Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ceny maksymalne benzyny i diesla na dzień 22 kwietnia. Ile zapłacimy za paliwo?

Ceny maksymalne benzyny i diesla na dzień 22 kwietnia. Ile zapłacimy za paliwo?

21 kwietnia 2026, 12:20
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
tankowanie ceny paliw stacja benzynowa paliwo benzyna olej napędowy ropa diesel cena maksymalna
Ceny maksymalne benzyny i diesla na dzień 22 kwietnia. Ile zapłacimy za paliwo?
Shutterstock

Znane są już ceny maksymalne paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w środę 22 kwietnia. Jakich kwot nie będą mogły jutro przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdzamy!

Ceny maksymalne paliw w środę 22 kwietnia

W Monitorze Polskim pod poz. 400 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Przy tankowaniu paliwa w dniu jutrzejszym za benzynę i diesla zapłacimy nie więcej niż:

  • 5,95 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,51 zł za 1 litr;
  • 6,50 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,02 zł za 1 litr;
  • 6,75 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,25 zł za 1 litr.

Ceny paliwa obowiązujące we wtorek 21 kwietnia

Dzisiaj, czyli we wtorek ceny paliw na stacjach benzynowych nie mogą przekroczyć:

  • 6,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45);
  • 6,54 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49);
  • 6,92 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11).

Ustalanie cenna maksymalnych paliw

Cena maksymalna paliw ciekłych jest ustalana przez Ministerstwo Energii. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług
ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 1 lipca. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 1 lipca. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia
Źródło: INFOR
Prawo
Ceny maksymalne benzyny i diesla na dzień 22 kwietnia. Ile zapłacimy za paliwo?
21 kwi 2026

Znane są już ceny maksymalne paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w środę 22 kwietnia. Jakich kwot nie będą mogły jutro przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdzamy!
Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zwiększyło się przez rok o 6,6 proc. A ile wzrosła Twoja pensja?
21 kwi 2026

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił w dniu 21 kwietnia 2026 r., że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wyniosło 9.652,19 zł. Zatem to przeciętne wynagrodzenie wzrosło przez rok o 6,6 proc. (w marcu 2025 r. było 9 055,92 zł). Niemal tyle samo (9652,07 zł) wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2026 r. Wzrost w porównaniu do marca 2025 r. (9 055,89 zł) wyniósł także 6,6 proc. Jest oczywiste, że ten poziom wzrostu wynagrodzeń nie dotyczy równomiernie wszystkich branż, a tym bardziej poszczególnych firm.
Świadczenie wspierające z ZUS problemem w MOPS [Wyrok WSA]
21 kwi 2026

Czy można wstecznie zmienić wysokość opłaty za usługi z MOPS, gdy osoba z niepełnosprawnością otrzymała świadczenie wspierające z wyrównaniem? Okazuje się, że nie. Podkreślił to w swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
800 plus do 1000 zł? Polacy jasno pokazali, co o tym myślą
21 kwi 2026

Czy świadczenie 800 plus powinno wzrosnąć do 1000 zł miesięcznie? Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny podział opinii, ale jedna odpowiedź zdecydowanie dominuje. Wyniki mogą zaskakiwać.

Czy dron jako prezent dla dziecka to dobry pomysł?
21 kwi 2026

Z powrotem cieplejszych i dłuższych dni istnieje możliwość zainteresowania dziecka aktywnościami na świeżym powietrzu. Jedną z nich może być pilotowanie drona. Od jakiego wieku, jakiego rodzaju sprzętem oraz czy samodzielnie może latać dronem uczeń szkoły podstawowej?
Dłużnik nie żyje, ale co z długiem? Wierzyciel wyręczy rodzinę zmarłego w postępowaniu spadkowym, gdy spadkobiercy sami nie załatwiają formalności
21 kwi 2026

W całkiem nowej uchwale z 11 lutego 2026 r. (sygn. III CZP 27/25) Sąd Najwyższy ustalił, co może zrobić z długiem wierzyciel, gdy jego dłużnik zmarł. Są oczywiście warunki do spełnienia - ale nawet bez pytania rodziny zmarłego dłużnika, wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i następnie ściągać wierzytelność od spadkobierców. I to wcale nie jest kosztowny ruch.
Dzisiaj za olej napędowy zapłacimy mniej niż 7 zł za litr. Ile kosztuje benzyna?
21 kwi 2026

Minister energii określił ceny maksymalne paliw ciekłych, które będą obowiązywać na stacjach benzynowych we wtorek 21 kwietnia. Jakich kwot nie mogą przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdźmy!
Windykacja nie może przetwarzać danych dłużnika-spadkobiercy, bo samo oświadczenie o przyjęciu spadku to za mało
20 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który dużo zmienia w relacjach dłużników z firmami windykacyjnymi. Okazuje się, że samo złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku nie wystarcza, by windykator mógł legalnie przetwarzać dane osobowe dłużnika przyjmującego spadek. Bez postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – nie jesteś dla nich dłużnikiem. A to oznacza, że nie mogą cię nachodzić.

Nie będzie można już „pozbyć się” lokatora z mieszkania, nawet jeżeli nie płaci – rząd zaostrza przepisy chroniące przed bezdomnością i eksmisją „na bruk”
21 kwi 2026

„Dopuszczenie eksmisji „na bruk” bez minimalnych gwarancji wobec osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, prowadzi do naruszenia zasady poszanowania godności człowieka” – wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który w dniu 14 kwietnia 2026 r. został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. W ramach eksmisji dokonywanej w trybie egzekucji administracyjnej – co do zasady – nie będzie można już „usunąć” lokatora z mieszkania m.in. w okresie jesienno-zimowym (przypadającym od 1 listopada do 31 marca roku następnego), a szczególną ochroną zostaną objęte m.in. kobiety w ciąży, osoby małoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością.
Ustawa o zarządzaniu danymi podpisana - nowe przepisy, zasady i kary, od teraz dostęp do danych działa inaczej
21 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi, która całkowicie zmienia zasady dostępu do informacji z sektora publicznego w Polsce. Przedsiębiorcy i naukowcy wprawdzie zyskają nowe możliwości, ale jest to okupione surowymi regulacjami i naprawdę bolesnymi karami finansowymi. Kluczowe role w nowym systemie odegrają Minister Cyfryzacji, Prezes GUS i Prezes UODO.
