Turystyka dentystyczna Polaków. Jeżdżą na Ukrainę po plomby za 50 zł

Turystyka dentystyczna Polaków. Jeżdżą na Ukrainę po plomby za 50 zł

23 kwietnia 2026, 11:58
Małgorzata Masłowska
Turystyka dentystyczna Polaków. Jeżdżą na Ukrainę po plomby za 50 zł
Coraz częściej Polacy decydują się zakup określonych usług na Ukrainie. Są one bowiem znacznie tańsze, a jednocześnie ich jakoś nie odbiega od tej oferowanej przez polskich specjalistów. Jakiego rzędu korzyści finansowe mogą wynikać z takiego działania?

Polacy szukają taniego dentysty na Ukrainie

Relacje Polaków z obywatelami Ukrainy, którzy przyjechali do naszego kraju uciekając przed wojną, są już od pewnego czasu co najmniej skomplikowane. Nie zmienia to faktu, że pomiędzy Polską a Ukrainą jest wiele powiązań, a codzienne sprawy ich obywateli są ze sobą splecione bez względu na to, czy im się to podoba, czy nie. Co zaskakujące, okazuje się, że te powiązania mają również pewien praktyczny wymiar. Od dawna już można usłyszeć o tym, że kobiety, które mają taką możliwość, wolą korzystać z usług kosmetycznych u naszych wschodnich sąsiadów, bo ich ceny są znacznie korzystniejsze niż te funkcjonujące na polskim rynku. Okazuje się jednak, że to nie wszystko – Polacy uprawiają też tzw. turystykę dentystyczną.

Turystyka dentystyczna Polaków i Czechów to nic nowego

Również ukraińskie ceny usług stomatologicznych są bardziej przyjazne dla portfela niż te obowiązujące w Polsce. Podczas gdy na Ukrainie za plombę trzeba zapłacić ok. 50–70 zł, a tymczasowe wypełnienie kosztuje jedynie 10–20 zł, w Polsce ceny analogicznych usług oscylują w zakresie od 150 do 300 zł. Za usunięcie zęba na Ukrainie płaci się około 100 zł. Koszt metalowego aparatu ortodontycznego to około 1000 zł, a ceramicznego 1400 zł. Istotne różnice dotyczą też cen implantów, które u naszych sąsiadów zaczynają się od 1000 zł, a w Polsce od 2500 zł. Korzyści są więc widoczne gołym okiem, a jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzania bardziej skomplikowanego leczenia czy skorzystania z usług przez więcej niż jednego członka rodziny, różnica w poziomie obciążenia domowego budżetu może być naprawdę istotna. Czy to oznacza, że w Polsce jest bardzo drogo? Tego na pewno nie potwierdzą Czesi, którzy właśnie do Polski przyjeżdżają by korzystać z tańszych usług stomatologicznych. Za czyszczenie zębów muszą w swoim kraju zapłacić przynajmniej 370 zł, podczas gdy w Polsce ceny zaczynają się od 250 zł, a na Ukrainie to jedyne koszt rzędu 150 zł. Analogiczne różnice dotyczą wybielanie zębów – w Czechach cena zaczyna się od 1664 zł, w Polsce od 1000 zł, a na Ukrainie od 425 zł. Duże dysproporcje są widoczne również w przypadku leczenia kanałowego, za które na terenie Ukrainy trzeba zapłacić od 17 zł za kanał, w Polsce od 200 zł, a w Czechach od 300 zł.

Zobacz również:
Koniec z pozbawianiem seniorów całych majątków i umieszczaniem ich w DPS-ach na koszt gmin. Rząd usuwa niemoralną lukę prawną
23 kwi 2026

W dniu 26 marca 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który wprowadza nowe zasady odpłatności za pobyt seniorów w domach pomocy społecznej (DPS-ach) i (w ramach powyższego) – przewiduje dodanie do katalogu osób zobowiązanych do płatności za DPS – osób, które zostały obdarowane przez seniora nieruchomością w zamian za opiekę (m.in. w ramach umowy dożywocia). Nowa regulacja ma wyeliminować dostrzeżoną m.in. przez samorządy, głęboko niemoralną i niesprawiedliwą lukę prawną, która pozwala osobom zawierającym z seniorami umowy dożywocia na pozbawianie ich całego majątku i umieszczanie w DPS-ach, za które finalnie koszt ponosi gmina.
Zmiany w najmie od 20 maja 2026 r. Kary do 50 tys. zł za brak rejestracji i numeru identyfikacyjnego. Adwokat: będzie rewolucja, a większość wynajmujących mieszkania nic o tym nie wie
23 kwi 2026

W dniu 20 maja 2026 roku dla tysięcy Polaków wynajmujących mieszkania przez Airbnb i Booking nadejdzie dzień zero. Bez rejestracji i numeru identyfikacyjnego nie będzie można legalnie oferować lokalu. Kary? Nawet do 50 tysięcy złotych. Problem w tym, że większość właścicieli wciąż o tym nie wie, a polski system wdrażania unijnych przepisów kuleje na wszystkich frontach.
Zwolnienie lekarskie to nie immunitet. Jak legalnie rozstać się z pracownikiem nadużywającym "L4"?
22 kwi 2026

W polskiej kulturze biznesowej utarło się przekonanie, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest „nietykalny”. Dla przedsiębiorców moment, w którym nielojalny członek zespołu wyczuwając nadchodzące wypowiedzenie lub restrukturyzację nagle przedkłada zaświadczenie o niezdolności do pracy, bywa źródłem frustracji i poczucia bezradności.

REKLAMA

Będzie zakaz sprzedaży małpek z alkoholem? Samorządowcy przyjęli odpowiednią uchwałę. Co dalej?
23 kwi 2026

Czy sprzedaż alkoholu w butelkach o pojemności poniżej 300 ml przyczynia się do rozwoju uzależnień? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, jednak jedno jest pewne – tzw. małpki są istotnym problemem nie tylko w tym kontekście, ale również komunalnym i finansowym. Czy jest szansa na to, by regulacje prawne wyeliminowały je z rynku?
TSUE: Zakaz prezentowania i promowania zmiany płci i homoseksualizmu wśród małoletnich niezgodny z prawem UE. Te przepisy naruszają wartości, na których opiera się Unia
23 kwi 2026

W wydanym 21 kwietnia 2026 r. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w pełnym składzie, że Węgry naruszyły prawo UE przyjmując w 2021 r. ustawę marginalizującą osoby LGBTI+. Ta ustawa węgierska zawiera przepisy zakazujące lub ograniczające małoletnim dostęp do treści (w szczególności w mediach i reklamie) promujących lub prezentujących odejście od tożsamości odpowiadającej płci przypisanej przy urodzeniu, zmianę płci lub homoseksualizm. Trybunał stwierdził w tym przypadku naruszenie przez Węgry prawa UE na poziomie prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego usług na rynku wewnętrznym, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 2 TUE oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Wnioski o świadczenie wspierające w 2026 r. Najczęstsze błędy i pomoc ZUS
22 kwi 2026

Liczba złożonych w tym roku wniosków o świadczenie wspierające jest niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak wynika danych przekazanych nam przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jakie błędy najczęściej zdarzają się w formularzach? Jak w wypełnieniu wniosku mogą pomóc pracownicy ZUS?
Trochę taniej i trochę drożej. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych w czwartek
23 kwi 2026

Jakie ceny benzyny i oleju napędowego obowiązują w dniu dzisiejszy? Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie z maksymalnymi cenami paliw ciekłych na stacjach benzynowych. Sprawdzamy, czy ceny benzyny i diesla znowu będą niższe!

REKLAMA

Zapłacisz mandat 500 zł gdy masz założone te opony - za granicą jeszcze drożej. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu
23 kwi 2026

Jeśli ktoś kupił samochód używany i wybiera się nim na majówkę lub letnie wakacje, koniecznie powinien sprawdzić zgodność indeksu opon z homologacją auta. Jak wskazują eksperci AAA AUTO część aut sprzedawana jest na rynku wtórnym z oponami zimowymi lub całorocznymi, a te mają indeksy prędkości niższe od opon letnich. Policja, szczególnie w Austrii, Niemczech i Włoszech, w takich sytuacjach jest nieubłagana. W Polsce grozi za to mandat 500 zł.
WZON i świadczenie wspierające: 90 zł od "stacjonarnej decyzji przyznającej punkty. 130 zł decyzja "domowa" [Zmiany od maja 2026 r.]
23 kwi 2026

Od 1 maja 2026 r. specjalista WZON otrzyma w niektórych województwach za jedną decyzję przyznającą punkty w świadczeniu wspierającym 90 zł brutto (zamiast poprzednio 100 zł–110 zł). Jeżeli będzie to wymagało wizyty domowej, stawka „od decyzji” wyniesie 130 zł (zamiast poprzedniej 150 zł). Obniżkę wynagrodzeń wprowadzają właśnie wojewodowie. Specjaliści z WZON pracują na podstawie powołania do tego zadania przez wojewodów. I to wojewodowie określają ich wynagrodzenie. Decyzja wojewody o obniżce wynagrodzeń, to decyzja rządu, a nie samorządów. Przy czym wynagrodzenie specjalistów WZON zależne jest od liczby wydanych decyzji. Zejście z poziomu 110 zł do 90 zł oznacza obniżkę wynagrodzenia o 18%, ze 100 zł do 90 zł 10%. Nie popełniaj błędu w ocenie, myśląc, że 100 zł za decyzję to dla budżetu niewielkie pieniądze. WZON wydały w kilka lat (od 1 stycznia 2024 r. do połowy kwietnia 2026 r.) około 690 000 decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. Przemnóżmy 690 000 decyzji przez stawki 100 zł albo 150 zł i otrzymamy koszt dla budżetu na szokującym poziomie około 75 mln zł. Uważam, że rząd obniżkami chce zaoszczędzić na wynagrodzeniach ludzi pracujących dla osób niepełnosprawnych około 12% (obliczenia własne) z tej kwoty (proporcjonalnie do przyszłej liczby decyzji).
