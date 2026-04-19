Gminy likwidują MOPS. Niezagrożone zasiłek pielęgnacyjny, stały, okresowy, celowy oraz specjalny celowy. Tak samo świadczenie pielęgnacyjne

Gminy likwidują MOPS i tworzą CUS (Centra Usług Społecznych). Liczbowo jest 130 CUS, a za 8 lat ma być ich 600 w całej Polsce (dziś jest około 2500 MOP/GOPS). CUS tak jak MOPS wypłaci zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł, świadczenie pielęgnacyjne 3386 zł, zasiłki z pomocy społecznej (zasiłek pielęgnacyjny, stały, okresowy, celowy oraz specjalny celowy). Skoro usługi MOPS i CUS są tak zbliżone, to po co je tworzyć? Dla oferowania usług niepieniężnych takich jak np.: opiekuńcze usługi sąsiedzkie, pomoc w usterkach domowych, usługi porządkowe (mycie okien), usługi opiekuńczo-kosmetyczne (fryzjer, manicure, pedicure oraz podolog realizowane w domu). Poradnictwo specjalistyczne (konsultacje z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, logopedą, mediatorem i dietetykiem). Te przykłady pochodzą z usług, które planuje świadczeń Szczecin.

W Szczecinie z takich usług ma skorzystać 3500 mieszkańców Szczecina. Program wymaga zaangażowania około 300 opiekunów faktycznych (dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) oraz 200 przedstawicieli podmiotów i instytucji świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej.

Co powodują takie programy? W perspektywie 10 lat ma (w mojej ocenie) CUS mają zwiększyć znaczenia usług niepieniężnych w pomocy społecznej przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości wypłacanych zasiłków i świadczeń pieniężnych.

Przykład MOPS przyznaje zasiłek celowy 200 zł na naprawę kuchenki gazowej osobie w kryzysie dochodowości. CUS nie przyznaje takiego zasiłku, gdyż oferuje usługę niepieniężną naprawy kuchenki.

Dziś CUS świadczą typowe usługi dla MOPS, a usług niepieniężnych dopiero się uczą. Przykład poniżej:

Centrum Usług Społecznych w Milanówku wypłaca świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne:

zasiłek stały,

zasiłek okresowy,

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.



I Świadczenia niepieniężne:

praca socjalna

pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

usługi opiekuńcze,

specjalistyczne usługi opiekuńcze,

składki na ubezpieczenie społeczne,

składki na ubezpieczenie zdrowotne,

sprawienie pogrzebu,

poradnictwo specjalistyczne,

interwencja kryzysowa,

wspieranie społeczności lokalnej

schronienie,

posiłek,

niezbędne ubranie,

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

mieszkanie chronione,

pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Te usługi pokrywają się z ofertą MOPS. Jaki więc jest sens tworzenia CUS?

Rząd uzasadnia to tak:

"Przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do aktywnych miejskich samorządów, które obecnie wykorzystują ośrodki pomocy społecznej do działań szerszych, niż przewiduje to wprost ustawa o pomocy społecznej. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej w tych samorządach są już częściowo przygotowane do zapewniania powszechnego dostępu do usług społecznych i otwierają swą ofertę wsparcia dla szerszej zbiorowości niż dotychczasowi klienci pomocy społecznej. Celem CUS jest koordynacja usług społecznych z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób z niepełnosprawnościami."

W skrócie - CUS będą świadczyły szereg usług o charakterze głównie niepieniężnym. I podstawowe pytanie jest takie:

"Czy wzrost usług niepieniężnych spowoduje zmniejszenie kwoty wypłacanych zasiłków?"

Dziś nie ma takiej korelacji - usługi niepieniężne są dodatkowe w stosunku do wypłat pieniędzy. Ale co będzie za 5-10 lat?

Przykład usług niepieniężnych: UCHWAŁA NR XV/392/25 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 9 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Miasto Szczecin na lata 2025-2029

Dokument stanowi uchwałę Rady Miasta Szczecin z października 2025 roku, która oficjalnie wprowadza Program Usług Społecznych na lata 2025–2029. Głównym założeniem inicjatywy jest powołanie Centrum Usług Społecznych, które ma ułatwić mieszkańcom dostęp do różnorodnych form wsparcia. Oferta programowa koncentruje się na potrzebach seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi, borykających się z izolacją lub trudnościami opiekuńczymi. Katalog przewiduje szeroki wachlarz świadczeń, od specjalistycznego poradnictwa i terapii, po praktyczną pomoc w codziennych obowiązkach domowych. Projekt jest w przeważającej mierze finansowany z Funduszy Europejskich, a jego realizacja ma objąć łącznie cztery tysiące osób. Systematyczna ocena jakości i dostępności usług ma zapewnić ich skuteczne dopasowanie do realnych problemów lokalnej społeczności.

Oto pełne zestawienie usług zawartych w KATALOGU USŁUG SPOŁECZNYCH Gminy Miasto Szczecin na lata 2025-2029, przedstawione w formie przejrzystej listy:

I. Usługi dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i opiekunów faktycznych:

Opiekuńcze usługi sąsiedzkie – pomoc w podstawowych potrzebach życiowych i prosta opieka higieniczna. Pomoc w usterkach domowych – drobne naprawy i prace montażowe w miejscu zamieszkania. Usługi porządkowe – sprzątanie pomieszczeń oraz mycie okien. Usługi opiekuńczo-kosmetyczne – fryzjer, manicure, pedicure oraz podolog realizowane w domu. Poradnictwo informacyjne – wsparcie w dostępie do usług społecznych i świadczeń. Poradnictwo specjalistyczne – konsultacje z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, logopedą, mediatorem i dietetykiem. Usługi opiekuńcze: krótkookresowe – doraźna opieka w nagłych sytuacjach, np. zachorowania opiekuna. Doradca opiekuna faktycznego – szkolenia z zakresu pielęgnacji, rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Asystent rodzica z niepełnosprawnością intelektualną – trening w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi.

II. Usługi dla rodzin z dziećmi, w tym doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych:

10. Poradnictwo specjalistyczne – konsultacje ze specjalistami dla rodziców i dzieci.

11. Poradnictwo specjalistyczne – terapia (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, rodzinna).

12. Warsztaty psychologiczne – trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży.

13. Warsztaty psychologiczne – trening umiejętności społecznych.

14. Aktywny rodzic – zajęcia sportowe i integracyjne dla rodzin z małymi dziećmi.

15. Warsztaty podnoszenia umiejętności skutecznego i efektywnego uczenia się.

16. Warsztaty dla dzieci i rodziców: cyberprzestrzeń – zasady bezpieczeństwa w sieci.

17. Warsztaty z pierwszej pomocy dla dziecka i rodzica.

18. Warsztaty dla dzieci i rodziców: Porozumienie bez przemocy.

19. Strefa uważnego rodzica dla dziecka do lat 3

20. Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży.

21. Grupy wsparcia cyberprzestrzeń dla dziecka i rodzica.

22. Ośrodek oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 23. Ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny dla rodzin zastępczych oraz rodzin objętych wsparciem.

III. Usługi dla seniorów (osoby powyżej 60 roku życia):

24. Poradnictwo specjalistyczne – indywidualne spotkania diagnostyczne i profilaktyczne.

25. Wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne z opieką przewodnika.

26. Warsztaty kulinarne – edukacja żywieniowa i integracja.

27. Warsztaty trening umysłu – ćwiczenia stymulujące funkcje poznawcze.

28. Zajęcia artystyczne – rozwijanie kreatywności i ekspresji twórczej.

29. Zajęcia aktywności fizycznej dla seniorów – gimnastyka. 30. Zajęcia aktywności fizycznej dla seniorów – zajęcia z samoobrony.

Porównajmy usługi niepieniężne z typowymi dla MOPS zasiłkiem pielęgnacyjnym i świadczeniem pielęgnacyjnym:

Zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.



Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.



Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Nowe świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach w 2026 r.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Nie ulegają natomiast zmianie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które są wymagane przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne.

W związku z tym, od 1 stycznia 2024 r., tak jak dotychczas, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne wymagane jest, aby osoba wymagająca opieki legitymowała się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (takie orzeczenie zawiera informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”) albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmienione przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje następującym opiekunom:

matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Projekt ustawy: Gminom opłaca się zlikwidować MOPS - zostaną przekształcone w CUS

Wzrost znaczenia usług niepieniężnych w pomocy społecznej wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Dziś system wsparcia dla osób potrzebujących działa w ten sposób, że świadczenia niepieniężne takie jak usługi opiekuńcze są uzupełnieniem świadczeń pieniężnych.

Poniżej projekt nowelizacji ustawy o CUS - jej omówienie i linki na końcu artykułu:

Zmiany, które wprowadzi ta nowelizacja są adresowane dla gmin - nowe przepisy usuwają szereg przeszkód prawnych, które blokowały przekształcanie MOPS w CUS. Np. MOPS zarządzał opieką w postaci zapewnienia mieszkań dla potrzebujących. W poprzedniej wersji ustawy nie mógł tego robić CUS więc gminy nie miały jak przekształcić MOPS w CUS. Teraz będą mogły, a gminy otrzymają zachętę do tworzenia CUS kosztem likwidacji MOPS.

CUS zastępują MOPS

CUS może zostać utworzone dla: Jednej gminy poprzez przekształcenie MOPS w CUS. Co najmniej dwóch gmin – poprzez utworzenie na podstawie porozumienia pomiędzy gminami, w jednej z gmin nowej jednostki organizacyjnej odrębnej od funkcjonującego w tej gminie ośrodka pomocy społecznej. Dla miasta powyżej 100 000 mieszkańców poprzez: przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum albo utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej odrębnej od funkcjonującego ośrodka pomocy społecznej.

W praktyce oznacza to, że w małej gminie CUS tworzy się przez przekształcenie OPS/MOPS – więc nie ma jednoczesnego funkcjonowania MOPS i CUS, tylko CUS w miejsce MOPS. Natomiast w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców dopuszczalne jest rozwiązanie, w którym CUS jest nową jednostką organizacyjną, odrębną od istniejącego MOPS – a więc obie jednostki funkcjonują równolegle w jednej gminie.

Co oferują CUS?

CUS to taki MOPS, który dodatkowo oferuje lokalne „usługi społeczne”.

W prawie ma pojawić się definicja „usług społecznych” rozumianych jako „świadczenia w formie niematerialnej” z zakresu np.: 1) polityki prorodzinnej, 2) wspierania rodziny, 3) pomocy społecznej, 4) promocji i ochrony zdrowia, 5) wspierania osób niepełnosprawnych, 6) edukacji publicznej, 7) przeciwdziałania bezrobociu.

Podkreślam, że wszystkie usługi w tabeli to świadczenia niepieniężne. Co to oznacza? CUS świadcząc usługi społeczne nie przekażę dofinansowania:

do czynszu samotnej matce z dzieckiem; pieniędzy na wyjazd dziecka z biednej rodziny na wakacje; pieniędzy dla bezdomnych (tym zaoferuje nocleg w gminnym ośrodku) czy niepełnosprawnych (tym zaoferuje opiekuna).

CUS wypłaci zasiłki i świadczenia dla potrzebujących pieniędzy na ww. cele tylko wtedy jak rząd wprowadzi taki produkt (zasiłek/świadczenie) w całej Polsce i da na to pieniądze. A z tym wiadomo jak jest w praktyce.

Dziś CUS (jak MOPS) działają podwójnie - wypłacają zasiłki i udzielają świadczeń niepieniężnych. Ale jakie będą w przyszłości proporcje między pieniędzmi i usługami dla potrzebujących?

Poniżej definicja usług społecznych, którą wprowadzi nowelizacja. Jasno z niej wynika, że dotyczy tylko świadczeń bez wypłaty pieniędzy dla potrzebujących, a dania mu np. opieki asystenta:

Ważne Usługi społeczne oznaczają działania o charakterze niepieniężnym, polegające na świadczeniu bezpośredniej pomocy, wsparcia lub opieki na rzecz osób, rodzin, grup społecznych albo ogółu mieszkańców, w celu: 1) zaspokajania podstawowych i szczególnych potrzeb życiowych; 2) wzmacniania zdolności do samodzielnego funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społecznym; 3) zapobiegania marginalizacji, wykluczeniu społecznemu i kryzysom życiowym; 4) wspierania integracji środowisk lokalnych oraz budowanie kapitału społecznego.

Dziś CUS działa podwójnie:

1) wypłaca te świadczenia, które są dziś wszystkim znane z oferty MOPS (np. zasiłek pielęgnacyjny, zasiłki pomocowe).

2) oferuje świadczenia niepieniężne.

Ale to jest stan w 2026 r., a ten artykuł dotyczy procesu zmian w MOPS/CUS w perspektywie najbliższej dekady - nietrudno zauważyć, że rząd kieruje do Sejmu kolejne ustawy tworzące prawne podwaliny pod system świadczeń niepieniężnych. Tworzony jest system raportowania o tych świadczeniach (zobacz sobie projekt ustawy o opiece długoterminowej - to ustawa o tym jak mają być tworzone raporty i analizy o tej opiece tak, aby rząd wiedział jak funkcjonuje). Wizytówką rządu są przecież wszelkiego typu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, a nie wypłacanie im pieniędzy po to, aby mogli kupić na rynku komercyjną usługę opiekuna (rząd promuje asystencję osobistą oraz usługi sąsiedzkie).

Ważne Do głównych zadań CUS należy, m.in.: świadczenie pomocy społecznej, czyli w szczególności udzielanie wsparcia w formie świadczeń pieniężnych, poradnictwa, organizacji usług wspierających, w tym usług opiekuńczych itp., koordynacja usług polegająca na współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia kompleksowej pomocy, realizacja różnorodnych programów wspierających społeczności lokalne, takie jak pomoc dla rodzin, wsparcie psychologiczne czy działalność edukacyjna a także promowanie aktywności społecznej jako organizowanie wydarzeń, warsztatów i szkoleń mających na celu aktywizację społeczności i zwiększenie poziomu włączenia społecznego.

Dziś podstawą działań CUS jest wypłata świadczeń pieniężnych. Pytanie (i obawa) są jednak takie: Czy w miarę upływu czasu nie nastąpi przesunięcie ze świadczeń pieniężnych na niepieniężne (np. opieka oferowana przez opiekunów).

Czy w przyszłości świadczenia pieniężne zastąpią zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierający i pielęgnacyjne?

Rząd konsekwentnie rozwija system wspierania osób potrzebujących pomocy świadczeniami niepieniężnymi. Są adresowane do osób z niepełnosprawnościami, starszych, ubogich, bezdomnych. W perspektywie dekady widzę następujący pytanie – „Czy świadczenia niepieniężne takie jak opieka albo bony żywieniowe zastąpią świadczenia pieniężne takie jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, świadczenie pielęgnacyjne”. Dziś świadczenia pieniężne i niepieniężne funkcjonują obok siebie – dominują świadczenia pieniężne, a niepieniężne są tylko dodatkiem do nich.

Co będzie jednak w przyszłości w sytuacji kryzysu demograficznego i gwałtownego zwiększenia się liczby emerytów, osób starszych i chorych w proporcji do coraz mniejszej liczby młodych ludzi? Na takie świadczenia jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające i pielęgnacyjne po prostu nie będzie pieniędzy w takim wymiarze jak znamy dzisiaj. Taką mam obawę w perspektywie najbliższej dekady.

Przykład Jest 2035 r. Osoba uboga nie otrzyma zasiłków znanych z MOPS w 2026 r. Otrzyma pomoc opiekuna z CUS, który pomoże w prowadzeniu domu, a zamiast pieniężnego zasiłku z MOPS otrzyma z CUS bony żywieniowe (w ramach gminnego programu wsparcia ubóstwa).

W 2026 r. jest tworzona prawna struktura dla takiej zmiany systemu pomocy. Jej ważnym elementem jest projekt ustawy o opiece długoterminowej

i omawiana nowelizacja ustawy o CUS - link do projektu

CUS zastępujące MOPS są jednostkami gmin

Jak wygląda tworzenie systemu dystrybucji świadczeń niepieniężnych takich jak opieka nad osobą potrzebującą? System ten oparty jest o gminy.

Celem nowelizacji jest rozwiązanie poniższych problemów:

• brak uregulowanej ustawowo definicji usług społecznych,

• brak wykorzystywania mechanizmu konsultacji i potencjału społeczności w opracowywaniu programu usług społecznych określającego usługi społeczne wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej,

• zbyt mało elastyczne zasady organizacji i zatrudniania kadry co wiąże się z trudnościami przy przekształcaniu ośrodków pomocy społecznej w CUS w mniejszych gminach,

• ograniczenie działalności CUS przez zakaz udzielania wsparcia całodobowego.

Po wprowadzeniu tych zmian CUS staną się bardziej atrakcyjne dla gmin niż MOPS. I ruszy proces przekształcania MOPS w CUS. Bo będzie już jasna podstawa prawna dla gmin, które dziś zgłaszają wiele uwag do przepisów o CUS, deklarując jednocześnie zainteresowanie CUS kosztem MOPS (zainteresowanie w jakiej formie prawnej gmina ma działać na rzecz potrzebujących - MOPS czy CUS).

