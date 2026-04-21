Znane są już ceny maksymalne paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w środę 22 kwietnia. Jakich kwot nie będą mogły jutro przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdzamy!

Ceny maksymalne paliw w środę 22 kwietnia

W Monitorze Polskim pod poz. 400 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Przy tankowaniu paliwa w dniu jutrzejszym za benzynę i diesla zapłacimy nie więcej niż:

REKLAMA

REKLAMA

5,95 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,51 zł za 1 litr;

6,50 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,02 zł za 1 litr;

6,75 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,25 zł za 1 litr.

Ceny paliwa obowiązujące we wtorek 21 kwietnia

Dzisiaj, czyli we wtorek ceny paliw na stacjach benzynowych nie mogą przekroczyć:

6,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45);

6,54 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49);

6,92 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11).

Ustalanie cenna maksymalnych paliw

Cena maksymalna paliw ciekłych jest ustalana przez Ministerstwo Energii. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.