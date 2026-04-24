Strona główna » Prawo » Wiadomości » Więcej osób skorzysta z kart parkingowych. Jest projekt długo postulowanych zmian

Więcej osób skorzysta z kart parkingowych. Jest projekt długo postulowanych zmian

24 kwietnia 2026, 07:40
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Zmiany w wydawaniu kart parkingowych. Już niedługo więcej osób będzie mogło z nich korzystać
Zmiany w wydawaniu kart parkingowych. Już niedługo więcej osób będzie mogło z nich korzystać
Shutterstock

Jest już projekt przepisów zmieniających zasady wydawania kart parkingowych. Wygląda więc na to, że w końcu zostaną zmienione przepisy, które już od dawna były mocno krytykowane jako ograniczające osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania z przysługujących im uprawnień.

Zmiany w wydawaniu kart parkingowych

Przed nami zmiana, na którą długo czekały osoby z niepełnosprawnościami i która była długo postulowana. Jak wynika z opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacji projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, już niedługo osoby niepełnosprawne nie będą musiały osobiście składać wniosku o wydanie karty parkingowej!

Już niedługo więcej osób będzie mogło z nich korzystać

Obowiązująca obecnie zasada przewidująca, że ubiegając się o wydanie karty trzeba osobiście stawić się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności sprawiała w praktyce, że wiele osób posiadających uprawnienie do korzystania z omawianego uprawnienia, było pozbawionych tej możliwości, bo nie były w stanie stawić się osobiście w urzędzie by dopełnić niezbędnych formalności. Mieliśmy więc do czynienia z sytuacją, w której problemy w zakresie samodzielnego poruszania się, które z jednej strony były podstawą do uzyskania karty, z drugiej stawały się przeszkodą, która to uniemożliwiała. Absurd tej sytuacji był wielokrotnie omawiany w przestrzeni publicznej i okazuje się, że ostatecznie odniesie to pożądany skutek. Jak bowiem wynika z zaprojektowanych przepisów, już niedługo obowiązek osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej zostanie zniesiony, a tym samym obowiązująca w tym zakresie procedura stanie się realnie dostępna dla osób, które – z uwagi na znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się nie są w stanie złożyć wniosku osobiście w siedzibie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Co ciekawe, projektodawcy dostrzegli we wprowadzeniu takiego rozwiązania również inną korzyść – słusznie wskazują, że zmiana sposobu załatwiania spraw związanych z wydaniem karty parkingowej może przyczynić się do spadku obciążenia organizacyjnego powiatów związanego z obsługą osób przychodzących osobiście.

Komu przysługuje karta parkingowa

Przypomnijmy, że kartę parkingową wydaje się:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, a zakres tych uprawnień został określony w obowiązujących przepisach. Zasady te stosuje się również do
1) kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;
2) kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.
Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Zaskakujący wyrok TSUE ws. pobierania odsetek od kosztów kredytu. Bank może zarobić na kredycie tyle samo, ile zarobiłby naliczając odsetki od prowizji czy ubezpieczeń
23 kwi 2026

W dniu 23 kwietnia 2026 roku w sprawie o sygn. akt C-744/24 TSUE wydał wyrok, w którym zakwestionował praktykę naliczania odsetek od kosztów kredytu, jeżeli nie są one faktycznie wypłacone konsumentowi. Wyrok Trybunału może budzić zaskoczenie. Wcześniej, m.in. w sprawie C 472/23, TSUE nie odniósł się krytycznie do utrwalonej praktyki kredytodawców polegającej na naliczaniu odsetek od środków przeznaczonych na pokrycie kosztów kredytu, takich jak prowizje czy składki ubezpieczeniowe, mimo że sąd odsyłający zgłaszał w tym zakresie wątpliwości. Postawienie tezy o braku możliwości pobierania odsetek od prowizji i ubezpieczeń budzi zdziwienie, wobec dalszych twierdzeń Trybunału.
Będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Niepełnosprawni skorzystają na zmianie procedury
23 kwi 2026

Osobom ze znacznymi trudnościami w samodzielnym poruszaniu się będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Zmiana procedury spowoduje, że niepełnosprawni nie będą już musieli osobiście składać wniosku o wydanie karty.
Podwyżka cen benzyny i diesla. Ile dzisiaj zapłacimy na stacji benzynowej?
24 kwi 2026

W piątek wzrosły ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego. Wczoraj Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie z maksymalnymi cenami paliw ciekłych na stacjach benzynowych obowiązującymi 24 kwietnia.

„Raport Mniejszości" przestaje być fikcją. Polskie służby dostaną narzędzie AI, które zmieni sposób, w jaki państwo was obserwuje
23 kwi 2026

Rozpoznawanie twarzy na granicy, algorytmy analizujące tysiące godzin nagrań w kilka sekund, system 112 oceniający wiarygodność dzwoniącego. To nie scenariusz kolejnego thrillera science-fiction. To plan polskiego rządu ogłoszony właśnie teraz. I choć oficjalnie chodzi o bezpieczeństwo, pojawiają się pytania, na które nikt jeszcze nie odpowiedział.
Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń
23 kwi 2026

Ministerstwo rodziny planuje reformę systemu orzecznictwa i świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. Chociaż w tym momencie dopiero rozpoczęły się prace analityczne, to zapowiadane zmiany już budzą wątpliwości osób z niepełnosprawnościami. Pojawiły się też ważne postulaty.
Bon senioralny już w 2026 roku. Kto będzie mógł skorzystać z tego świadczenia?
23 kwi 2026

Osoby w wieku 65 lat wymagające wsparcia jeszcze w 2026 roku skorzystają z bonu senioralnego. Prawo do świadczenia będą mieli ci seniorzy, którzy spełnią kryterium dochodowe. Będzie ono podlegać corocznej waloryzacji.
Plomba za 50 zł. Polacy leczą zęby na Ukrainie, bo jest taniej. Kto przyjeżdża do polskiego dentysty?
24 kwi 2026

Coraz częściej Polacy decydują się zakup określonych usług na Ukrainie. Są one często znacznie tańsze, a jednocześnie ich jakoś nie odbiega od tej oferowanej przez polskich specjalistów. Jakiego rzędu korzyści finansowe mogą wynikać z takiego działania? Koszt plomby u wschodnich sąsiadów, to tylko 50 zł.

Koniec z pozbawianiem seniorów całych majątków i umieszczaniem ich w DPS-ach na koszt gmin. Rząd usuwa niemoralną lukę prawną
24 kwi 2026

W dniu 26 marca 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który wprowadza nowe zasady odpłatności za pobyt seniorów w domach pomocy społecznej (DPS-ach) i (w ramach powyższego) – przewiduje dodanie do katalogu osób zobowiązanych do płatności za DPS – osób, które zostały obdarowane przez seniora nieruchomością w zamian za opiekę (m.in. w ramach umowy dożywocia). Nowa regulacja ma wyeliminować dostrzeżoną m.in. przez samorządy, głęboko niemoralną i niesprawiedliwą lukę prawną, która pozwala osobom zawierającym z seniorami umowy dożywocia na pozbawianie ich całego majątku i umieszczanie w DPS-ach, za które finalnie koszt ponosi gmina.
Zmiany w najmie od 20 maja 2026 r. Kary do 50 tys. zł za brak rejestracji i numeru identyfikacyjnego. Adwokat: będzie rewolucja, a większość wynajmujących mieszkania nic o tym nie wie
23 kwi 2026

W dniu 20 maja 2026 roku dla tysięcy Polaków wynajmujących mieszkania przez Airbnb i Booking nadejdzie dzień zero. Bez rejestracji i numeru identyfikacyjnego nie będzie można legalnie oferować lokalu. Kary? Nawet do 50 tysięcy złotych. Problem w tym, że większość właścicieli wciąż o tym nie wie, a polski system wdrażania unijnych przepisów kuleje na wszystkich frontach.
