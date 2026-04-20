Milion Polaków za kilka lat z podwyżką zasiłku pielęgnacyjnego. 100 zł (z 215,84 zł na 315,84 zł). Nawet to ponad stan budżetu

Milion Polaków za kilka lat z podwyżką zasiłku pielęgnacyjnego. 100 zł (z 215,84 zł na 315,84 zł). Nawet to ponad stan budżetu

20 kwietnia 2026, 14:21
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Złe wieści dla zasiłku pielęgnacyjnego. Budżetu nie stać na 100 zł podwyżki dla 1 milion Polaków. To niby z 215,84 zł do 315,84 zł. Ale policzmy
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi tylko 215,84 zł (od 2019 r.). Pobiera go około 1 mln osób Koszt dla budżetu około 2,6 - 2,7 mld zł. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł. 

Te liczby tłumaczą dlaczego nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego aż do 2027 r. I nie ma znaczenia, że ostatnia była w ….. 2019 r.

Internauci oczekiwali podwyżki w przedziale od 500 do 560 zł zasiłku pielęgnacyjnego

515,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego było najczęściej wybieraną opcją odpowiedzi w naszych sondach na pytanie "Jaka powinna być wartość zasiłku pielęgnacyjnego w 2025 r." 300 zł podwyżki dałoby miesięczną wartość tego świadczenia na tym poziomie. Ale koszt roczny tego, to wspomniane 3,6 mld zł.

Nie można podnieść zasiłku, który przyznawany jest bez kryterium dochodowego

Nie ma progu dochodowego dla zasiłku pielęgnacyjnego. Nie można więc poprzez zamrożenie progu dochodowego ograniczyć liczby uprawnionych do tego zasiłku oscylującej około 1 mln osób. Wszyscy wiemy, że 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego to - po uderzeniu inflacji - za mało. Ale za dołożenie każdych 100 zł podwyżki, budżet musi wydać rocznie 1,2 mld zł. Polska ma problemy budżetowe więc nie ma takich pieniędzy na podwyżkę o 100 zł, a o co dopiero o 300 zł do 515,84 zł (miesięcznie). 

Nie ma znaczenia też, że zasiłek wypłacany jest osobom niepełnosprawnym i to takim, które nie mają szans na świadczenie wspierające 3920 zł.

Przecież zasiłek ten przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

4) osobie, która ukończyła 75 lat.

W sierpniu 2025 r. rząd wykluczył możliwość podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego argumentując to możliwością skorzystania ze świadczenia wspierającego

W odpowiedzi na interpelację nr 10352 Pani Posłanki Iwony Hartwich (link do źródła) czytamy:

"Obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą funkcjonujących na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych regulacji, dotyczących zasad weryfikacji wysokości kwot świadczeń rodzinnych, w tym kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Odnośnie do kwestii wsparcia osób z niepełnosprawnościami należy wskazać, że 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429 ze zm.), która zmieniła dotychczasowy system świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia wspierającego, skierowanego bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. W świetle wprowadzonych ww. ustawą nowych rozwiązań, osoby z niepełnosprawnościami, w tym również osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, od 1 stycznia 2024 r. mogą uzyskać znaczne wsparcie finansowe w postaci świadczenia wspierającego, kierowanego bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia, po uzyskaniu przez nie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w przedziale od 70 pkt do 100 pkt w przyjętej skali. Wysokość świadczenia wspierającego, zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i może wynieść od 40% do 220% wysokości renty socjalnej obowiązującej w danym okresie."

Jak zadziałał mechanizm zmniejszenia liczby uprawnionych do zasiłku rodzinnego na 2025 r.

Mamy stabilną liczbę około 1 mln osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Odmiennie jest w przypadku zasiłku rodzinnego. Ta liczba się w ciągu ostatnich kilku lat zmniejszyła. Też początkowo wynosił 1 mln, ale została zmniejszona o około 300 000 osób (patrz poniższe tabele.

SPADEK UPRAWNIONYCH DO ZASIŁKU RODZINNEGO

2023 r. - 1 018 500 uprawnionych (roczny koszt 1391 mln zł) 

2024 r. – rok trwa i nie mamy danych

2025 r. 742 900 uprawnionych (koszt 1 mld 11 mln zł ) 275 600

2026 r.  700 000 uprawnionych (koszt 955 mln zł)

2027 r. 663 400 uprawnionych (koszt 903 mln zł) 

 

Dane dla 2023 r. o liczbie osób pobierających świadczenia i zasiłki 

 

Dana dla m.in zasiłku pielęgnacyjnego w 2023 r.

Prognoza dla 2025 r.- 2027 . liczby osób pobierających świadczenia i zasiłki 

 

Dane dla zasiłku pielęgnacyjnego 2025 - 2027 r.

Dane dla zasiłku pielęgnacyjnego 2025 - 2027 r.

