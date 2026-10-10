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Podwyżka renty wdowiej od 2027 r. Ale jest limit: dostajesz w sumie więcej niż 5935,47 zł brutto - nie należy ci się renta

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10 października 2026, 09:56
oprac. Paweł Huczko
Podwyżka renty wdowiej od 2027 roku: 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę automatycznie
Podwyżka renty wdowiej od 2027 roku: 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę automatycznie
Shutterstock

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W całej Polsce dotąd ponad milion osób uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej, pobiera to świadczenie i zyska podwyżkę od 2027 roku - informuje ZUS. W 2026 roku świadczenia w zbiegu (potocznie zwane rentą wdowią) można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku - albo odwrotnie: 100% renty po małżonku i 15% własnego świadczenia. A już od stycznia 2027 r. druga część świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., Co ważne ZUS przeliczy i podwyższy renty wdowie z urzędu, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

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Prawie milion osób uzyskało rentę wdowią

Od początku stycznia 2025 roku do końca marca 2026 roku do ZUS-u wpłynęło 1 mln 190 tys. wniosków o rentę wdowią, w tym 67,4 tys. w województwie kujawsko-pomorskim. Najwięcej formularzy złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, a najmniej w podlaskim, lubuskim i opolskim. ZUS rozpoczął wypłatę świadczeń w zbiegu 1 lipca 2025 roku - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZUS nie przyznał jednak renty wdowiej wszystkim wnioskującym. W czerwcu 2026 r. w całym kraju pobierało rentę wdowią 993,4 tys. osób, w tym 56 tys. w województwie kujawsko-pomorskim. Ale od uruchomienia wypłat w lipcu 2025 r. przynajmniej jedną wypłatę w ramach renty wdowiej otrzymało około 1,1 mln osób.

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Komu przysługuje renta wdowia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca rentę wdowią osobom, które złożyły wniosek i spełniły wymagane warunki. Świadczenie przysługuje wdowom i wdowcom, którzy:
- osiągnęli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
- pozostawali w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka,
- nabyli prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem tego wieku oraz
- nie zawarli ponownie małżeństwa.

Prawo do łączenia świadczeń dotyczy wyłącznie renty rodzinnej po ostatnim zmarłym małżonku. Zawarcie nowego związku małżeńskiego oznacza utratę prawa do pobierania świadczeń w zbiegu, czyli łączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną.

Ile wynosi renta wdowia

Renta wdowia może być wypłacana w wysokości 100 procent własnego świadczenia, na przykład emerytury, oraz 15 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 procent świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.

W pierwszej połowie 2026 r. ZUS wypłacił z tytułu renty wdowiej w całej Polsce ponad 22,8 mld zł, z czego 1,93 mld zł stanowiło 15 proc. drugiego świadczenia. W czerwcu 2026 r. przeciętna łączna kwota świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej wyniosła 3949,43 zł (w skali całego kraju), a w województwie kujawsko-pomorskim 3919,15 zł.

Samo doliczenie 15 proc. drugiego świadczenia zwiększało miesięczną wypłatę średnio o 379,10 zł.

Podwyżka od 2027 roku - 25% zamiast 15%

Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu zostanie z urzędu podwyższona do 25 procent. Uprawnione osoby nie będą musiały składać w tej sprawie wniosku, ponieważ ZUS sam przeliczy świadczenia.

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Limit renty wdowiej - 3-krotność najniższej emerytury

Co ważne, łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli od marca 2026 r. - 5935,47 zł brutto. Limit ten obowiązuje do 28 lutego 2027 r. Jeśli suma świadczeń przekracza tę kwotę, zostaje pomniejszona o wartość przekroczenia.

Natomiast gdy już jedno świadczenie, na przykład emerytura albo renta rodzinna, jest równe temu limitowi lub go przekracza, renta wdowia nie przysługuje i wypłacane jest tylko jedno świadczenie.
Oznacza to, że osoby otrzymujące na przykład emeryturę w wysokości 5950 zł, czy 6000 zł brutto nie nabędą prawa do renty wdowiej.

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Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć w placówce ZUS-u, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie przez platformę eZUS. W tym celu należy wypełnić formularz ERWD. Osoba składająca wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty albo zaznaczyć we wniosku, aby wyboru wyższego świadczenia dokonał ZUS.

Do renty wdowiej można dorabiać

ZUS informuje, że pobieranie renty wdowiej nie wyklucza aktywności zawodowej. Osoby, które mają do niej prawo, mogą pracować i osiągać dodatkowe dochody bez ograniczeń. Wynika to z faktu, że renta wdowia przysługuje osobom, które mają już ustalone prawo do świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, dlatego zarobki nie wpływają na wysokość pobieranych świadczeń ani na ich wypłatę.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

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Źródło: ZUS
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