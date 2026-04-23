GUS: Przeciętne wynagrodzenie w firmach wzrosło przez rok o 6,6 proc. Jaką podwyżkę dostałeś w tym czasie?

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił w dniu 21 kwietnia 2026 r., że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wyniosło 9.652,19 zł. Zatem to przeciętne wynagrodzenie wzrosło przez rok o 6,6 proc. (w marcu 2025 r. było 9 055,92 zł). Niemal tyle samo (9652,07 zł) wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2026 r. Wzrost w porównaniu do marca 2025 r. (9 055,89 zł) wyniósł także 6,6 proc. Jest oczywiste, że ten poziom wzrostu wynagrodzeń nie dotyczy równomiernie wszystkich branż, a tym bardziej poszczególnych firm.

GUS: Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w marcu 2026 r. wzrosło o 6,6 proc. rdr, zatrudnienie spadło o 0,9 proc.

Poniżej dane za marzec i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE w marcu 2026 r. 9652,19 6,6 5,7 konsensus PAP 6,3 5,5 dane za luty 2026 r. 6,1 1,5 w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE w marcu 2026 r. 6389 -0,9 -0,1 konsensus PAP -0,8 -0,1 dane za luty 2026 r. -0,8 0

Z czego wynika wzrost wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w marcu 2026 r.

"Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w marcu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat m.in. nagród, bonusów i premii w tym kwartalnych, rocznych, świątecznych oraz uznaniowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń, a także podwyżką wynagrodzeń" - podał GUS.

Ekonomiści: Presja płacowa umiarkowana

Dane o wynagrodzeniach w marcu 2026 r. wskazują, że presja płacowa w Polsce pozostaje umiarkowana - oceniają ekonomiści w komentarzach po opublikowaniu danych GUS. Jak wskazują, rynek pracy nie jest obecnie głównym źródłem zagrożeń inflacyjnych, coraz wyraźniej przesuwa się z rynku pracownika w kierunku rynku pracodawcy.

ING BSK (platforma X):

"W marcu wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły 6,6 proc. rdr. Presja płacowa pozostaje umiarkowana. Pomaga niższa podwyżka płacy minimalnej i ograniczone podwyżki w budżetówce w 2026 r. Zatrudnienie w dół 0,9 proc. rdr. Presja z rynku pracy nie jest obecnie głównym źródłem zagrożeń inflacyjnych".

MBANK (platforma X):

"Marcowe dane z rynku pracy okazały się bliskie oczekiwaniom. Zatrudnienie wpisało się mniej więcej w trend obserwowany już od dobrych kilku lat. Kwestie natury demograficznej ciążą i będą ciążyć na dynamikach zatrudnienia w przyszłości.

W kontekście płac, +6,6 proc. rdr, możemy stwierdzić, że marcowy wynik w ujęciu miesięcznym był niemalże identyczny do tego z poprzedniego roku. Patrząc szerzej, impet wzrostu płac ustabilizował się i na ten moment nie wygląda na to, by coś niedobrego miałoby się z nim dziać. To dobra informacja zważywszy na fakt, iż przed nami okres podwyższonej inflacji (paliwa), co stwarza pewne ryzyka dla bazowej CPI".

BANK PEKAO (platforma X):

"Świeżutkie dane z polskiego rynku pracy – tempo wzrostu płac w marcu nieco w górę (6,6 proc. rdr), lekko powyżej oczekiwań (6,3 proc.). Zatrudnienie rozczarowało (-0,9 proc. rdr vs. spodziewane -0,8 proc.). Wniosek? Rynek pracy nadal spowalnia i przechyla się w stronę rynku pracodawcy".

ANDRZEJ GWIŻDŻ, PORTU (e-mail):

"Polski rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji, ale traci impet. Nominalny wzrost płac stopniowo się obniża i oczekujemy jego dalszego spadku w okolice 5 proc. W marcu realna dynamika wynagrodzeń istotnie wyhamowała wraz ze wzrostem inflacji napędzanym sytuacją na Bliskim Wschodzie, co oznacza, że płace po uwzględnieniu inflacji rosną znacznie wolniej. Jednocześnie w kwietniu realny wzrost wynagrodzeń powinien ponownie przyspieszyć dzięki obniżce VAT i akcyzy na paliwa, co przełoży się na niższą inflację i częściowo zamortyzuje szok na rynku paliw.

Zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach spada od ponad roku, szczególnie w przemyśle, handlu i transporcie. Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu utrzymała się na poziomie 6,1 proc., ale liczba bezrobotnych pozostaje wyższa niż rok temu. Kluczowym sygnałem schłodzenia jest malejąca liczba ogłoszeń o pracę, co oznacza słabszy popyt na pracowników i pogorszenie pozycji negocjacyjnej pracowników.

Rynek pracy coraz wyraźniej przesuwa się z rynku pracownika w kierunku rynku pracodawcy. Jednocześnie czynniki strukturalne, takie jak demografia oraz wciąż solidne perspektywy wzrostu gospodarczego, powinny ograniczać skalę pogorszenia sytuacji na rynku pracy".

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wzrosło o 6,6 proc. rdr i o 5,7 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost o 6,3 proc. rdr i 5,5 proc. mdm.

Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc., wobec oczekiwanych -0,8 proc. oraz spadło mdm o 0,1 proc., zgodnie z oczekiwaniami.

Wzrost wynagrodzeń wyprzedza produktywność i wymusza transformację firm - komentarz

Lata 2025–2026 to dla polskiej gospodarki okres, w którym dynamika wynagrodzeń wyraźnie wyprzedza wzrost produktywności. Taki sytuacja prowadzi do systematycznego wzrostu jednostkowych kosztów pracy i rosnącej presji na marże przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to, że dotychczasowy model wzrostu naszej gospodarki - oparty w dużej mierze na dostępności relatywnie taniej pracy – zaczyna się wyczerpywać – pisze Dominik Laskowski - CEO i współzałożyciel autoMEE (jednej z pierwszych platform AI do automatycznego księgowania dokumentów).



Powoli zbliżamy się do naturalnego sufitu produktywności osiąganej tradycyjnymi metodami organizacji pracy. Dalszy jej wzrost i utrzymanie konkurencyjności będzie w coraz większym stopniu uzależniony od skali wdrożeń technologicznych. Szczególne znaczenie będzie tu mieć automatyzacja oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Presja płacowa w księgowości

Co istotne - presja płacowa nie dotyczy już wyłącznie stanowisk operacyjnych czy produkcyjnych. Coraz silniej uderza ona również w back-office, zwłaszcza w działy finansowo-księgowe. To kluczowa zmiana, ponieważ księgowość jest klasycznym przykładem obszaru działalności firmy o wysokim udziale kosztów stałych, dotychczas skalowanym głównie poprzez zwiększanie zatrudnienia. Jednocześnie wiele procesów będących jego esencją – takich jak przetwarzanie faktur, uzgadnianie danych czy raportowanie – ma charakter powtarzalny i oparty na regułach, co sprawia, że drzemie w nich olbrzymi potencjał do automatyzacji.



Presja płacowa wymusza transformację w stronę większej efektywności



Presja płacowa zaczyna działać jak katalizator zmian technologicznych. W tym kontekście rola dyrektora finansowego ulega wyraźnej zmianie. CFO przestaje być wyłącznie strażnikiem kosztów, a staje się liderem transformacji efektywnościowej odpowiedzialnym za identyfikację i wdrażanie technologii, które poprawiają skalowalność organizacji przy zachowaniu dyscypliny kosztowej. Tym samym automatyzacja procesów i wykorzystanie AI przestają być inicjatywami „innowacyjnymi”, a stają się elementem podstawowej polityki kosztowej – ocenia Dominik Laskowski.



Widoczna różnica między wzrostem płac a produktywnością nie jest jedynie negatywną informacją. To także silny bodziec transformacyjny dla firm. To właśnie on może przyspieszyć adopcję technologii, w tym sztucznej inteligencji, szczególnie w obszarach takich jak księgowość i finanse. Firmy, które potraktują ten moment jako impuls do modernizacji, mogą nie tylko ochronić swoje marże, ale również zbudować trwałą przewagę konkurencyjną w nadchodzących latach. A że przechodzimy już stopniowo z etapu deklaracji do działania pokazują najnowsze dane z raportu EY, wg których skumulowany odsetek firm, które wdrożyły lub są w trakcie wdrożenia rozwiązań AI, wzrósł z 62% w 2023 r. do 77% w 2025 r. Nasuwa się pytanie, w jakim stopniu te wdrożenia przynoszą wymierne, biznesowe korzyści.



Źródła: Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r.

Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2026 r.