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Renta rodzinna po 16. i 25. roku życia a kontynuowanie edukacji - warunki, obowiązki, formalności, wyjaśnienia ZUS

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24 września 2026, 13:46
ZUS
Renta rodzinna po 16. i 25. roku życia a kontynuowanie nauki - warunki, obowiązki, formalności
ZUS

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Renta rodzinna przyznana uczniowi, który ukończył ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej i chce zakończyć swoją edukację przysługuje do końca sierpnia. Maturzyści, którzy zamierzają kontynuować naukę, mogą otrzymywać ją także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS-u odpowiednie zaświadczenie.

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Renta rodzinna dla maturzystów do końca sierpnia. Co zrobić by dostawać ją też od września?

Abiturienci znają już swoje wyniki matur. Niektóre uczelnie już informują o naborze i potwierdzają o przyjęciu na wybrany kierunek studiów. Niektórzy uczniowie czekają jeszcze na ostateczne informacje, a jeszcze inni na druga turę dodatkowej rekrutację. Warto pamiętać o tym, że dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych renta rodzinna wypłacana jest do końca sierpnia.

- Jeśli przyszły student chce ją otrzymać również za wrzesień musi dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o przyjęciu na pierwszy rok studiów. W sytuacji, gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić takiego dokumentu we wrześniu, wystarczy, że przyszły student dostarczy nam zawiadomienie o przyjęciu na studia i sam napisze oświadczenie. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy zaświadczenie z uczelni, najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i podejmie naukę – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskiego.

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Wrzesień może być bez renty

Jeśli przyszły student złoży oświadczenie, że od października rozpoczyna naukę, ale tak się nie stanie, będzie musiał zwrócić rentę za wrzesień. Zdarza się też, że rok akademicki zaczyna się później niż w październiku. Wtedy renta za wrzesień nie przysługuje. Można ją pobierać dopiero od miesiąca, w którym złożony zostanie wniosek o wypłatę renty wraz z zaświadczeniem potwierdzającym rozpoczęcie studiów.

Renta rodzinna dla studenta po 25.roku życia

Renta rodzinna to świadczenie, które można otrzymać po śmierci m.in. rodzica. Przysługuje ono osobie uczącej się, do maksymalnie ukończenia 25 lat. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jeśli 25. rok życia przypadają na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może ona otrzymywać rentę rodzinną aż do końca danego roku akademickiego.

Obowiązkowe zaświadczenie o nauce

Dziecko, które do tej pory pobierało rentę rodzinną i ukończy 16 lat może ją dalej pobierać, pod warunkiem, że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. Jednak trzeba to potwierdzić. Wówczas należy złożyć do ZUS-u zaświadczenie o kontynuacji nauki, które wydaje szkoła lub uczelnia. Zwykle wystawiane jest na jeden rok nauki i przez taki czas jest ważne. – Jeśli natomiast zaświadczenie zostało wystawione na cały okres nauki, to nie trzeba dostarczać do ZUS-u nowego dokumentu. To uczeń musi pamiętać o tym na jaki okres wystawione zostało zaświadczenie. Jeśli przedłożył dokument wystawiony tylko na rok szkolny lub akademicki i spóźni się składając aktualne potwierdzenie dalszej nauki po terminie, wówczas wypłata renty rodzinnej będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym edukację. Jeśli student dostarczy zaświadczenie dopiero w listopadzie, wtedy rentę rodzinną za październik straci. – wyjaśnia rzeczniczka.

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Kiedy po 16 roku życia nie trzeba potwierdzać kontynuowania nauki

Dziecko może otrzymać rentę rodzinną po ukończeniu 16 lat, nawet jeżeli nie kontynuuje nauki. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 roku życia. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydaje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.

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Nie zapomnij o przerwaniu nauki poinformować ZUS!

Uczeń, student, który pobiera rentę rodzinną, musi poinformować ZUS, że przerwał lub wcześniej zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłacone, nienależnie pobrane świadczenie będzie musiał zwrócić wraz z odsetkami.

Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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