Strona główna » Prawo » Wiadomości » 3 maja 2026 wypada w niedzielę. Czy pracownikowi należy się inny dzień wolny? Wyjaśniamy zasady Kodeksu pracy na 2026 rok

3 maja 2026 wypada w niedzielę. Czy pracownikowi należy się inny dzień wolny? Wyjaśniamy zasady Kodeksu pracy na 2026 rok

19 kwietnia 2026, 17:05
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
święto 3 maja
3 maja 2026 wypada w niedzielę. Czy pracownikowi należy się inny dzień wolny? Wyjaśniamy zasady Kodeksu pracy na 2026 rok
Planujesz już majówkę w 2026 roku? Mamy ważne wieści dla wszystkich pracowników. Choć Święto Konstytucji 3 Maja to dzień ustawowo wolny, układ kalendarza w tym roku może wielu rozczarować. Co mówią przepisy Kodeksu pracy o "odbieraniu" wolnego za niedzielne święta? Oto szczegóły.

rozwiń >

W 2026 roku kalendarz nie jest tak łaskawy dla pracowników, jak bywało to w ubiegłych latach. Największe emocje budzi data 3 maja, która w 2026 roku przypada w niedzielę.

Czy należy się dzień wolny za 3 maja 2026?

Odpowiedź brzmi: Nie, za 3 maja 2026 roku nie przysługuje dodatkowy dzień wolny do odbioru. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek oddać dzień wolny tylko wtedy, gdy święto przypada w sobotę (lub inny dzień będący dla pracownika dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). Przepisy te nie obejmują jednak świąt wypadających w niedzielę.

Jak wypada majówka 2026?

Mimo braku dodatkowego dnia za niedzielne święto, układ początku maja pozwala na krótki odpoczynek bez brania urlopu:

  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy (dzień wolny od pracy).
  • 2 maja (sobota) - Dzień Flagi RP (dzień pracujący).
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja.

W praktyce oznacza to 3-dniowy długi weekend dla osób pracujących od poniedziałku do piątku. 1 maja przypada w piątek, co automatycznie daje nam 3-dniowy długi weekend bez brania urlopu. Jeśli jednak chcemy cieszyć się pełnymi 9 dniami wolnego (od 25 kwietnia do 3 maja), wystarczy wykorzystać tylko 4 dni urlopu w dniach 27-30 kwietnia. To najbardziej opłacalny wariant w 2026 roku, pozwalający na ponad tydzień odpoczynku przy minimalnym zużyciu limitu urlopowego.

Inne "stracone" święta w 2026 roku

3 maja to niejedyny dzień, za który nie dostaniemy dodatkowego wolnego. W 2026 roku w niedzielę wypadają również:

  • Wielkanoc (5 kwietnia).
  • Zielone Świątki (24 maja).
  • Wszystkich Świętych (1 listopada).

Dobra wiadomość jest taka, że w 2026 roku są dwie daty, za które można odebrać wolne: to 15 sierpnia oraz 26 grudnia, ponieważ oba te święta przypadają w sobotę.

Święto w sobotę a wymiar czasu pracy

Warto pamiętać, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W 2026 roku, dzięki sobotnim świętom (15 sierpnia i 26 grudnia), nominalny czas pracy w sierpniu i grudniu będzie niższy. W praktyce oznacza to, że pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin będą mieli do przepracowania o 16 godzin mniej w skali całego roku. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić to w grafiku, wyznaczając dodatkowe dni wolne, co bezpośrednio przekłada się na prawo pracownika do odpoczynku przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia miesięcznego.

Co jeśli nie zdążę odebrać wolnego za sobotę?

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę (15 sierpnia lub 26 grudnia) musi zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło dane święto. Jest to kluczowe, ponieważ po zamknięciu tego okresu "odebranie" wolnego nie jest już możliwe w formie czasu wolnego. Jeśli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, dojdzie do przekroczenia normy czasu pracy, co traktowane jest jako praca w nadgodzinach. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem w wysokości 100 proc. Należy jednak pamiętać, że priorytetem Kodeksu pracy jest zawsze oddanie dnia wolnego "w naturze", a wypłata pieniędzy to rozwiązanie ostateczne i wynikające z błędu w planowaniu czasu pracy.

Podsumowanie dla pracowników

Rok 2026 będzie wymagał od nas nieco więcej sprytu w planowaniu wypoczynku. Brak dodatkowego dnia za 3 maja to jasny sygnał, aby już teraz pomyśleć o rezerwacji urlopu na 2 maja, jeśli zależy nam na spokojnej majówce. Pamiętajmy też, że jesień i zima 2026 zrekompensują nam te braki dzięki wolnym sobotom w sierpniu i grudniu.

FAQ - wszystko, co musisz wiedzieć o wolnym za święta

  1. Czy jeśli pracuję w niedziele, to za 3 maja 2026 dostanę inny dzień wolny? Tak. Jeśli Twoim normalnym dniem pracy jest niedziela i wypada w nią święto, pracodawca musi zapewnić Ci inny dzień wolny od pracy w tygodniu. Zasada braku "odbioru" za niedzielę dotyczy tylko osób, dla których niedziela jest dniem harmonogramowo wolnym.
  2. Czy pracodawca może mi kazać przyjść do pracy 3 maja 2026? Praca w święta jest co do zasady zabroniona, z wyjątkiem specyficznych branż (np. gastronomia, służba zdrowia, transport, służby mundurowe). Jeśli Twoja firma nie należy do katalogu wyjątków, 3 maja masz wolne.
  3. Co ze świętem 1 maja 2026, które wypada w piątek? Piątek jest dniem roboczym, więc święto przypadające w ten dzień obniża wymiar czasu pracy. Po prostu masz ten dzień wolny od pracy, a Twoja pensja pozostaje bez zmian.
  4. Jakie inne święta w 2026 roku "oddadzą" nam wolne? W 2026 roku mamy dwie okazje do odebrania wolnego za święto w sobotę: 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego) - przypada w sobotę oraz 26 grudnia (Drugi dzień Bożego Narodzenia) - przypada w sobotę. W tych dwóch przypadkach pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny.
  5. Czy mogę sam wybrać dzień wolny za święto w sobotę (np. 15 sierpnia)? Zazwyczaj to pracodawca wyznacza termin oddania wolnego dla całego zakładu pracy, ale często jest to kwestia porozumienia z pracownikami. Dzień ten musi zostać „oddany” do końca danego okresu rozliczeniowego.
Prawo
Gminy zlikwidowały 130 MOPS. Do 2030 r. zlikwidują kolejne 470. Niezagrożone zasiłki i świadczenia
19 kwi 2026

Gminy likwidują MOPS i tworzą CUS (Centra Usług Społecznych). Liczbowo jest 130 CUS, a za 8 lat ma być ich 600 w całej Polsce (dziś jest około 2500 MOPS/GOPS). W przyszłości ma jednak nastąpić nastąpić znaczące zmniejszenie liczby MOPS na rzecz CUS. I są już projekty odpowiednich zmian legislacyjnych w ustawach. Przez okres około 10 lat obie instytucje będą funkcjonowały równolegle. CUS tak jak MOPS wypłaci zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł, świadczenie pielęgnacyjne 3386 zł, zasiłki z pomocy społecznej (zasiłek pielęgnacyjny, stały, okresowy, celowy oraz specjalny celowy). Skoro usługi MOPS i CUS są tak zbliżone, to po co tworzyć nowe instytucje? Tylko dlatego, że są środki unijne na start dla CUS? Nie, nie tylko. CUS są przeznaczone dla oferowania usług niepieniężnych takich jak np.: opiekuńcze usługi sąsiedzkie, pomoc w usterkach domowych, usługi porządkowe (mycie okien), usługi opiekuńczo-kosmetyczne (fryzjer, manicure, pedicure oraz podolog realizowane w domu), poradnictwo specjalistyczne (konsultacje z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, logopedą, mediatorem i dietetykiem). Te przykłady pochodzą z usług, które planuje świadczyć Szczecin. Katalog tych świadczeń jest otwarty - zależy od pomysłowości pracowników pomocy społecznej i ich inwencji w zdobyciu środków na realizację danego programu lokalnego.
Od 3 czerwca 2026 r. kierowcy nie pozbędą się już punktów karnych – rząd zmienia przepisy „szybkim” rozporządzeniem
19 kwi 2026

Od 3 czerwca 2026 r. zredukowanie liczby punktów karnych za naruszenia popełnione przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem – jeżeli wejdzie w życie projekt nowego rozporządzenia rządowego (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nie będzie już możliwe na dotychczasowych zasadach. Dzięki szkoleniu, kierowcy będą mogli „pozbyć się” (i tym samym – zmniejszyć ryzyko utraty prawa jazdy) już tylko punktów karnych za niektóre, ściśle określone naruszenia.
Nowa „pośrednia” zmiana czasu w 2026 r. – znaleźli kompromis, który ma zadowolić wszystkich. Sprawa już w Senacie
19 kwi 2026

Przestawienie zegarków na stałe o pół godziny (a nie o pełną godzinę) wcześniej od czasu letniego, stanowiłoby „kompromis”, który mógłby pogodzić zwolenników pozostawienia na stałe czasu letniego z osobami, które uważają, że lepiej „odnalazłyby się” w czasie zimowym – wynika z petycji Fundacji „Można Lepiej”, która w dniu 27 marca 2026 r. została złożona do Senatu. Pozostaje jednak pytanie – czy Polska może samodzielnie ustalić nowe zasady dotyczące zmiany czasu (lub przyjęcia ostatecznego czasu, który nie będzie podlegał dalszym, sezonowym zmianom), niezależnie od obowiązujących w tym zakresie przepisów UE?
Do 60.000,00 złotych kary grozi pracodawcy za zawarcie zlecenia z własnym pracownikiem? Umowa zlecenia 2026 – jakie zmiany?
17 kwi 2026

Za sprawą zmian związanych z reformą Państwowej Inspekcji Pracy umowy zlecenia są w ostatnim czasie przedmiotem zwiększonego zainteresowania. I choć chodzi głównie o niezgodne z prawem przypadki zastępowania nimi umów o pracę, to warto zwrócić również uwagę na zawieranie przez pracodawców umów zlecenia z własnymi pracownikami.

Sankcja kredytu darmowego: czas skończyć z sądową oceną poziomu szkodliwości naruszenia
18 kwi 2026

Sankcja kredytu darmowego, uregulowana w art. 45 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (u.k.k.) jest instrumentem o charakterze bezwzględnym i enumeratywnym. Katalog naruszeń skutkujących jej zastosowaniem jest zamknięty chociaż może przybierać różne formy, a konsekwencje prawne ich stwierdzenia - z mocy prawa - z góry określone. Niniejszy artykuł stawia tezę, że sądy krajowe nie są uprawnione do dokonywania własnej oceny „szkodliwości" czy „wagi" naruszenia jako przesłanki stosowania sankcji. Przepis stosuje się albo nie - tertium non datur.
Kary wzrosną dwukrotnie. Już od lipca pracodawcy będą płacić nawet 60 000 zł
17 kwi 2026

Reforma PIP to nie tylko przekształcanie umów zlecenia w umowy o pracę. Już niedługo kary grzywny, którymi będą zagrożeni pracodawcy łamiący prawa pracowników będą dwukrotnie wyższe. Czy to pomoże im przestrzegać obowiązujących zasad?

Kto naprawdę korzysta z systemu TBS? Lokator ponosi nakłady na mieszkanie bez efektu właścicielskiego
18 kwi 2026

Debata o Towarzystwach Budownictwa Społecznego zbyt często sprowadzana jest do ogólnych deklaracji o stabilności najmu, społecznej funkcji mieszkalnictwa i ochronie zasobu. Znacznie rzadziej zadaje się pytanie bardziej podstawowe: kto jest rzeczywistym beneficjentem obecnego modelu TBS z punktu widzenia przepływu pieniędzy, struktury kosztów i skutków majątkowych?
Zostały tylko dwie wypłaty 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki
17 kwi 2026

Zostały jeszcze tylko dwie wypłaty 13. emerytury w 2026 r. Emeryci czekają na nią niecierpliwie. Na co przeznaczą dodatkowe pieniądze? Nie wszyscy wydają je na leki.

Co zrobić, gdy inspektor zmieni zlecenie w umowę o pracę? Taka decyzja to nie koniec, a sprawa nie musi być przesądzona
17 kwi 2026

Decyzja PIP stwierdzająca istnienie stosunku pracy to nie koniec. Strony umowy powinny wiedzieć, że znowelizowane przepisy dają im prawo do odwołania, a w procedurze cywilnej wprowadzono na potrzeby takich sytuacji odrębny tryb postępowania.
Skarbówka mówi wprost: nawet 100 tys. zł od rodziców zastępczych bez podatku, ale jeden błąd może słono kosztować!
18 kwi 2026

Można dostać nawet 100 tys. zł i nie zapłacić ani złotówki podatku – tak jasno wynika z najnowszego stanowiska, jakie zajęła skarbówka. Ważne jest jednak nie tylko to, kto przekazuje pieniądze, ale też jak zostanie to zrobione i czy podatnik dopilnuje wszystkich formalności. Wystarczy jeden błąd, by stracić prawo do zwolnienia i narazić się na poważne koszty.
