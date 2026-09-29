REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Już od 1 stycznia 2027 r. zmienią się zasady odczytu zużytego ciepła. Czym jest profil grzewczy? Jakie informacje nadajnik przekaże automatycznie?

Już od 1 stycznia 2027 r. zmienią się zasady odczytu zużytego ciepła. Czym jest profil grzewczy? Jakie informacje nadajnik przekaże automatycznie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2026, 10:38
[Data aktualizacji 29 września 2026, 10:38]
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Już od 1 stycznia 2027 r. zmienią się zasady odczytu zużytego ciepła
Już od 1 stycznia 2027 r. zmienią się zasady odczytu zużytego ciepła. Czym jest profil grzewczy? Jakie informacje nadajnik przekaże automatycznie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już od 1 stycznia 2027 r. zmienią się zasady odczytu zużytego ciepła i wody. Z przekazanych automatycznie danych będzie można stworzyć profil grzewczy. Czego będzie można się z niego dowiedzieć o mieszkańcach?

Nadajnik automatycznie przekaże niezbędne informacje

Niedawno pisaliśmy o zmianach w zakresie zasad rozliczania zużycia wody. Nadchodzi bowiem koniec cyklicznych wizyt inkasentów w domach w celu odczytania stanu wodomierza. Już niedługo, bo od 1 stycznia 2027 roku, każde urządzenie będzie musiało umożliwiać dokonanie odczytu radiowego. Ten wymóg to efekt zmian w przepisach, które mają usprawnić rozliczanie zużycia wody, a za niewywiązanie się z tego obowiązku będą groziły kary finansowe. To jednak nie koniec zmian, bo nowe zasady będą dotyczyły również rozliczania kosztów zużycia ciepła. Jak bowiem wynika z art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, do dnia 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowane przed dniem wejścia w życie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu. Analogicznie jak w przypadku wodomierzy, za niedostosowanie się do tych wymogów będzie groziła grzywna w wysokości do 10.000 zł, ograniczenie wolności lub areszt.

REKLAMA

REKLAMA

Nie każdy wie, że dane dotyczące ogrzewania to dane osobowe

Choć w wielu mieszkaniach już od pewnego czasu działają podzielniki radiowe raportujące zużycie ciepła bez udziału mieszkańców, to nie każdy wie, jakie dokładnie dane taki nadajnik przekazuje. Tymczasem są to nie tylko bieżące wskazania zużycia ciepła. Jak wskazuje portal warszawawpigułce.pl, udostępniane dane składają się na profil grzewczy, z którego można wyciągnąć szereg wniosków dotyczących trybu życia mieszkańców danego lokalu. Na przykład, regularna aktywność grzejnika o stałych porach może wskazywać rytm dnia domowników. Z kolei brak aktywności przez dłuższy czas na wyjazd. Wnioski można również wyciągnąć z rozkładu zużycia ciepła w ciągu dnia. Największe zużycie wcześnie rano i wieczorem może wskazywać, w jakich godzinach mieszkańcy przebywają poza domem. Dane te są rejestrowane i przechowywane przez co najmniej 27 miesięcy. Kto ma dostęp do tych informacji? Co do zasady zarządca budynku i firma rozliczeniowa obsługująca podzielniki, która w większości przypadków jest podmiotem zewnętrznym wobec zarządcy. Co istotne, dane udostępniane za pośrednictwem radiowych podzielników są danymi osobowymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). To zaś oznacza, że przetwarzające je podmioty są obciążone szeregiem obowiązków przewidzianych dla administratorów danych.

Jaka kara grozi za niedostosowanie się do wymogów zdalnego odczytu ciepła?

Za niedostosowanie się do wymogów zdalnego odczytu będzie groziła grzywna w wysokości do 10.000 zł, ograniczenie wolności lub areszt.

Czym jest profil grzewczy tworzony z danych udostępnianych przez podzielniki radiowe?

Profil grzewczy powstaje z danych udostępnianych przez podzielniki radiowe. Może on obrazować tryb życia mieszkańców danego lokalu.

Kto ma dostęp do danych z radiowych podzielników kosztów ogrzewania?

Co do zasady dostęp ma zarządca budynku i firma rozliczeniowa obsługująca podzielniki, która w większości przypadków jest podmiotem zewnętrznym wobec zarządcy.

Podstawa prawna

art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Polacy wierzą, że zatrzymają kryzys demograficzny. Eksperci ujawniają prawdę, z którą musimy się pogodzić
29 wrz 2026

Większość Polaków uważa, że spadek liczby ludności da się zatrzymać bez otwierania granic na migrantów zarobkowych. Eksperci ostrzegają jednak, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z nieuchronnego, wielomilionowego zmniejszenia populacji kraju.
Narzeczeni mieli sami zapewnić tłumacza na własny ślub. RPO interweniował, urząd ustąpił
29 wrz 2026

Para głuchych narzeczonych chciała w pełni świadomie złożyć przysięgę małżeńską, korzystając z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. Urząd stanu cywilnego na Dolnym Śląsku odpowiedział, że o tłumacza muszą zadbać sami. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich - po interwencji urząd zmienił zdanie i zapewni tłumacza PJM podczas ceremonii ślubnej.
Dane milionów Polaków znów zagrożone. NASK bada sprawę cyberataku na sektor medyczny
29 wrz 2026

NASK bada przypadki cyberataków z ostatnich tygodni na firmy Enel-Med, Qbusoft i MyDr. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznał, że obserwujemy coraz większą aktywność cyberprzestępców w sektorze medycznym.
Plecak ewakuacyjny dla każdego. Co należy przygotować na sytuację kryzysową?
29 wrz 2026

Plecak ewakuacyjny, często zwany też plecakiem ucieczkowym lub kryzysowym, to podręczny zestaw rzeczy najbardziej potrzebnych w razie sytuacji kryzysowych, takich jak pożar, powódź czy nawet wojna. Taki plecak ma ułatwić ewakuację, przetrwanie zagrożenia i umożliwić doczekanie się pomocy. Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?

REKLAMA

Czy sąd może sam rozliczyć kredyt frankowy „według salda”? Wyrok TSUE nie daje mu wolnej ręki
28 wrz 2026

Bank wypłacił kapitał. Kredytobiorca przez lata płacił raty. Po stwierdzeniu nieważności umowy obie strony mają wobec siebie roszczenia o zwrot pieniędzy. Czy sąd może po prostu odjąć jedną kwotę od drugiej, choć bank nie dokonał potrącenia? To pytanie dotyczy czegoś więcej niż sposobu liczenia. Od odpowiedzi może zależeć wysokość kwoty zasądzonej na rzecz kredytobiorcy, należne mu odsetki oraz koszty procesu - pisze Stanisław Rachelski, radca prawny, właściciel kancelarii Rachelski i Wspólnicy.
Sąd przywrócił prawie 2000 zł zabrane osobie niepełnosprawnej. I to miesięcznie. Będzie fala pozwów?
29 wrz 2026

Przy 90 punktach świadczenie wspierające wynosi 3562 zł, a przy 81 punktach – 1583 zł. Różnica: 3562 − 1583 = 1979 zł miesięcznie. Czyli obniżenie przez WZON z 90 do 81 punktów oznaczałoby, o 1979 zł niższe świadczenie miesięcznie. W skali roku to aż 23 748 zł.

Policja ma dostęp do twojego smartfona bez nakazu sądowego - przepisy do pilnej zmiany
29 wrz 2026

RPO kieruje do Ministra Sprawiedliwości apel o zmianę przepisów dotyczących dostępu policji do smartfonów. Problem dotyczy każdego - funkcjonariusze policji mogą przejrzeć twoje zdjęcia, wiadomości i lokalizację, nazywając to oględzinami, a nie przeszukaniem. Różnica jest znacząca: przy oględzinach nie ma bezpieczników prawnych, które regulują co można sprawdzać i zaskarżyć do sądu.
Od 1 października obowiązkowe e-Doręczenia. Coraz mniej czasu na uzyskanie ADE. Czy zmienią się przepisy?
29 wrz 2026

Zbliża się 1 października 2026 r. Od tego dnia przedsiębiorcy muszą posiadać adres do e-Doręczeń. Docelowo obowiązek posiadania tzw. ADE obejmie wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorców i zawody zaufania publicznego. Będą oni prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń. Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do posiadania ADE nie wstrzymuje prac nad nowelizacją przepisów regulujących system doręczeń elektronicznych.

REKLAMA

Okres karencji i kara za niestawienie się w sanatorium rozwiążą problemy NFZ? Resort zdrowia pracuje nad zmianami przepisów
28 wrz 2026

Jak uporać się z rosnącą liczbą rezygnacji z pobytu w sanatoriach zgłaszanych w ostatniej chwili? Kolejki oczekujących są długie, koszty rosną, a pacjenci wciąż zaskakują. Wśród najczęściej wskazywanych powodów są zdarzenia losowe i niespodziewane koszty.
Koniec z prognozami za prąd. Wielka rewolucja w rachunkach Polaków staje się faktem!
28 wrz 2026

Wielkie zmiany w rachunkach za prąd od 1 września 2026 roku! Setki tysięcy Polaków muszą przygotować się na zupełnie nową częstotliwość wystawiania faktur, które od teraz będą trafiać do nas co miesiąc. Choć rewolucja w terminach płatności stała się faktem, operator uspokaja: sam system rozliczeń prosumenckich (net-billing oraz net-metering) pozostaje całkowicie bez zmian. Sprawdź, co ta modyfikacja oznacza dla Twojego portfela i dlaczego musisz pilnie zweryfikować swoje dotychczasowe umowy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA