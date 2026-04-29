Strona główna » Prawo » Wiadomości » Matura 2026: Jedzenie i picie na egzaminie maturalnym – co wolno, a czego nie?

Matura 2026: Jedzenie i picie na egzaminie maturalnym – co wolno, a czego nie?

29 kwietnia 2026, 07:53
Aleksandra Rybak
Shutterstock

Matura 2026 tuż za rogiem, ponieważ pierwsze egzaminy rozpoczną się już 4 maja br. o godz. 9. Wielu maturzystów zaczyna zatem zadawać sobie pytania, o których wcześniej być może jeszcze nie myśleli – jak choćby – czy podczas egzaminu maturalnego można jeść i pić? Jest to istotna informacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę czas trwania egzaminów maturalnych, który w niektórych przypadkach może wynosić nawet 360 minut, czyli aż 6 godzin.

Matura 2026: Kiedy odbędzie się tegoroczny egzamin maturalny?

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r. – w roku szkolnym 2025/2026, egzamin maturalny, w terminie głównym, zostanie przeprowadzony w dniach 4-30 maja. Egzaminy pisemne potrwają od 4 do 21 maja, a egzaminy ustne – od 7 do 30 maja 2026 r. W tym roku, egzaminy maturalne – 4 maja o godz. 9:00, rozpoczną się obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego (na poziomie podstawowym).

Matura w terminie dodatkowym dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niej w terminie głównym – odbędzie się w dniach 1-16 czerwca.

Wyniki egzaminu zostaną natomiast ogłoszone 8 lipca 2026 r., a sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia. Jej wyniki – maturzyści poznają 11 września.

Z pełną treścią komunikatu CKE (i ze szczegółowym harmonogramem egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) można zapoznać się poniżej:

Komunikat dyrektora CKE z 20.08.2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r.

Matura 2026: Ile potrwają poszczególne egzaminy w części pisemnej?

Czas trwania pisemnego egzaminu maturalnego jest zróżnicowany w zależności od przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin oraz poziomu tego egzaminu (tzn. czy jest to egzamin na poziomie podstawowym czy rozszerzonym). Dokładne czasy trwania poszczególnych egzaminów, wynikają z wspomnianego już wyżej komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 r. i wynoszą odpowiednio:

  • język polski na poziomie podstawowym: 240 min,
  • język polski na poziomie rozszerzonym: 210 min,
  • języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym: 210 min,
  • języki mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym: 210 min,
  • matematyka na poziomie podstawowym: 180 min,
  • matematyka na poziomie rozszerzonym: 180 min,
  • języki obce nowożytne na poziomie podstawowym: 120 min,
  • języki obce nowożytne na poziomie rozszerzonym: 150 min,
  • języki obce nowożytne na poziomie dwujęzycznym: 180 min,
  • biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym: 180 min,
  • język kaszubski, język łemkowski oraz informatyka na poziomie rozszerzonym: 210 min.

Czas trwania poszczególnych egzaminów, może być przy tym przedłużony, w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2025/2026. Dotyczy to:

  1. zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, jak również zdających z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), zdających słabosłyszących i niesłyszących, zdających słabowidzących i niewidomych oraz zdających z afazją,
  2. zdających, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
  3. zdających, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
  4. zdających z zaburzeniami komunikacji językowej, jak również
  5. cudzoziemców.

Szczegółowe zasady wydłużania czasu trwania egzaminów z poszczególnych przedmiotów i dla poszczególnych grup uprawnionych do tego maturzystów – wynikają z ww. komunikatu dyrektora CKE, z którego pełną treścią można zapoznać się poniżej:

Komunikat dyrektora CKE z 20.08.2025 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2025-2026

Z zasad tych wynika na przykład, że – w przypadku osób słabowidzących albo niewidomych – pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym, może zostać wydłużony nawet do 360 min (czyli 6 godzin). Od razu nasuwa się więc pytanie – czy w tym czasie, maturzyści mogą jeść i pić?

Matura 2026: Czy można jeść i pić w czasie egzaminu maturalnego?

Biorąc pod uwagę długość trwania egzaminu maturalnego, która – w niektórych przypadkach – może wynosić nawet 360 min (6 godzin) – od razu nasuwa się pytanie czy w czasie egzaminu maturalnego można jeść i pić?

Odpowiedź na nie, znajduje się w wydanej przez CKE „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązującej w roku szkolnym 2025/2026”. Zgodnie z jej pkt 9.1 ppkt 3 oraz pkt 18.2 ppkt 4 – Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

Jedynym dozwolonym napojem podczas matury – jest więc woda.

Spożywanie posiłków podczas trwania egzaminu – jest to natomiast zabronione, chyba, że zdający posiada „zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu”. Wówczas – zgodnie z pkt 17.5 ppkt 3.4 ww. Informacji CKE – przewodniczący zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego (który kieruje pracą ww. zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu w danej sali egzaminacyjnej) – zobowiązany jest do przestrzegania wykonania zaleceń wynikających z ww. zaświadczenia lekarskiego o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku przez zdającego, podczas trwania egzaminu.

Matura 2026: Co najlepiej zjeść przed egzaminem maturalnym?

Skoro więc podczas trwania egzaminu maturalnego – poza wyjątkowymi przypadkami – nie można spożywać posiłków – warto zadbać o to, aby odpowiednio „najeść” się przed wejściem na salę egzaminacyjną. Dietetycy zalecają maturzystom spożycie w dniu egzaminu zwłaszcza węglowodanów złożonych o niskim indeksie glikemicznym (takich jak np. pieczywo razowe, kasze, otręby czy makarony pełnoziarniste) oraz świeżych owoców i warzyw, które są doskonałym źródłem witamin i składników mineralnych. Wśród tych ostatnich – popularnością wśród maturzystów cieszą się zwłaszcza banany, które korzystnie wpływają na pracę mózgu, ponieważ dostarczają energii i poprawiają pamięć, a ponadto – będąc doskonałym źródłem magnezu – wzmacniają układ nerwowy1, co w przypadku tak stresującego wydarzenia jakim jest matura – może okazać się dużą „wartością dodaną”.

1 Monika Majewska, Poradnik Zdrowie, Dieta dla maturzystów. Co jeść przed maturą?, 4 maja 2022 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1043 z późn. zm.)
Powiązane
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
Majówka 2026 dłuższa o jeden dzień – wolne od pracy również w poniedziałek 4 maja, można już anulować wnioski urlopowe? Petycja w Senacie
Majówka 2026 dłuższa o jeden dzień – wolne od pracy również w poniedziałek 4 maja, można już anulować wnioski urlopowe? Petycja w Senacie
Na studia bez zdanej matury (tj. bez posiadania świadectwa dojrzałości), bo stanowi ona „barierę w dostępie do możliwości pogłębiania wiedzy” – zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” MEN
Na studia bez zdanej matury (tj. bez posiadania świadectwa dojrzałości), bo stanowi ona „barierę w dostępie do możliwości pogłębiania wiedzy” – zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” MEN
PPK: Koniec z papierowymi wezwaniami, przedsiębiorcy dostaną je przez konto w systemie ZUS
29 kwi 2026

Przedsiębiorcy nie dostaną już papierowego wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym. Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów umożliwiający wysłanie takiego wezwania przez konto w systemie ZUS.
Frankowy aneks pod lupą TSUE - kredyt złotowy zamieniony na frankowy. Adwokat: ten wyrok może otworzyć nowy rozdział sporów z bankami
28 kwi 2026

30 kwietnia 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w polskiej sprawie C-246/25 Hańczynek, który może mieć istotne znaczenie dla tysięcy konsumentów posiadających kredyty przewalutowane z PLN na CHF na podstawie aneksów do umów. To segment sporów bankowych, który dotychczas pozostawał w cieniu klasycznych spraw frankowych, choć skala problemu jest realna. Jako pełnomocnik kredytobiorczyni w tej sprawie obserwuję, że rozstrzygnięcie może wykraczać daleko poza indywidualny interes stron. Trybunał odpowie bowiem na pytanie fundamentalne: jakie skutki prawne powinno wywoływać stwierdzenie abuzywności postanowień zawartych nie w samej umowie kredytu, lecz w późniejszym aneksie, który całkowicie zmienił jej charakter.
Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych
28 kwi 2026

Kradzieże danych zdarzają się coraz częściej. Choć firmy i instytucje mają obowiązek je chronić, wycieki nadal się zdarzają. W aplikacji mObywatel znajdują się narzędzia, które pomagają szybko zareagować i zabezpieczyć się przed skutkami wycieku danych osobowych użytkownika.

REKLAMA

Planujesz zakup samochodu? Dobrze rozważ swój wybór, jeśli planujesz jeździć po mieście. Kolejne miasto wprowadza SCT
28 kwi 2026

Kolejne miasto wprowadza strefę czystego transportu. Będą okresy przejściowe, ale nie zmienia to faktu, że planując zakup samochodu, trzeba dokładnie rozważyć, dokąd będzie się chciało nim pojechać. Niektórych kierowców może czekać rozczarowanie.
Kto dostanie spadek po ojcu? Zasady i przykłady na 2026 rok
28 kwi 2026

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe po ojcu? Co w sytuacji, gdy spadkodawca zostawił ważny testament? Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Kto mimo powołania do spadku spadkobiercą być nie może? Prezentujemy najważniejsze zasady i praktyczne przykłady.
Kolejny dzień z wyższymi cenami paliwa. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w środę 29 kwietnia?
28 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 29 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,23 zł do 7,22 zł za 1 litr. Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w środę.
Prace nad równością i przejrzystością wynagrodzeń się przedłużają. Pracownicy czekający na zapowiadaną jawność płac, mogą się rozczarować
28 kwi 2026

Pracownicy niecierpliwie czekają na wprowadzenie regulacji dotyczących równości i przejrzystości wynagrodzeń. Prace nad projektem trwają i nic nie wskazuje na to, żeby mogły zakończyć się w terminie wynikającym z dyrektywy.

REKLAMA

Nowelizacja prawa o radcach prawnych: elastyczność, cyfryzacja i wzmocniona ochrona
28 kwi 2026

Sejm zakończył prace nad istotną nowelizacją ustawy o radcach prawnych (druk nr 1963), a projekt trafił do Senatu. Przyjęte zmiany odpowiadają na współczesne wyzwania rynku prawniczego, wprowadzając m.in. rewizję systemu ubezpieczeń OC, uszczelnienie ochrony danych oraz trwałe umocowanie pracy zdalnej w strukturach samorządu. Nowe przepisy doprecyzowują także granice tajemnicy zawodowej i ułatwiają współpracę międzykorporacyjną. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy reformy, która ma zmodernizować funkcjonowanie zawodu, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa klientów.
Rząd obniża stawki VAT i akcyzy na paliwa. Pakiet paliwowy został przedłużony
28 kwi 2026

Do 15 maja 2026 r. rząd przedłużył niższy VAT i akcyzę na określone paliwa silnikowe. Przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek podatków jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej").
