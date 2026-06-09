Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w środę. Minister energii w najnowszym obwieszczeniu określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 10 czerwca. Niestety, jutro paliwa zdrożeją.

Maksymalne ceny detaliczne za paliwo określone na środę 10 czerwca

Jutro ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie będą mogły być wyższe niż:

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5,96 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,52 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,52 zł za 1 litr; 6,61 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,12 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,12 zł za 1 litr; 6,46 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,98 zł za 1 litr.

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Jakie ceny paliwa na stacjach benzynowych we wtorek 9 czerwca

Porównajmy teraz, ile dzisiaj kosztuje benzyna i olej napędowy na stacjach benzynowych w Polsce. We wtorek ceny maksymalne są następujące:

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5,93 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,49 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,49 zł za 1 litr; 6,57 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,08 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,08 zł za 1 litr; 6,45 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,97 zł za 1 litr.

Niestety, jutro paliwa nieco zdrożeją. W porównaniu do wtorku, w środę ceny benzyny 95 i benzyny 98 wzrosną odpowiednio o 3 gr i 4 gr na litrze. Litr oleju napędowego zdrożeje o 1 gr na litrze.

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Rządowy program CPN obowiązuje do 15 czerwca

W ramach rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej) minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Rada Ministrów wprowadziła też mechanizm maksymalnej ceny detalicznej, który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

Program CPN funkcjonuje od końca marca i – jak na razie – ma działać do 15 czerwca.

Podstawa prawna: