Strona główna » Prawo » Wiadomości » Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”

Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”

15 kwietnia 2026, 09:56
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy – kiedy należy ją uzyskać dla nieruchomości?

Decyzję o warunkach zabudowy należy uzyskać dla nieruchomości, jeżeli nie obowiązuje dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (tj. nie jest położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), i – w dużym uproszczeniu – chce się np.:

  • zbudować, rozbudować lub nadbudować budynek (np. mieszkalny jednorodzinny, rekreacji indywidualnej) lub inny obiekt budowlany,
  • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • wykonać inne roboty budowlane, które powodują zmianę zagospodarowania terenu.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub odpowiednio – prezydent miasta, we właściwości którego znajduje się obszar inwestycji. Jeżeli natomiast inwestycja realizowana jest na terenie zamkniętym (jakim mogą być np. tereny wojskowe lub kolejowe) – organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest wojewoda.

Decyzja o warunkach zabudowy – kto, w obowiązującym stanie prawnym, może ją uzyskać dla nieruchomości?

W aktualnym stanie prawnym – wniosek o ustalenie warunków zabudowy może złożyć każdy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości ani posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek. Właściwy organ może otrzymać kilka różnych wniosków dotyczących tej samej nieruchomości. Co jednak istotne – jeśli na podstawie decyzji o warunkach zabudowy inwestor uzyska pozwolenie na budowę na jedną z inwestycji – może to wykluczyć realizację pozostałych przedsięwzięć.

Decyzja o warunkach zabudowy już nie dla wszystkich – Rada Ministrów przyjęła ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzja WZ nie była wydawana wyłącznie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”

W dniu 14 kwietnia 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD316), przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego, który wprowadza istotne ograniczenia w zakresie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o ustalenie warunków zabudowy (tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy) dla nieruchomości.

Ważne

Art. 1 pkt 21 projektu stanowi, że – decyzja o warunkach zabudowy wydawana będzie wyłącznie wnioskodawcy, który posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane na terenie objętym wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Zgodnie z ww. przepisem – przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy natomiast rozumieć tytuł prawny wynikający z:

  • prawa własności,
  • użytkowania wieczystego,
  • zarządu,
  • ograniczonego prawa rzeczowego albo
  • stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie z dnia 14 kwietnia 2026 r. – tym samym – „wprowadzone zostało ograniczenie w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy”. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w uzasadnieniu projektu, wyjaśnia natomiast, że aktualnie – możliwość wnioskowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest w żaden sposób ograniczona. Powoduje to, że o decyzję występuje się nie tylko w celu realizacji w jej następstwie inwestycji budowlanej, a jedynie w celu podwyższenia wartości nieruchomości lub sprawdzenia potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Jest to również często źródłem konfliktów społecznych. W obecnym stanie prawnym – gdy w wyniku nowelizacji upzp decyzja o warunkach zabudowy będzie wydawana zgodnie z ustaleniami planu ogólnego, na okres 5 lat, celowe jest ograniczenie wydawania decyzji do wnioskodawców dysponujących prawem do terenu, aby stała się ona rzeczywistym instrumentem procesu inwestycyjnego. Zmiana w tym zakresie była wnioskowana przez jednostki samorządu terytorialnego.”

Decyzja o warunkach zabudowy już nie dla wszystkich – kiedy nowe przepisy, ograniczające krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania decyzji WZ dla nieruchomości, wejdą w życie?

Zgodnie z art. 14 pkt 4 projektu – zmiana w ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przewidziana w art. 1 pkt 21 projektu (i dotycząca art. 63 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Należy jednak mieć na względzie, że przyjęcie przez Radę Ministrów – w dniu 14 kwietnia 2026 r. – projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD316), który zakłada ograniczenie podmiotów uprawnionych do zyskania decyzji o warunkach zabudowy – wcale nie oznacza jeszcze, że ww. nowelizacja wejdzie w życie. W związku z decyzją rządu o przyjęciu projektu – zostanie on teraz przekazany przez Prezesa Rady Ministrów do laski marszałkowskiej, czyli – do dalszych prac w Sejmie, a zanim ostatecznie trafi do podpisu na biurko Prezydenta – będzie musiał jeszcze pokonać etap procesu legislacyjnego w Senacie. Do ewentualnego uchwalenia ustawy, jest jeszcze zatem całkiem daleka droga.

Od 1 stycznia 2026 r. decyzje o warunkach zabudowy już tylko na okres 5 lat – koniec z bezterminowymi decyzjami o warunkach zabudowy

Ważne

W kontekście dokonanych w ostatnim czasie zmian w zakresie decyzji o warunkach zabudowy – warto również wspomnieć o zmianie wynikającej z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i polega na tym, że decyzje o warunkach zabudowy nie są już bezterminowe, a wydawane na okres 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

Stanowi o tym art. 64c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym – decyzja o warunkach zabudowy wygasa po upływie 5 lat od dnia, w którym stała się prawomocna.

Decyzje o warunkach zabudowy wydane od dnia 1 stycznia 2026 r. – są zatem ważne przez 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna, a decyzje o warunkach zabudowy wydane od dnia 1 lipca 2026 r. (lub od dnia 1 września 2026 r. – jeżeli projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw o nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD316 – zostanie ostatecznie uchwalony) – będą musiały ponadto być zgodne z planami ogólnymi.

Więcej na temat planów ogólnych, które wszystkie gminy w Polsce muszą uchwalić do dnia 1 lipca 2026 r. (lub odpowiednio – do 1 września 2026 r. – jeżeli ww. projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw zostanie ostatecznie uchwalony) oraz wynikających z nich konsekwencji dla właścicieli nieruchomości, można przeczytać w poniższym artykule:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.)
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD316)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688 z późn. zm.)

Fot. @Domanski_Andrz/X.com

Źródło: INFOR
