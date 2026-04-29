Wlepią 500 zł mandatu, gdy masz założone te opony - za granicą jeszcze drożej. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu

Wlepią 500 zł mandatu, gdy masz założone te opony - za granicą jeszcze drożej. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu

29 kwietnia 2026, 23:56
Jeśli ktoś kupił samochód używany i wybiera się nim na majówkę lub letnie wakacje, koniecznie powinien sprawdzić zgodność indeksu opon z homologacją auta. Jak wskazują eksperci AAA AUTO część aut sprzedawana jest na rynku wtórnym z oponami zimowymi lub całorocznymi, a te mają indeksy prędkości niższe od opon letnich. Policja, szczególnie w Austrii, Niemczech i Włoszech, w takich sytuacjach jest nieubłagana. W Polsce grozi za to mandat 500 zł.

Włochy, Austria, Niemcy, Szwajcaria - nie ma zmułuj

Praktyka wielu kierowców polegająca na używaniu latem opon zimowych jest nie tylko dość niebezpieczna, ale może też znacznie podbić koszty w drodze na majówkę i wakacje na południe Europy. Od zeszłego roku włoska policja Stradale sprawdza tzw. indeksy prędkości i nośności opon, czyli kombinację cyfr oraz liter umieszczonych na boku każdej opony, głównie w przypadku zagranicznych turystów.

„Policjanci w niebiesko-białych mundurach nie sprawdzają, czy opony mają oznaczenia szczytu górskiego i płatków śniegu, czyli opon zimowych i całorocznych, ale czy indeksy prędkości i nośności są zgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub danymi producenta auta. Powód jest prosty, większość opon zimowych i uniwersalnych ma te indeksy niższe niż opony letnie. Celem działań policji jest zmuszenie kierowców do jazdy na oponach letnich, które mają znacznie lepsze i bezpieczniejsze właściwości jezdne na rozgrzanych drogach” – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Nie tylko we Włoszech może spotkać nas przykra niespodzianka, ale także w Austrii, Niemczech czy Szwajcarii, gdzie policja sprawdza zgodność opon (nośności i prędkości) z homologacją najbardziej rygorystycznie i karze z całą surowością. Nawet lekkie odstępstwa mogą się skończyć pokaźnym mandatem, a nawet zakazem dalszej jazdy. W tranzytowych Czechach i na Słowacji kontrole policji także się zdarzają, ale rzadziej niż w krajach zachodnich.

W Polsce za złe opony grozi mandat 500 zł

W Polsce policja może sprawdzić zgodność indeksów opon z danymi producenta samochodu podczas każdej kontroli drogowej, ale są miejsca i sytuacje, gdzie robi to częściej, tj. na trasach krajowych i autostradach, w okolicach przejść granicznych, po kolizji lub wypadku. W Polsce dowód rejestracyjny zwykle nie zawiera indeksów opon, dlatego policja może się odwołać do danych producenta auta, tabliczki znamionowej i homologacji. Jeśli indeksy prędkości i nośności opon są niższe niż wymagane, grozi mandat w wysokości 500 zł lub zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a podczas wypadku kierowca może mieć poważny kłopot z wypłatą ubezpieczenia.

Przykład rodzinnego kombi

Jak to wygląda w praktyce w przypadku konkretnego samochodu? Eksperci AAA AUTO wybrali rodzinne kombi Renault Espace z 2018 roku, idealne auto na wakacje z oponami w rozmiarze 235/55 R19. W homologacji technicznej opona o tym rozmiarze ma indeks 101 W. Pierwsza liczba oznacza maksymalną nośność opony, w tym przypadku 825 kg, a następnie W, czyli maksymalną prędkość konstrukcyjną opony, w tym przypadku 270 km/h.

Ten samochód powinien zawsze być wyposażony w opony o takich parametrach. Jednak w przypadku opon zimowych i całorocznych M+S zezwala się na stosowanie opon o niższej kategorii prędkości, ponieważ nie wszystkie rozmiary zimowe występują w wymaganych indeksach. W przypadku naszego Renault Espace można zastosować na przykład oponę 105 V, czyli o nośności 925 kg i prędkości 240 km/h. Niestety, jeśli policja we Włoszech zwróci na to uwagę, wystawi mandat od 422 do prawie 1 700 euro, czyli ponad 7 200 zł, ale może też odebrać prawo jazdy lub zabronić dalszej podróży” – zwraca uwagę Karolina Topolova.

Decydują dane w homologacji samochodu

Problem może pojawić się także, jeśli zdecydujemy się kupić opony letnie, a przed zakupem zapiszemy dane z opon zimowych, które są zamontowane w samochodzie. Dlatego, zawsze należy kierować się wyłącznie danymi zawartymi w homologacji samochodu. W przypadku opon letnich indeks prędkości musi być równy lub wyższy niż zalecany przez producenta, niższa wartość jest niedopuszczalna.

Kompromis - opony całoroczne

Kompromisem są opony całoroczne. „Do niedawna producenci opon postrzegali je jedynie jako produkt marginalny w segmencie tanich opon, ale to już nie jest aktualne. W przypadku najnowszej generacji opon całorocznych, producenci premium deklarują o 50 proc. dłuższy przebieg niż wcześniej, co oznacza, że opony wytrzymują nawet dwa dodatkowe sezony. Wysokiej jakości opony całoroczne mogą wytrzymać kilka lat w przypadku tych kierowców, którzy nie pokonują dziesiątek tysięcy kilometrów rocznie” – mówi Karolina Topolova, dodając, że właściwości jezdne opon całorocznych uległy ostatnio znacznej poprawie, co potwierdzają wyniki testów konsumenckich. „W naszych warunkach geograficznych zestaw właściwości opon całorocznych jest w pełni wystarczający przez większość roku. Osiągają one doskonałe wyniki podczas ciepłej pogody, w deszczu i przy lekkim śniegu. Ich granicą są jednak warunki ekstremalne. I takie same są przepisy zagraniczne” – podsumowuje Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Prawo
Rozliczanie pracy zadaniami – jak stosować zadaniowy system czasu pracy w praktyce. Co z nadgodzinami? Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?
29 kwi 2026

Zadaniowy system czasu pracy stanowi jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych przewidzianych w polskim Kodeksie pracy. W odróżnieniu od innych systemów czasu pracy, w którym pracownik jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy w ściśle określonych godzinach, system zadaniowy pozwala na rozliczanie pracownika nie z przepracowanego czasu, lecz z wykonanych zadań. Daje to pracownikowi znaczną swobodę w planowaniu dnia pracy, a pracodawcy możliwość elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi.
Portal DOM pomoże wycenić mieszkanie już w 2027 roku? Eksperci mają wątpliwości
29 kwi 2026

Dane pochodzące z łatwiej dostępnych po zmianach, lokalnych Rejestrów Cen Nieruchomości odsunęły nieco w cień temat rządowego portalu cen mieszkań (tzw. Portalu DOM). Z czasem sytuacja będzie się jednak zmieniać. Między innymi dlatego, że informacje z RCN czasem bywają nieco wątpliwe ze względu na pomyłki popełnione w starostwach (na etapie gromadzenia statystyk od notariuszy). Problemem bywa też późniejsza wadliwa prezentacja tych danych. Ponadto w przypadku informacji z RCN nie wypracowano mechanizmu pozwalającego na szybką aktualizację statystyk prezentowanych online (np. co tydzień). Sytuacja ma wyglądać zupełnie inaczej na Portalu DOM, który będzie podstawowym publicznym źródłem wiedzy o cenach sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Zatem warto zastanowić się, czy wspomniany portal będzie pomocny dla Kowalskich planujących sprzedaż mieszkania lub domu. W tym kontekście niestety rodzą się wątpliwości.
Podwyżka renty wdowiej od 2027 roku: 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę z urzędu
29 kwi 2026

W całej Polsce ponad milion osób uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej i pobiera to świadczenie. W 2026 roku świadczenia w zbiegu (potocznie zwane rentą wdowią) można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku - albo odwrotnie: 100% renty po małżonku i 15% własnego świadczenia. ZUS informuje, że od stycznia 2027 r. druga część świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu bez konieczności składania wniosków.
PIP będzie przekształcać umowy cywilnoprawne (np. zlecenia) w umowy o pracę od 8 lipca 2026 r. Rok abolicji na dobrowolną zmianę umowy i uniknięcie kary do 60 tys. zł. Czym samozatrudnienie różni się od stosunku pracy?
29 kwi 2026

W dniu 8 lipca 2026 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 473). Wyjątkiem są przepisy art. 1 pkt 6 lit. b i pkt 17, art. 9-12 oraz art. 17, które weszły w życie z 8 kwietnia 2026 r. Prezydent RP podpisał tę ustawę 2 kwietnia ale też skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego - co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie nowych przepisów. Ta nowelizacja m.in. nadaje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Wydanie decyzji będzie jednak poprzedzone wydaniem polecenia usunięcia naruszeń, a dopiero jeśli to nie nastąpi, zostanie wydana decyzja. Od tej decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

REKLAMA

Pogrzeb państwowy: Za jakie zasługi? Kto decyduje? Podstawy prawne
29 kwi 2026

Pogrzeb posła Łukasza Litewki miał charakter pogrzebu państwowego. Decyzję o takim pogrzebie podejmuje premier RP.
Dziki w miastach - dlaczego się pojawiają, jak się zachować, kogo powiadomić?
29 kwi 2026

Ostatnio w mediach coraz częściej pojawiają się informacje o stadach dzików w tym loch z warchlakami w centrum nawet dużych miast, nie mówiąc już o dzielnicach peryferyjnych. Co jest tego przyczyną oraz co należy zrobić jeśli dojdzie do spotkania ze zwierzęciem?
Benzyna zdrożeje, ale diesel stanieje. Ile zapłacimy za paliwo w czwartek 30 kwietnia?
29 kwi 2026

Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w czwartek. 30 kwietnia zapłacimy za paliwa od 6,28 zł do 7,14 zł za 1 litr. Więcej zapłacimy za benzynę, natomiast diesel stanieje.
Ulgi i zniżki dla seniorów nie tylko dzięki legitymacji emeryta lub rencisty. Jak je uzyskać?
29 kwi 2026

Legitymacja emeryta-rencisty przede wszystkim potwierdza status świadczeniobiorcy. Ponadto dokument umożliwia korzystanie z wielu zniżek i ulg – od komunikacji po leki i uzdrowiska. Innym dokumentem upoważniającym seniorów do zniżek jest Ogólnopolska Karta Seniora.

REKLAMA

Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem
29 kwi 2026

Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy, jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego będzie z dużym ułatwieniem. Chodzi o dostępność automatów paczkowych m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe rozwiązanie wprowadzające strefy łatwego dostępu i obniżone panele. Zmiany obejmują także aplikację mobilną, która dzięki integracji z VoiceOver i TalkBack stała się przystępna dla osób niewidomych i słabowidzących. To odpowiedź na demograficzne trendy – w Polsce żyje ponad 4 mln osób z niepełnosprawnościami.
Darmowy kredyt za błędy banku. TSUE piętnuje kolejną konkretną praktykę bankową w sprawie C-744/24
29 kwi 2026

Blisko tydzień temu TSUE wydał wyrok w sprawie C-744/24, który zelektryzował środowiska bankowe i konsumenckie. Jakie będą skutki prawne tego wyroku? Analizy dla czytelników naszego portalu dokonuje radca prawny Paweł Stalski, specjalizujący się w sporach sądowych z bankami w tematyce kredytów i pożyczek.
