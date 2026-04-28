Majówka 2026 dłuższa o jeden dzień – wolne od pracy również w poniedziałek 4 maja, można już anulować wnioski urlopowe? Sprawa w Senacie

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczną majówkę – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Senatu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 4 maja 2026 r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, za Święto Narodowe Trzeciego Maja wypadające w niedzielę (tym samym wydłużając majówkę 2026 do 4 dni) i można anulować złożone na ten dzień wnioski urlopowe?

Majówka 2026 – jak dni wolne od pracy przypadają w kalendarzu na rok 2026?

Majówką potocznie określany jest „zbitek” dni ustawowo wolnych od pracy i (zazwyczaj) weekendu, które przypadają na początku maja każdego roku, a konkretnie:

1 maja , który stanowi Święto Państwowe oraz

, który stanowi oraz 3 maja, który stanowi Święto Narodowe Trzeciego Maja.

W 2026 r. 1 maja wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę, co daje łącznie 3-dniowy, wydłużony weekend. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – za święto wypadające w niedzielę nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, tak jak ma to miejsce w przypadku święta wypadającego w sobotę. Wynika to z art. 130 par. 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym – każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jakie jeszcze dni są ustawowo wolne od pracy i jak przypadają w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – na chwilę obecną – dniami wolnymi od pracy, są ponadto:

1 stycznia – Nowy Rok (który w 2026 r. wypadał w czwartek), 6 stycznia – Święto Trzech Króli (który w 2026 r. wypadał we wtorek), pierwszy dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypada 5 kwietnia (w niedzielę), drugi dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypada 6 kwietnia (w poniedziałek), wspomniany już powyżej 1 maja – Święto Państwowe (który w 2026 r. wypada w piątek), wspomniany już powyżej 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (który w 2026 r. wypada w niedzielę), pierwszy dzień Zielonych Świątek – który w 2026 r. wypada 24 maja (w niedzielę), dzień Bożego Ciała – który w 2026 r. wypada 4 czerwca (w czwartek), 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (który w 2026 r. wypada w sobotę), 1 listopada – Wszystkich Świętych (który w 2026 r. wypada w niedzielę), 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (który w 2026 r. wypada w środę), 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (która w 2026 r. wypada w czwartek), 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w piątek), 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w sobotę)

oraz

niedziele.

Ponadto, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – dni wolne od pracy (inne niż wyżej wymienione), w drodze rozporządzenia, może również określić Prezes Rady Ministrów.

Na jakiej podstawie – w aktualnym stanie prawnym – (osobom pracującym od poniedziałku do piątku) przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, za święto wypadające w sobotę?

Jak zostało już wspomniane powyżej – zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy).

Przykład W 2026 r. – dwa dni ustawowo wolne od pracy przypadają w soboty, tj. 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Za wypadające w sobotę Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) – takiemu pracownikowi, powinien zatem zostać udzielony inny dzień wolny w sierpniu 2026 r., a za wypadający w sobotę drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia) – inny dzień wolny w grudniu 2026 r. W 2026 r., ww. dni wolne za święta wypadające w sobotę, można wykorzystać w następujący sposób: za sobotę 15 sierpnia – warto wziąć wolne 14 lub 17 sierpnia (wówczas zyska się długi weekend, czyli 3 dni wolnego „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego),

(wówczas zyska się długi weekend, czyli 3 dni wolnego „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego), za sobotę 26 grudnia natomiast – warto wziąć wolne 23 grudnia (wówczas – wykorzystując tylko dwa dni urlopu wypoczynkowego (21 i 22 grudnia) – zyska się aż 9 dni wolnego „pod rząd”).

Dodatkowy dzień wolny od pracy (dla osób pracujących od poniedziałku do piątku) nie tylko za święto wypadające w sobotę, ale również w niedzielę – do Senatu trafiła petycja zbiorowa

W dniu 14 stycznia 2026 r., do Senatu, została wniesiona petycja zbiorowa (nr P11-6/26), autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, w której petytorzy domagają się zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby zrównano zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez rozróżniania na sobotę i niedzielę.

Jak argumentują autorzy petycji – „W 2026 roku kalendarz układa się bardzo niekorzystnie dla pracowników. Dni 3 maja i 1 listopada [red.: jak również 5 kwietnia i 24 maja] wypadają w niedzielę, więc święta nie wpłyną na czas jaki trzeba będzie przepracować. Sytuacja wyglądałaby jednak zupełnie inaczej, gdyby uroczystości przypadły na sobotę, wtedy każdy zatrudniony mógłby odebrać w danym okresie rozliczeniowym dzień wolny, co często miało miejsce w ostatnich latach. Ciężki los czeka kadrowych, którzy pewnie będą musieli poświęcić sporo czasu na tłumaczenie zdziwionym pracownikom, że w tym roku niektóre święta są niejako wymazane z kalendarzy firmowych. W Polsce łatwo przywyknąć do różnych absurdalnych przepisów, a często już nawet nie zadaje się pytań, czemu jakaś zasada obowiązuję, bo nikt nie wierzy w otrzymanie logicznej odpowiedzi. Może warto zastanowić się jednak w czym niedziela jest gorsza od soboty? W poprzednich latach przepis nie budził kontrowersji, bo od 2022 roku żadne święto nie przypadało w ostatnim dniu tygodnia. (…)

Może to być dla wielu osób zaskakujące, ale w Kodeksie pracy sobota nie ma jakiegoś specjalnego statusu i jest teoretycznie dniem roboczym jak każdy inny. Przysługujący pracownikowi dwudniowy weekend nie wynika bezpośrednio z jakiegoś przepisu, a jest tylko pośrednim efektem wprowadzenia kilku zasad takich jak na przykład konieczność, co najmniej 35 godzinnego nieprzerwanego wypoczynku obejmującego niedzielę czy pięciodniowego tygodnia pracy. I to właśnie jest przyczyną niespójnych przepisów dotyczących odbioru wolnego za święta. We wprowadzonym ponad 20 lat temu przepisie jest mowa, że uroczystość przypadająca w innym dniu wolnym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jak można się domyślać chodziło głównie o sytuacje, gdy ktoś musi pracować podczas święta i w przepisie po prostu zostały uwzględnione wszystkie dni będące formalnie roboczymi.

Gdyby rozszerzyć zasadę [red.: tj. że za święto przypadające w sobotę, można odebrać sobie dzień wolny od pracy] na niedzielę to liczba dni wolnych w każdym roku byłaby zawsze taka sama, co wydaje się sprawiedliwym rozwiązaniem. Nasza inicjatywa nie oznacza skracania czasu pracy, a tylko chodzi o wprowadzenie spójnych zasad. Tym bardziej, że zdarza się przecież, że przez parę lat żadne święto nie wypada w weekend i sytuacja, gdy pracownikom przysługuje cała pula dni wolnych nie jest dużym obciążeniem dla gospodarki.”

W związku z powyższym – Fundacja przedstawiła propozycję zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy, polegającą na nadaniu mu brzmienia: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.” Z ww. przepisu miałoby zostać usunięte sformułowanie – „przypadające w innym dniu niż niedziela”.

Petytorzy jednocześnie podkreślili, że – „bardzo chętnie poznaliby jakieś argumenty, które przemawiają za wprowadzonym rozwiązaniem [red.: polegającym na rozróżnieniu praw pracownika w zależności od tego czy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę czy w niedzielę], bo nigdzie nie udało się znaleźć jakiegoś uzasadnienia.” Dlatego też – „wygląda to trochę jak efekt niechlujności przy tworzeniu prawa.”

Majówka 2026 dłuższa o jeden dzień, czyli wolne od pracy również w poniedziałek 4 maja – jeżeli postulat zawarty w petycji zbiorowej zostałby uwzględniony

Jeżeli postulat zawarty w petycji zbiorowej z dnia 14 stycznia 2026 r. (nr P11-6/26), w sprawie zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby zrównano zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend (bez rozróżniania na sobotę i niedzielę) – zostałby uwzględniony i ostatecznie – w związku z inicjatywą ustawodawczą senackiej Komisji Petycji – art. 130 par. 2 kodeksu pracy zostałby zmieniony – taki stan prawny w 2026 r., oznaczałby, że za Święto Narodowe Trzeciego Maja (przypadające w niedzielę), przysługiwałby dodatkowy dzień wolny od pracy. W związku z powyższym – dodatkowy dzień wolny, musiałby zostać udzielony przez pracodawcę do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy), czyli do końca maja 2026 r. Osoby, które chciałyby wydłużyć sobie weekend majowy – mogłyby wykorzystać go w poniedziałek 4 maja, zyskując tym samym – 4 dni odpoczynku od pracy (od 1 do 4 maja).

Majówka 2026 dłuższa o jeden dzień, czyli wolne od pracy również w poniedziałek 4 maja – na jakim etapie są aktualnie prace nad rozpatrzeniem petycji zbiorowej w sprawie zrównania święta przypadającego w niedzielę ze świętem przypadającym w sobotę i czy już w 2026 r. można anulować wnioski urlopowe złożone na 4 maja?

Petycja zbiorowa Fundacji „Można Lepiej” w przedmiocie zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez rozróżniania na sobotę i niedzielę, która w dniu 14 stycznia 2026 r. została złożona „na ręce” Marszałka Senatu – dnia 28 stycznia 2026 r. została skierowana do rozpatrzenia przez senacką Komisję Petycji. Na dzień dzisiejszy nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia, podczas którego zostanie ona poddana obradom senatorów, będących członkami ww. Komisji. W 2026 r. zatem – majówka pozostanie jeszcze 3-dniowa, a te osoby, które chcą mieć wolny od pracy również poniedziałek 4 maja – muszą wykorzystać w tym celu jeden dzień urlopu wypoczynkowego. Niewykluczone jednak, że ostatecznie rozwiązanie zaproponowane przez Fundację „Można Lepiej” zostanie wprowadzone przez ustawodawcę, a wówczas – w przyszłych latach, będzie można liczyć na więcej dni wolnych od pracy (również za święta przypadające w niedziele) i niekiedy (z całą pewnością) dłuższe weekendy – w zależności od tego, jaki będzie rozkład dni ustawowo wolnych od pracy w kalendarzu na dany rok.

Podstawa prawna: