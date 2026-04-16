Średnia podwyżka to 163,36 zł. ZUS przeliczył już emerytury tzw. czerwcowe i związane z nimi renty rodzinne. Nie wszystkim świadczenie wzrosło

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości tzw. emerytur czerwcowych. Przeliczenie świadczeń wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 r. i dotyczy emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.

Prawie wszystkie emerytury czerwcowe już są przeliczone

- ZUS przeliczył łącznie 219,5 tys. świadczeń z 220,2 tys. zaplanowanych spraw, czyli 99,7 proc. wszystkich. W niewielkiej liczbie spraw postępowanie w sprawie przeliczenia świadczenia pozostaje nadal zawieszone, ponieważ w tych sprawach wciąż trwają postępowania sądowe lub administracyjne - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Większość świadczeń po przeliczeniu wzrosła

Po przeliczeniu wysokość większości świadczeń w kraju wzrosła. Wyższą emeryturę lub rentę rodzinną otrzymało 133,1 tys. osób, czyli 61 proc. wszystkich objętych zmianą. W 86,4 tys. przypadków (39 proc.) wysokość świadczenia pozostała bez zmian. Dotyczyło to m.in. sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż świadczenie minimalne albo gdy obowiązują limity wypłaty świadczeń, np. przy rencie wdowiej – dodaje rzeczniczka.



Średnia podwyżka wyniosła 163,36 zł miesięcznie. Łącznie świadczenia wzrosły o ponad 21,7 mln zł miesięcznie. Najczęściej kwoty zwiększenia mieściły się w przedziale od 100 do 200 zł.



Przykładowo w województwie kujawsko-pomorskim przeliczenie objęło 12,3 tys. świadczeń. Wyższą emeryturę lub rentę rodzinną otrzymało około 7,7 tys. osób, a w 4,6 tys. przypadkach wysokość świadczenia nie zmieniła się. Średnia podwyżka w regionie wyniosła 155,64 zł miesięcznie.

Kogo dotyczyło przeliczenie

Przeliczenie świadczeń dotyczyło głównie emerytur, które stanowiły 91 proc. wszystkich spraw. Renty rodzinne to 9 proc. spraw. Większość osób objętych przeliczeniem to kobiety, które stanowią 72 proc. Najliczniejszą grupą były osoby w wieku od 70 do 74 lat. To 55,9 proc. wszystkich świadczeń objętych przeliczeniem.

Wniosek był niepotrzebny

ZUS przeliczył świadczenia z urzędu, dlatego emeryci i renciści nie musieli składać żadnych wniosków ani załatwiać dodatkowych formalności. Część spraw została obsłużona automatycznie przez systemy informatyczne, bez udziału pracowników. Dzięki zaangażowaniu pracowników ZUS oraz automatyzacji przeliczenia zakończono w pierwszym kwartale tego roku, w terminie przewidzianym w ustawie.



Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019 (Dz.U. poz. 1169).



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim