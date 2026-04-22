Zapłacisz mandat 500 zł gdy masz założone te opony - za granicą drożej i nie ma zmiłuj. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu

Zapłacisz mandat 500 zł gdy masz założone te opony - za granicą drożej i nie ma zmiłuj. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu

22 kwietnia 2026, 15:12
Zapłacisz mandat 500 zł gdy masz takie opony - za granicą jeszcze więcej. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu
Zapłacisz mandat 500 zł gdy masz takie opony - za granicą jeszcze więcej. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu
Jeśli ktoś kupił samochód używany i wybiera się nim na majówkę lub letnie wakacje, koniecznie powinien sprawdzić zgodność indeksu opon z homologacją auta. Jak wskazują eksperci AAA AUTO część aut sprzedawana jest na rynku wtórnym z oponami zimowymi lub całorocznymi, a te mają indeksy prędkości niższe od opon letnich. Policja, szczególnie w Austrii, Niemczech i Włoszech, w takich sytuacjach jest nieubłagana. W Polsce grozi za to mandat 500 zł.

Włochy, Austria, Niemcy, Szwajcaria - nie ma zmułuj

Praktyka wielu kierowców polegająca na używaniu latem opon zimowych jest nie tylko dość niebezpieczna, ale może też znacznie podbić koszty w drodze na majówkę i wakacje na południe Europy. Od zeszłego roku włoska policja Stradale sprawdza tzw. indeksy prędkości i nośności opon, czyli kombinację cyfr oraz liter umieszczonych na boku każdej opony, głównie w przypadku zagranicznych turystów.

„Policjanci w niebiesko-białych mundurach nie sprawdzają, czy opony mają oznaczenia szczytu górskiego i płatków śniegu, czyli opon zimowych i całorocznych, ale czy indeksy prędkości i nośności są zgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub danymi producenta auta. Powód jest prosty, większość opon zimowych i uniwersalnych ma te indeksy niższe niż opony letnie. Celem działań policji jest zmuszenie kierowców do jazdy na oponach letnich, które mają znacznie lepsze i bezpieczniejsze właściwości jezdne na rozgrzanych drogach” – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Nie tylko we Włoszech może spotkać nas przykra niespodzianka, ale także w Austrii, Niemczech czy Szwajcarii, gdzie policja sprawdza zgodność opon (nośności i prędkości) z homologacją najbardziej rygorystycznie i karze z całą surowością. Nawet lekkie odstępstwa mogą się skończyć pokaźnym mandatem, a nawet zakazem dalszej jazdy. W tranzytowych Czechach i na Słowacji kontrole policji także się zdarzają, ale rzadziej niż w krajach zachodnich.

W Polsce za złe opony grozi mandat 500 zł

W Polsce policja może sprawdzić zgodność indeksów opon z danymi producenta samochodu podczas każdej kontroli drogowej, ale są miejsca i sytuacje, gdzie robi to częściej, tj. na trasach krajowych i autostradach, w okolicach przejść granicznych, po kolizji lub wypadku. W Polsce dowód rejestracyjny zwykle nie zawiera indeksów opon, dlatego policja może się odwołać do danych producenta auta, tabliczki znamionowej i homologacji. Jeśli indeksy prędkości i nośności opon są niższe niż wymagane, grozi mandat w wysokości 500 zł lub zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a podczas wypadku kierowca może mieć poważny kłopot z wypłatą ubezpieczenia.

Przykład rodzinnego kombi

Jak to wygląda w praktyce w przypadku konkretnego samochodu? Eksperci AAA AUTO wybrali rodzinne kombi Renault Espace z 2018 roku, idealne auto na wakacje z oponami w rozmiarze 235/55 R19. W homologacji technicznej opona o tym rozmiarze ma indeks 101 W. Pierwsza liczba oznacza maksymalną nośność opony, w tym przypadku 825 kg, a następnie W, czyli maksymalną prędkość konstrukcyjną opony, w tym przypadku 270 km/h.

Ten samochód powinien zawsze być wyposażony w opony o takich parametrach. Jednak w przypadku opon zimowych i całorocznych M+S zezwala się na stosowanie opon o niższej kategorii prędkości, ponieważ nie wszystkie rozmiary zimowe występują w wymaganych indeksach. W przypadku naszego Renault Espace można zastosować na przykład oponę 105 V, czyli o nośności 925 kg i prędkości 240 km/h. Niestety, jeśli policja we Włoszech zwróci na to uwagę, wystawi mandat od 422 do prawie 1 700 euro, czyli ponad 7 200 zł, ale może też odebrać prawo jazdy lub zabronić dalszej podróży” – zwraca uwagę Karolina Topolova.

Decydują dane w homologacji samochodu

Problem może pojawić się także, jeśli zdecydujemy się kupić opony letnie, a przed zakupem zapiszemy dane z opon zimowych, które są zamontowane w samochodzie. Dlatego, zawsze należy kierować się wyłącznie danymi zawartymi w homologacji samochodu. W przypadku opon letnich indeks prędkości musi być równy lub wyższy niż zalecany przez producenta, niższa wartość jest niedopuszczalna.

Kompromis - opony całoroczne

Kompromisem są opony całoroczne. „Do niedawna producenci opon postrzegali je jedynie jako produkt marginalny w segmencie tanich opon, ale to już nie jest aktualne. W przypadku najnowszej generacji opon całorocznych, producenci premium deklarują o 50 proc. dłuższy przebieg niż wcześniej, co oznacza, że opony wytrzymują nawet dwa dodatkowe sezony. Wysokiej jakości opony całoroczne mogą wytrzymać kilka lat w przypadku tych kierowców, którzy nie pokonują dziesiątek tysięcy kilometrów rocznie” – mówi Karolina Topolova, dodając, że właściwości jezdne opon całorocznych uległy ostatnio znacznej poprawie, co potwierdzają wyniki testów konsumenckich. „W naszych warunkach geograficznych zestaw właściwości opon całorocznych jest w pełni wystarczający przez większość roku. Osiągają one doskonałe wyniki podczas ciepłej pogody, w deszczu i przy lekkim śniegu. Ich granicą są jednak warunki ekstremalne. I takie same są przepisy zagraniczne” – podsumowuje Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Prawo
TSUE: Zakaz prezentowania i promowania zmiany płci i homoseksualizmu wśród małoletnich niezgodny z prawem UE. Takie przepisy naruszają wartości, na których opiera się Unia
22 kwi 2026

W wydanym 21 kwietnia 2026 r. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w pełnym składzie, że Węgry naruszyły prawo UE przyjmując w 2021 r. ustawę marginalizującą osoby LGBTI+. Ta ustawa węgierska zawiera przepisy zakazujące lub ograniczające małoletnim dostęp do treści (w szczególności w mediach i reklamie) promujących lub prezentujących odejście od tożsamości odpowiadającej płci przypisanej przy urodzeniu, zmianę płci lub homoseksualizm. Trybunał stwierdził w tym przypadku naruszenie przez Węgry prawa UE na poziomie prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego usług na rynku wewnętrznym, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 2 TUE oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Wnioski o świadczenie wspierające w 2026 r. Najczęstsze błędy i pomoc ZUS
22 kwi 2026

Liczba złożonych w tym roku wniosków o świadczenie wspierające jest niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak wynika danych przekazanych nam przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jakie błędy najczęściej zdarzają się w formularzach? Jak w wypełnieniu wniosku mogą pomóc pracownicy ZUS?
Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i diesla w dniu 23 kwietnia?
22 kwi 2026

Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie z maksymalnymi cenami paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w czwartek 23 kwietnia. Sprawdzamy, czy ceny benzyny i oleju napędowego znowu będą niższe!
Zapłacisz mandat 500 zł gdy masz takie opony - za granicą jeszcze więcej. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu
22 kwi 2026

Jeśli ktoś kupił samochód używany i wybiera się nim na majówkę lub letnie wakacje, koniecznie powinien sprawdzić zgodność indeksu opon z homologacją auta. Jak wskazują eksperci AAA AUTO część aut sprzedawana jest na rynku wtórnym z oponami zimowymi lub całorocznymi, a te mają indeksy prędkości niższe od opon letnich. Policja, szczególnie w Austrii, Niemczech i Włoszech, w takich sytuacjach jest nieubłagana. W Polsce grozi za to mandat 500 zł.

REKLAMA

Po 30 dniach pacjent musi wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Kiedy kończy się leczenie na NFZ?
22 kwi 2026

Aby mieć prawo do świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia, trzeba opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Niektórzy muszą robić do obowiązkowo, a inni mogą podjąć taką decyzję dobrowolnie. Są jednak przypadki, w których trzeba pamiętać, że leczenie na koszt NFZ się kończy.
Prawa konsumenta przy zakupie biletów na koncert - poradnik UOKiK 2026
22 kwi 2026

Ponad 15 mln zł kary dla Live Nation i nowy poradnik UOKiK pokazują, że sprzedaż biletów przez lata balansowała na granicy prawa, a często ją przekraczała. Urząd odsłania mechanizmy, o których organizatorzy woleli milczeć: kiedy masz prawo do zwrotu biletu, które zapisy regulaminów są nielegalne i co zrobić, gdy koncert został odwołany. Zasady są jasne i trzeba je znać.
Czy rodzic z niepełnosprawnością musi płacić alimenty na dziecko?
22 kwi 2026

Stan zdrowia rodzica może wpłynąć na wysokość alimentów na dziecko. W jakim stopniu? Zależy to od konkretnej sytuacji.
Togi dla doradców podatkowych – jest projekt rozporządzenia
22 kwi 2026

Togi kojarzą się z rozprawą sądową. Nosi je skład sędziowski, oskarżyciel publiczny (prokurator) oraz zawodowi pełnomocnicy stron. Do grona takich osób mają dołączyć doradcy podatkowi, którzy mogą reprezentować swoich klientów przed sądami administracyjnymi.

REKLAMA

Opakowania muszą nadawać się do recyklingu. Nadchodzi czas świadomej konsumpcji
21 kwi 2026

22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. To nam przypomina o wpływie opakowań na środowisko i rosnącym znaczeniu recyklingu. Eksperci podkreślają, że jednym z kluczowych wyzwań pozostaje dziś nie tylko to, co kupujemy, ale również to, w co produkty są pakowane.
Opłata za odczyt licznika energii. Trzeba płacić już od kwietnia 2026 r. Ile to kosztuje?
21 kwi 2026

Od kwietnia 2026 r. odbiorcy energii muszą płacić co miesiąc za odczyt licznika. To rozwiązanie ma zarówno plusy, jak i minusy. Do tych drugich należą oczywiście zwiększone obciążenia finansowe będące ceną zautomatyzowania działań.
