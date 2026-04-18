Nowa skala podatkowa PIT od 2027 r. z drugim progiem od 140 tys. zł? Projekt w Sejmie złożyli posłowie z koalicji rządowej

Nowa skala podatkowa PIT od 2027 r. z drugim progiem od 140 tys. zł? Projekt w Sejmie złożyli posłowie z koalicji rządowej

18 kwietnia 2026, 10:31
oprac. Paweł Huczko
Nowa skala podatkowa PIT, drugi próg od 140 tys. zł już od 2027 r. - projekt w Sejmie złożyli posłowie z koalicji rządowej
Nowa skala podatkowa PIT, drugi próg od 140 tys. zł już od 2027 r. - projekt w Sejmie złożyli posłowie z koalicji rządowej
Podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 000 do 140 000 zł - zakłada projekt noweli złożony w Sejmie przez klub parlamentarny Polska 2050. Według jego autorów, projekt ma na celu odciążenie klasy średniej, a utrzymanie obecnego progu stanowi swoistą karę za zaradność i aktywność zawodową. Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.

Aktualna skala podatkowa PIT w 2026 roku

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Ważne

Co ważne - te wartości skali podatkowej PIT nie zmieniły się od 2022 roku. Taka skala obowiązuje w 2026 roku i będzie obowiązywać najprawdopodobniej także w 2027 roku. A zgodnie ze Średniookresowym planem budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028 przyjętym przez Radę Ministrów 8 października 2024 r. - także do 2028 r.

3 progi podatkowe PIT

Wskazana skala podatkowa PIT razem z uregulowaną w art. 30 h ustawy o PIT daniną solidarnościową wyznaczają trzy progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pierwszym progiem podatkowym jest kwota wolna od podatku (aktualnie 30000,- zł). Dochody uzyskane przez podatnika do 30 tys. zł brutto rocznie nie są opodatkowane PIT. Po przekroczeniu tego progu, dochody powyżej 30 tys. zł rocznie są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 12%.

Drugi próg podatkowy wyznacza wskazana w skali podatkowej PIT kwota 120000,- zł. Dochody powyżej 120 tys. zł rocznie (nadwyżka ponad tą kwotę) są opodatkowane stawką 32% PIT.

Trzecim progiem podatkowym jest kwota 1 mln zł wyznaczone przez tzw. daninę solidarnościową (art. 30 h ustawy o PIT). Płacą ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody roczne przekroczyły 1 mln zł. Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4%. Zatem dochody powyżej progu 1 mln zł rocznych dochodów są opodatkowane zarówno stawką 32% PIT jak i 4% stawką daniny solidarnościowej.

Zobacz również:

Polska 2050 składa do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o PIT - cel: podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł od 2027 roku

Posłowie Polski 2050 przygotowali i złożyli już do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 000 zł. A więc dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty – 32 proc. Zmiana ta miałaby wejść w życie już od 1 stycznia 2027 r. Koszt reformy oszacowano maksymalnie na ok. 9 mld zł rocznie. Projektodawcy zakładają jego częściowe pokrycie m.in. z wpływów z podatku cyfrowego, dodatkowego opodatkowania banków oraz zmian w akcyzie.

Posłowie: Brak waloryzacji progów podatkowych to faktyczna podwyżka podatku

Posłowie Polski 2050 argumentują, że projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.
Autorzy projektu wskazują, że obecnie obowiązujący drugi próg podatkowy wyznaczony kwotą 120 000 zł obowiązuje od 2022 r. i nie podlegał waloryzacji pomimo inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Wzrost cen był odczuwalny dla obywateli zwłaszcza w latach 2022 i 2023: wskaźnik CPI wyniósł w grudniu 2022 r/r: 16,6%, a w grudniu 2023 r/r: 6,2%. W lutym 2026 r. inflacja CPI wyniosła 2,10% r/r.
A wraz ze wzrostem cen postępował wzrost nominalnych wynagrodzeń. Zdaniem posłów Polski 2050 brak waloryzowania progów podatkowych oznacza, że faktyczne opodatkowanie osób rozliczających podatek PIT według skali wzrosło przez te lata nieproporcjonalnie wyżej od opodatkowania osób rozliczających się podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym.

Posłowie Polski 2050 wskazują, że siła nabywcza 120 tys. zł ze stycznia 2022 r. odpowiada ok. 91,2 tys. zł w cenach z lutego 2026, co przekłada się na spadek siły nabywczej o ok. 24%. Innymi słowy, równowartość 120 000 zł ze stycznia 2022 w cenach lutego 2026 to 157 804 zł, co oznacza, że aby w lutym 2026 kupić przeciętnie „ten sam koszyk”, co za 120 tys. zł w styczniu 2022, potrzeba ok. 157,8 tys. zł.

Ważne

Skutek inflacji i zamrożonej skali podatkowej PIT jest taki, że coraz więcej podatników wpada w drugi próg podatkowy, choć ich dochody realne nie ulegają powiększeniu. Wzrost liczby podatników objętych wyższą stawką jest znaczący: z 5,18% w 2023 r. , 7,6 % w 2024 r. do prognozowanych 9-10% w 2025 r. A zatem liczba podatników objętych drugim progiem może w najbliższych latach sięgnąć nawet 2,5 – 3 mln osób i oznaczać objęcie drugim progiem podatkowym nawet 10 proc. pracujących osób.

Proponowane przez Polskę 2050 podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł miałoby przełożyć się na realne odciążenie osób o średnich dochodach – średnio o około 2600 zł rocznie. oraz zakończyć sytuację, w której dodatkowa praca, nadgodziny czy premie powodują wejście w wyższy próg podatkowy i de facto „karaniem” za większy wysiłek zawodowy.

Przedstawiając niedawno projekt szefowa Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że propozycja jej ugrupowania „przywraca elementarną sprawiedliwość w systemie podatkowym – tak, aby osoby o średnich dochodach nie były obciążane wyższą stawką tylko dlatego, że uczciwie pracują i zwiększają swoje dochody”.

Ta zmiana ma także na celu ograniczenie szarej strefy, zachęcając do uczciwego rozliczania dochodów.

Procedura legislacyjna

Projekt ten został złożony do Sejmu 14 kwietnia 2026 r. i tego samego dnia przekazany przez Marszałka Sejmu do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu i Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekty ustaw, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii. Jeżeli opinie będą pozytywne projektowi nadaje się numer druku sejmowego i kieruje się do zasadniczych prac legislacyjnych w Sejmie.

Źródło: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zobacz również:
Prawo
Nowa „pośrednia” zmiana czasu w 2026 r. – znaleźli kompromis, który ma zadowolić wszystkich. Sprawa już w Senacie
18 kwi 2026

Przestawienie zegarków na stałe o pół godziny (a nie o pełną godzinę) wcześniej od czasu letniego, stanowiłoby „kompromis”, który mógłby pogodzić zwolenników pozostawienia na stałe czasu letniego z osobami, które uważają, że lepiej „odnalazłyby się” w czasie zimowym – wynika z petycji Fundacji „Można Lepiej”, która w dniu 27 marca 2026 r. została złożona do Senatu. Pozostaje jednak pytanie – czy Polska może samodzielnie ustalić nowe zasady dotyczące zmiany czasu (lub przyjęcia ostatecznego czasu, który nie będzie podlegał dalszym, sezonowym zmianom), niezależnie od obowiązujących w tym zakresie przepisów UE?

Do 60.000,00 złotych kary grozi pracodawcy za zawarcie zlecenia z własnym pracownikiem? Umowa zlecenia 2026 – jakie zmiany?
17 kwi 2026

Za sprawą zmian związanych z reformą Państwowej Inspekcji Pracy umowy zlecenia są w ostatnim czasie przedmiotem zwiększonego zainteresowania. I choć chodzi głównie o niezgodne z prawem przypadki zastępowania nimi umów o pracę, to warto zwrócić również uwagę na zawieranie przez pracodawców umów zlecenia z własnymi pracownikami.
Sankcja kredytu darmowego: czas skończyć z sądową oceną poziomu szkodliwości naruszenia
18 kwi 2026

Sankcja kredytu darmowego, uregulowana w art. 45 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (u.k.k.) jest instrumentem o charakterze bezwzględnym i enumeratywnym. Katalog naruszeń skutkujących jej zastosowaniem jest zamknięty chociaż może przybierać różne formy, a konsekwencje prawne ich stwierdzenia - z mocy prawa - z góry określone. Niniejszy artykuł stawia tezę, że sądy krajowe nie są uprawnione do dokonywania własnej oceny „szkodliwości" czy „wagi" naruszenia jako przesłanki stosowania sankcji. Przepis stosuje się albo nie - tertium non datur.
Kary wzrosną dwukrotnie. Już od lipca pracodawcy będą płacić nawet 60 000 zł
17 kwi 2026

Reforma PIP to nie tylko przekształcanie umów zlecenia w umowy o pracę. Już niedługo kary grzywny, którymi będą zagrożeni pracodawcy łamiący prawa pracowników będą dwukrotnie wyższe. Czy to pomoże im przestrzegać obowiązujących zasad?

REKLAMA

Kto naprawdę korzysta z systemu TBS? Lokator ponosi nakłady na mieszkanie bez efektu właścicielskiego
18 kwi 2026

Debata o Towarzystwach Budownictwa Społecznego zbyt często sprowadzana jest do ogólnych deklaracji o stabilności najmu, społecznej funkcji mieszkalnictwa i ochronie zasobu. Znacznie rzadziej zadaje się pytanie bardziej podstawowe: kto jest rzeczywistym beneficjentem obecnego modelu TBS z punktu widzenia przepływu pieniędzy, struktury kosztów i skutków majątkowych?
Zostały tylko dwie wypłaty 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki
17 kwi 2026

Zostały jeszcze tylko dwie wypłaty 13. emerytury w 2026 r. Emeryci czekają na nią niecierpliwie. Na co przeznaczą dodatkowe pieniądze? Nie wszyscy wydają je na leki.
Co zrobić, gdy inspektor zmieni zlecenie w umowę o pracę? Taka decyzja to nie koniec, a sprawa nie musi być przesądzona
17 kwi 2026

Decyzja PIP stwierdzająca istnienie stosunku pracy to nie koniec. Strony umowy powinny wiedzieć, że znowelizowane przepisy dają im prawo do odwołania, a w procedurze cywilnej wprowadzono na potrzeby takich sytuacji odrębny tryb postępowania.
Skarbówka mówi jasno: nawet 100 tys. zł od rodziców zastępczych bez podatku, ale jeden błąd może słono kosztować!
17 kwi 2026

Można dostać nawet 100 tys. zł i nie zapłacić ani złotówki podatku – tak jasno wynika z najnowszego stanowiska, jakie zajęła skarbówka. Ważne jest jednak nie tylko to, kto przekazuje pieniądze, ale też jak zostanie to zrobione i czy podatnik dopilnuje wszystkich formalności. Wystarczy jeden błąd, by stracić prawo do zwolnienia i narazić się na poważne koszty.

REKLAMA

Ustawa o zarządzaniu danymi z podpisem prezydenta
16 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę o zarządzaniu danymi - podała kancelaria prezydenta. Nowe przepisy dotyczą stosowania w Polsce unijnego Aktu w sprawie zarządzania danymi (DGA). O co chodzi?
Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z podpisem prezydenta
16 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - podała kancelaria prezydenta. Co ta zmiana ma na celu?
