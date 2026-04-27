Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zła wiadomość dla milionów Polaków. Kodeks pracy bezlitosny dla 3 maja 2026

Zła wiadomość dla milionów Polaków. Kodeks pracy bezlitosny dla 3 maja 2026

27 kwietnia 2026, 14:51
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zła wiadomość dla milionów Polaków. Kodeks pracy bezlitosny dla 3 maja 2026
Planujesz już majówkę w 2026 roku? Mamy ważne wieści dla wszystkich pracowników. Choć Święto Konstytucji 3 Maja to dzień ustawowo wolny, układ kalendarza w tym roku może wielu rozczarować. Co mówią przepisy Kodeksu pracy o "odbieraniu" wolnego za niedzielne święta? Oto szczegóły.

W 2026 roku kalendarz nie jest tak łaskawy dla pracowników, jak bywało to w ubiegłych latach. Największe emocje budzi data 3 maja, która w 2026 roku przypada w niedzielę.

Czy należy się dzień wolny za 3 maja 2026?

Odpowiedź brzmi: Nie, za 3 maja 2026 roku nie przysługuje dodatkowy dzień wolny do odbioru. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek oddać dzień wolny tylko wtedy, gdy święto przypada w sobotę (lub inny dzień będący dla pracownika dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). Przepisy te nie obejmują jednak świąt wypadających w niedzielę.

Jak wypada majówka 2026?

Mimo braku dodatkowego dnia za niedzielne święto, układ początku maja pozwala na krótki odpoczynek bez brania urlopu:

  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy (dzień wolny od pracy).
  • 2 maja (sobota) - Dzień Flagi RP (dzień pracujący).
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja.

W praktyce oznacza to 3-dniowy długi weekend dla osób pracujących od poniedziałku do piątku. 1 maja przypada w piątek, co automatycznie daje nam 3-dniowy długi weekend bez brania urlopu. Jeśli jednak chcemy cieszyć się pełnymi 9 dniami wolnego (od 25 kwietnia do 3 maja), wystarczy wykorzystać tylko 4 dni urlopu w dniach 27-30 kwietnia. To najbardziej opłacalny wariant w 2026 roku, pozwalający na ponad tydzień odpoczynku przy minimalnym zużyciu limitu urlopowego.

Inne "stracone" święta w 2026 roku

3 maja to niejedyny dzień, za który nie dostaniemy dodatkowego wolnego. W 2026 roku w niedzielę wypadają również:

  • Wielkanoc (5 kwietnia).
  • Zielone Świątki (24 maja).
  • Wszystkich Świętych (1 listopada).

Dobra wiadomość jest taka, że w 2026 roku są dwie daty, za które można odebrać wolne: to 15 sierpnia oraz 26 grudnia, ponieważ oba te święta przypadają w sobotę.

Święto w sobotę a wymiar czasu pracy

Warto pamiętać, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W 2026 roku, dzięki sobotnim świętom (15 sierpnia i 26 grudnia), nominalny czas pracy w sierpniu i grudniu będzie niższy. W praktyce oznacza to, że pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin będą mieli do przepracowania o 16 godzin mniej w skali całego roku. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić to w grafiku, wyznaczając dodatkowe dni wolne, co bezpośrednio przekłada się na prawo pracownika do odpoczynku przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia miesięcznego.

Co jeśli nie zdążę odebrać wolnego za sobotę?

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę (15 sierpnia lub 26 grudnia) musi zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło dane święto. Jest to kluczowe, ponieważ po zamknięciu tego okresu "odebranie" wolnego nie jest już możliwe w formie czasu wolnego. Jeśli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, dojdzie do przekroczenia normy czasu pracy, co traktowane jest jako praca w nadgodzinach. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem w wysokości 100 proc. Należy jednak pamiętać, że priorytetem Kodeksu pracy jest zawsze oddanie dnia wolnego "w naturze", a wypłata pieniędzy to rozwiązanie ostateczne i wynikające z błędu w planowaniu czasu pracy.

Podsumowanie dla pracowników

Rok 2026 będzie wymagał od nas nieco więcej sprytu w planowaniu wypoczynku. Brak dodatkowego dnia za 3 maja to jasny sygnał, aby już teraz pomyśleć o rezerwacji urlopu na 2 maja, jeśli zależy nam na spokojnej majówce. Pamiętajmy też, że jesień i zima 2026 zrekompensują nam te braki dzięki wolnym sobotom w sierpniu i grudniu.

FAQ - wszystko, co musisz wiedzieć o wolnym za święta

  1. Czy jeśli pracuję w niedziele, to za 3 maja 2026 dostanę inny dzień wolny? Tak. Jeśli Twoim normalnym dniem pracy jest niedziela i wypada w nią święto, pracodawca musi zapewnić Ci inny dzień wolny od pracy w tygodniu. Zasada braku "odbioru" za niedzielę dotyczy tylko osób, dla których niedziela jest dniem harmonogramowo wolnym.
  2. Czy pracodawca może mi kazać przyjść do pracy 3 maja 2026? Praca w święta jest co do zasady zabroniona, z wyjątkiem specyficznych branż (np. gastronomia, służba zdrowia, transport, służby mundurowe). Jeśli Twoja firma nie należy do katalogu wyjątków, 3 maja masz wolne.
  3. Co ze świętem 1 maja 2026, które wypada w piątek? Piątek jest dniem roboczym, więc święto przypadające w ten dzień obniża wymiar czasu pracy. Po prostu masz ten dzień wolny od pracy, a Twoja pensja pozostaje bez zmian.
  4. Jakie inne święta w 2026 roku "oddadzą" nam wolne? W 2026 roku mamy dwie okazje do odebrania wolnego za święto w sobotę: 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego) - przypada w sobotę oraz 26 grudnia (Drugi dzień Bożego Narodzenia) - przypada w sobotę. W tych dwóch przypadkach pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny.
  5. Czy mogę sam wybrać dzień wolny za święto w sobotę (np. 15 sierpnia)? Zazwyczaj to pracodawca wyznacza termin oddania wolnego dla całego zakładu pracy, ale często jest to kwestia porozumienia z pracownikami. Dzień ten musi zostać „oddany” do końca danego okresu rozliczeniowego.
1600 zł zamiast 800 zł? ZUS wyjaśnia, kto dostanie dwa przelewy jeszcze w kwietniu
Dodatkowe pieniądze na majówkę 2026. Złóż ten wniosek w pracy
Rewolucja w wypłatach dla seniorów. Zamiast 13. i 14. emerytury wejdzie nowe 1000 plus?
Prawo
Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało
27 kwi 2026

Czy każdy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na koszt pracodawcy? Petycja w tej sprawie wpłynęła w marcu 2026 r. do resortu pracy. Jej autor argumentował, że pierwsza pomoc to kompetencja ponadczasowa, która powinien posiadać każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Orzeczenie o niepełnosprawności 2026. Zobacz, jakie zniżki, ulgi, udogodnienia i dopłaty przysługują. Przewodnik po zmianach
27 kwi 2026

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w kwietniu 2026 roku to klucz do szerokiego wachlarza wsparcia finansowego, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną reformę. Po marcowej waloryzacji świadczenia osiągnęły nowe poziomy. Na co dokładnie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie? Oto szczegóły.
Jesteś chory? Pracodawca może przyjść na kontrolę. Musisz wpuścić go do mieszkania
27 kwi 2026

Czy pracodawca, który chce skontrolować pracownika korzystającego z L4 ma prawo wejść do jego mieszkania? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników, którzy niekoniecznie dlatego, że mają coś do ukrycia, nie chcą dzielić się swoją prywatnością z szefem.
Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
27 kwi 2026

Wyjeżdżasz na majówkę? Lepiej, żebyś o tym pamiętał. Podczas wypoczynku za granicą mogą zdarzyć się różne sytuacje – od niespodziewanych problemów zdrowotnych po inne nieprzyjemne zdarzenia. Koszty takich incydentów mogą być wysokie – nawet sięgające kilkuset euro. Ryzyko warto zminimalizować - podpowiadamy jak.

REKLAMA

Znowu podwyżka cen benzyny i oleju napędowego. Ile zapłacimy na stacji benzynowej we wtorek 28 kwietnia?
27 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 28 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,21 zł do 7,12 zł za 1 litr. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek.
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do notariuszy, chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?
27 kwi 2026

Jeszcze kilka lat temu wiele osób odkładało spisanie testamentu "na później". Dziś trend wyraźnie się odwraca. Polacy coraz częściej chcą mieć pewność, że ich majątek trafi dokładnie tam, gdzie powinien, najlepiej bez sporów, niedomówień i rodzinnych konfliktów. Jakie są koszty notarialne testamentu w 2026?
Czy linia czarterowa Enter Air wypłaca odszkodowanie za opóźniony lot? Sprawdź swoje prawa
27 kwi 2026

Pasażerowie latający liniami Enter Air mogą ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, również wtedy, gdy chodzi o połączenia czarterowe wykupione w ramach wycieczki. Kluczowe znaczenie ma czas opóźnienia, który musi wynosić co najmniej 3 godziny w momencie przylotu, oraz przyczyna zakłócenia rejsu.
E-rejestracja aut w CEPIK od 2027 r. dla firm i prywatnych właścicieli. Ale nadal decyzję podejmie urzędnik. Kiedy koniec papierowych dowodów rejestracyjnych?
27 kwi 2026

Rejestracja samochodów przez internet w Centralnej Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) ma być powszechnie dostępna, zarówno dla firm leasingowych, jak i prywatnych właścicieli od stycznia 2027. To kolejna usługa cyfrowa, która ułatwi zakup auta. Decyzję o rejestracji pojazdu nadal będą podejmowali urzędnicy, ale już planowana jest kolejna deregulacja, przewidująca, że będzie to czynność techniczna. Docelowo mają też zniknąć papierowe dowody rejestracyjne. Większość umów leasingu jest dziś zawieranych elektronicznie, choć jak się okazuje wcale nie była do tego konieczna nowelizacja Kodeksu Cywilnego – ocenia ekspert Superauto.pl.

REKLAMA

Świadczenie wspierające bez komisji. Dlaczego to niemożliwe?
27 kwi 2026

Czy wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) może przyznać punkty bez osobistego badania? O możliwość otrzymania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia na podstawie dokumentacji medycznej często pytają osoby z niepełnosprawnościami. Jakie są przepisy i szanse na ich zmianę?
NIS2 wprowadza osobistą odpowiedzialność kierownictwa nawet średnich firm. Za co konkretnie? Nowe przepisy już weszły w życie
27 kwi 2026

Dyrektywa NIS2 z prawie półtorarocznym opóźnieniem została zaimplementowana do polskiego systemu prawnego w formie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. Pierwsze obowiązki przedsiębiorcy będą musieli spełnić już do 3 października 2026 r.
