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3545-4437 zł co miesiąc renty wdowiej w 2026 r. – średnie wypłaty w zależności od województwa

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17 września 2026, 17:24
renta wdowia z ZUS
ZUS: 3545 zł - 4437 zł co miesiąc renty wdowiej w 2026 r. – przeciętnie w zależności od województwa
Shutterstock

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ZUS informuje, że aktualnie (dane za maj 2026 r.) rentę wdowią z ZUS-u pobiera ok. 988,8 tys. osób w całej Polsce. Przeciętna wysokość renty wdowiej w skali całego kraju wynosi 3946,76 zł. Przeciętna wysokość renty wdowiej waha się (w zależności od województwa) od 3545,07 zł do 4437,44 zł. Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez ZUS w ramach renty wdowiej wyniosła w maju 2026 r. 3,902 mld zł.

Ponad 988 tys. rent wdowich wypłaca ZUS w 2026 roku

Od 1 lipca 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tzw. rentę wdowią. Świadczenie, które umożliwia łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, z miesiąca na miesiąc trafia do coraz większej liczby uprawnionych. W maju 2026 r. rentę wdowią pobierało średnio 988,8 tys. osób w całym kraju, w tym 55,8 tys. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Na wypłatę tych świadczeń ZUS przeznaczył w tym miesiącu łącznie 3,902 mld zł, z czego 218,1 mln zł trafiło do mieszkańców regionu.

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Przeciętne kwoty renty wdowiej

- Przeciętna wysokość renty wdowiej w Polsce wyniosła 3946,76 zł, natomiast w województwie kujawsko-pomorskim 3908,90 zł – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Renta wdowia 2026 - dane liczbowe z ZUS

ZUS

Najwięcej osób korzystających z renty wdowiej mieszka w województwach mazowieckim (120,7 tys.), śląskim (117,3 tys.) i wielkopolskim (91,2 tys.). Najmniejszą liczbę świadczeniobiorców odnotowano w województwie podlaskim, gdzie świadczenie pobiera 25,9 tys. osób. Województwo kujawsko-pomorskie z wynikiem 55,8 tys. osób zajmuje ósme miejsce w kraju.

Czym jest renta wdowia

Renta wdowia nie jest nowym, odrębnym świadczeniem. To rozwiązanie pozwalające na połączenie własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Dzięki temu osoby, których współmałżonek zmarł, mogą otrzymywać dodatkowe środki, zachowując jednocześnie prawo do swojego podstawowego świadczenia.

Obecnie można pobierać 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie – 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia. Warto pamiętać, że renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi. Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.

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Jak uzyskać rentę wdowią

Wniosek o rentę wdowią można złożyć w dowolnym momencie. Aby otrzymać świadczenie, należy jednak spełnić określone warunki. Kobieta musi mieć ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Do dnia śmierci małżonka musiała istnieć wspólność małżeńska. Prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu przez kobietę 55 lat lub przez mężczyznę 60 lat. Osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego. Jeżeli choć jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, renta wdowia nie zostanie przyznana.

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Limit renty wdowiej w 2026 roku

Obowiązuje również limit wysokości wypłaty. Łączna kwota świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli aktualnie (od 1 marca 2026 r.) 5935,47 zł brutto. Jeśli suma świadczeń jest wyższa, zostanie odpowiednio pomniejszona. Natomiast osoby, których własne świadczenie przekracza ten limit, nie mają prawa do renty wdowiej.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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