym z nich jest świadczenie pomostowe, do którego mają prawo tylko niektórzy.
MON: Będzie więcej oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach. Rekrutacja ruszy w połowie maja
13 kwi 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększy limit zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Od września 2026 roku w szkołach przybędzie 43 OPW. Jak zapewnia MON, środków finansowych nie zabraknie.

REKLAMA

Obrona konieczna ma swoje granice. Kiedy i jak można się bronić?
13 kwi 2026

Granice obrony koniecznej wciąż budzą wątpliwości, choć przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Jak podkreśla w rozmowie z PAP adwokat Maciej Kowalewski, osoba zaatakowana ma prawo odpowiedzieć na agresję, jednak jej reakcja powinna być proporcjonalna i podjęta we właściwym momencie — ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Zaznaczył też, że obrona konieczna obejmuje nie tylko ochronę własną, lecz również działanie w obronie innych osób.
PZON odebrał w 4 minuty i 28 sekund świadczenie pielęgnacyjne 3886 zł. Niepełnosprawny bez pkt 7
14 kwi 2026

Od roku Infor.pl otrzymuje listy od rodziców, których dzieci mają odbierany pkt 7 albo pkt 8 z orzeczenia o niepełnosprawności. Zazwyczaj listy piszą matki, oburzone procedurą stosowaną przez PZON wobec ich dzieci. Dziś publikujemy list ojca, wskazującego, że problem odbierania tych punktów nie ma płci. Posiadanie obu punktów jest warunkiem otrzymania przez rodzica (jako opiekuna) świadczenia pielęgnacyjnego. Wynosi ono aż 3386 zł miesięcznie (porównajmy to z zasiłkiem pielęgnacyjnym 215,84 zł!). W dziesiątkach listów rodzice opisali, w jaki sposób systemowo zabiera się im to świadczenie. Odbywa się to poprzez swoisty „test samodzielności dziecka”. Polega on na zadaniu mu kilku pytań: „Jak masz na imię?”, „Czy masz kolegów w szkole?”, „Czy myjesz się sam?”, „Czy ubierasz się sam?”. Jeżeli 8-latek odpowie w miarę składnie na te pytania samodzielnie, zostaje uznany przez komisję w PZON za osobę „niewymagającą stałej opieki przez rodziców”, a ci tracą pieniądze. W skali roku jest to 46 032 zł.
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
13 kwi 2026

„Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane na stałe. Uważam, że stan mojego zdrowia usprawiedliwia przyznanie mi umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy PZON może zmienić moje orzeczenie?” – pyta Czytelnik.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na stałe. Kto dostanie w 2026 roku?
13 kwi 2026

W połowie ubiegłego roku weszły w życie nowe zasady przyznawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas określony. Czy zmiany wpływają też na orzeczenia wydawane na stałe? Kto może dostać taki dokument w 2026 roku? Co oznacza lista 208 rzadkich chorób? Rozwiewamy wątpliwości.

REKLAMA

"Zgłaszanie przemocy nie jest donosem". Ekspertka o realnej pomocy Niebieskiej Karty [WYWIAD]
13 kwi 2026

Niebieska Karta to realna pomoc rodzinie – wskazuje ekspertka Renata Durda. Podkreśliła, że do ludzi zaczyna docierać informacja, że zgłaszanie przemocy nie jest donosem.
Wybory na Węgrzech. Wyniki po podliczeniu 45,71 proc.
12 kwi 2026

Obecne projekcje składu przyszłego parlamentu - włączając głosy oddane na listy krajowe i w jednomandatowych okręgach wyborczych - przewidują 135 mandatów dla Tiszy, 57 dla Fideszu i KDNP oraz 7 dla Mi Hazank - wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu 45,7 proc. głosów.
