Strona główna » Prawo » Wiadomości » Kary wzrosną dwukrotnie. Już od lipca pracodawcy będą płacić nawet 60 000 zł

Kary wzrosną dwukrotnie. Już od lipca pracodawcy będą płacić nawet 60 000 zł

17 kwietnia 2026, 14:34
Małgorzata Masłowska
Reforma PIP to nie tylko przekształcanie umów zlecenia w umowy o pracę. Już niedługo kary grzywny, którymi będą zagrożeni pracodawcy łamiący prawa pracowników będą dwukrotnie wyższe. Czy to pomoże im przestrzegać obowiązujących zasad?

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy wywołuje niepokój

Już w lipcu zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. I choć mówi się o nich najczęściej w kontekście zmian związanych z możliwością wydawania przez okręgowego inspektora pracy decyzji stwierdzających istnienie stosunku pracy, to jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że ustawa nowelizująca, czyli z ustawa z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, wprowadziła szereg zmian również w innych przepisach. Dotyczy to choćby Kodeksu pracy, Ordynacji podatkowej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu postępowania cywilnego, czy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. I choć to oczywiste, że to właśnie zmiana dotycząca nowych uprawnień PIP jest najbardziej medialna i najsilniej przyciąga uwagę, bo umowy zlecenia to stosunek prawny bliski i znany większości zarobkujących osób, to warto jednak przeanalizować również pozostałe konsekwencje uchwalenia ustawy nowelizującej.

Kary wzrosną dwukrotnie

Nadrzędnym celem reformy Państwowej Inspekcji Pracy jest wzmocnienie jej i umożliwienie bardziej efektywnych działań mających na celu ochronę pracowników i ich praw. Nie od dziś wiadomo, że istotnym narzędziem ułatwiającym osiągnięcie tego celu jest system kar, które mogą być zastosowane w przypadku łamania ustalonych zasad. I choć kary grzywny możliwe do zastosowania w przypadku wykroczeń popełnionych na gruncie prawa pracy istnieją od lat, to jednak ich wysokość już od dawna sprawiała, że nie realizowały one swojej funkcji. To jednak ma się zmienić, bo w ramach przeprowadzanej reformy postanowiono między innymi o ich odpowiednim zwiększeniu.

Już od lipca pracodawcy będą płacić nawet 60 000 zł

Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika zostały określone w dziale trzynastym ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Określone w nim przedziały możliwych do zastosowania kar grzywny to w zależności od przewinienia pracodawcy lub działającego w jego imieniu podmiotu od 1000 do 30 000 zł i od 1500 do 45 000 zł. Karą grzywny mieszczącą się w tym pierwszym przedziale można zostać ukaranym np. za zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, za wypowiedzenie lub rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, czy naruszanie przepisów o czasie pracy lub o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych. Drugi przedział kar jest przewidziany dla takich sytuacji jak np. wypłata wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącego osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a która zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Od 8 lipca 2026 r. wysokość tych wszystkich kar wzrośnie, a wskazane przedziały będą wnosiły od 2000 zł do 60 000 zł i odpowiednio od 3000 zł do 90 000 zł. Dwukrotnie zostanie również podwyższona wysokość grzywien, które inspektor pracy będzie mógł nałożyć na podstawie art. 96 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna

ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1712)

art. 281–283 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Prawo
Kto naprawdę korzysta z systemu TBS? Lokator ponosi spore nakłady na mieszkanie bez efektu właścicielskiego
17 kwi 2026

Debata o Towarzystwach Budownictwa Społecznego zbyt często sprowadzana jest do ogólnych deklaracji o stabilności najmu, społecznej funkcji mieszkalnictwa i ochronie zasobu. Znacznie rzadziej zadaje się pytanie bardziej podstawowe: kto jest rzeczywistym beneficjentem obecnego modelu TBS z punktu widzenia przepływu pieniędzy, struktury kosztów i skutków majątkowych?
Zostały tylko dwie wypłaty 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki
17 kwi 2026

Zostały jeszcze tylko dwie wypłaty 13. emerytury w 2026 r. Emeryci czekają na nią niecierpliwie. Na co przeznaczą dodatkowe pieniądze? Nie wszyscy wydają je na leki.
Co zrobić, gdy inspektor zmieni zlecenie w umowę o pracę? Taka decyzja to nie koniec, a sprawa nie musi być przesądzona
17 kwi 2026

Decyzja PIP stwierdzająca istnienie stosunku pracy to nie koniec. Strony umowy powinny wiedzieć, że znowelizowane przepisy dają im prawo do odwołania, a w procedurze cywilnej wprowadzono na potrzeby takich sytuacji odrębny tryb postępowania.
Skarbówka mówi jasno: nawet 100 tys. zł od rodziców zastępczych bez podatku, ale jeden błąd może słono kosztować!
17 kwi 2026

Można dostać nawet 100 tys. zł i nie zapłacić ani złotówki podatku – tak jasno wynika z najnowszego stanowiska, jakie zajęła skarbówka. Ważne jest jednak nie tylko to, kto przekazuje pieniądze, ale też jak zostanie to zrobione i czy podatnik dopilnuje wszystkich formalności. Wystarczy jeden błąd, by stracić prawo do zwolnienia i narazić się na poważne koszty.

REKLAMA

Ustawa o zarządzaniu danymi z podpisem prezydenta
16 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę o zarządzaniu danymi - podała kancelaria prezydenta. Nowe przepisy dotyczą stosowania w Polsce unijnego Aktu w sprawie zarządzania danymi (DGA). O co chodzi?
Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z podpisem prezydenta
16 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - podała kancelaria prezydenta. Co ta zmiana ma na celu?
800 plus od 1 czerwca 2026 r. Będą zmiany, ale nie dla wszystkich
16 kwi 2026

1 czerwca 2026 r. rozpocznie się kolejny okres świadczeniowy. Wnioski o tzw. 800 plus warto jednak składać wcześniej. Kiedy? Kogo obejmie ostatnia zmiana przepisów?
Kradzież tożsamości artystycznej, covery piosenek generowane przez AI. Dlaczego poprosiłem o pomoc Krzysztofa Rutkowskiego?
16 kwi 2026

Pod moim pseudonimem ktoś wydał 11 piosenek. Postanowiłem powiedzieć „stop”. Podjąłem współpracę z Krzysztofem Rutkowskim. Tak, dobrze przeczytaliście. No bo jak postąpić, gdy ktoś używa Twojego pseudonimu, korzysta z Twojej ciężkiej pracy, Twojej tożsamości i nie masz pojęcia, kim ta osoba jest? Gdyby sprawa dotyczyła tylko jednego profilu, może machnąłbym ręką. Ale to nie jest jednorazowa sytuacja. Ktoś od miesięcy działa pod moją nazwą. Najpierw jeden wykonawca, potem kolejny. Ten drugi wydał pod moim pseudonimem jedenaście piosenek… Do tego dochodzą covery moich utworów wykonywane przez sztuczną inteligencję, publikowane na YouTube przez nieznane mi osoby.

REKLAMA

O informatyzacji sądów, czyli jak pobić absurdy informatyzacji ZUS
16 kwi 2026

Niedawno z szumem ogłoszono, że niektóre pisma do niektórych sądów można, a czasem trzeba, wysyłać elektronicznie. Wyszło jak zwykle. Prowizorka, aż zgrzytają zęby - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan. Ale może będzie lepiej…
Średnia podwyżka to 163,36 zł. ZUS przeliczył już emerytury tzw. czerwcowe i związane z nimi renty rodzinne. Nie wszystkim świadczenie wzrosło
16 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości tzw. emerytur czerwcowych. Przeliczenie świadczeń wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 r. i dotyczy emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.
