REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Emerytury i renty w 2027 r. Rząd podjął ważną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS

Emerytury i renty w 2027 r. Rząd podjął ważną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 września 2026, 17:07
Adam Kuchta
Adam Kuchta
emerytura, emeryt, pieniądze, rząd, zus
Waloryzacja emerytur w 2027 r. Rząd podjął ważną decyzję po braku porozumienia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jest już rozporządzenie dotyczące waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku. Dokumentem został przyjęty przez Radę Ministrów i opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wynika z niego, że wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji pozostanie na ustawowym minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Decyzja zapadła po tym, jak Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała wspólnego stanowiska.

rozwiń >

To jedna z pierwszych decyzji, które będą miały wpływ na wysokość przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent. Choć ostateczny wskaźnik podwyżki świadczeń będzie znany dopiero po opublikowaniu danych o inflacji i realnym wzroście wynagrodzeń za 2026 rok, rząd już teraz przesądził o jednym z jego kluczowych elementów. Rozporządzenie, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, określa bowiem, że część waloryzacji związana z realnym wzrostem płac pozostanie na ustawowym minimum. To informacja istotna dla milionów emerytów i rencistów, ponieważ właśnie ten składnik – obok inflacji – współtworzy wskaźnik waloryzacji obowiązujący od 1 marca. Decyzja zapadła po fiasku negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego, co uruchomiło ustawowy obowiązek wydania rozporządzenia przez Radę Ministrów.

REKLAMA

REKLAMA

Jest rozporządzenie w zakresie waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku

Rada Ministrów zaakceptowała i wydała rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku. Dokument nie zmienia zasad waloryzacji określonych w ustawie, ale przesądza o jednym z najważniejszych elementów wpływających na wysokość przyszłorocznych podwyżek świadczeń. Jak wskazano w uzasadnieniu: „Świadczenia emerytalno-rentowe podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.” To oznacza, że tradycyjnie podwyżki dla seniorów zostaną przeprowadzone z początkiem marca 2027 roku.

Najważniejsza decyzja dotyczy części wskaźnika związanej z realnym wzrostem wynagrodzeń. Jak czytamy: „rozporządzenie ustala wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. w części dotyczącej realnego wzrostu wynagrodzeń.”

Podstawą wydania rozporządzenia jest obowiązująca ustawa emerytalna. Jak zapisano w uzasadnieniu: „Podstawą prawną wydania projektowanego rozporządzenia jest art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749, z późn. zm.).”

REKLAMA

Jak wyliczana jest waloryzacja emerytur?

Sam mechanizm pozostaje bez zmian. Rozporządzenie przypomina, że: Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oznacza to, że ostateczna waloryzacja będzie zależeć od dwóch elementów:

  • inflacji,
  • części wynikającej z realnego wzrostu płac.

Dlaczego potrzebne było rozporządzenie?

Co roku wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji jest przedmiotem negocjacji pomiędzy rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi. Jak wyjaśniono: „Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w części dotyczącej realnego wzrostu płac, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację.”

Przepisy przewidują jednak sytuację, w której strony nie osiągną porozumienia. W uzasadnieniu zapisano: „W razie nieuzgodnienia stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość tego zwiększenia, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.”

Zobacz również:

Rząd od początku proponował ustawowe minimum

Już na początku czerwca stanowisko rządu było jasne. Jak przypomniano w uzasadnieniu: „W dniu 9 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła Propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., w której strona rządowa proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r.” Oznaczało to pozostawienie minimalnego poziomu przewidzianego w ustawie.

Negocjacje prowadzone w Radzie Dialogu Społecznego nie zakończyły się kompromisem. Jak wskazuje uzasadnienie: „W dniu 23 czerwca 2026 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas którego nie wypracowano wspólnego stanowiska w zakresie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. w części dotyczącej realnego wzrostu płac.”

To jednak nie zakończyło procedury. Jak dodano: „Do przedmiotowego uzgodnienia nie doszło również na Plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w dniu 9 lipca br.”

Rada Ministrów podjęła decyzję

Po braku porozumienia rząd musiał samodzielnie określić wysokość zwiększenia wskaźnika. Jak czytamy w uzasadnieniu: „W związku z nieuzgodnieniem, w ramach Rady Dialogu Społecznego, wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. Rada Ministrów, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2027, ustala wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. na ustawowym poziomie wynoszącym 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r.” To właśnie ten zapis jest najważniejszym elementem całego projektu rozporządzenia.

Kiedy rozporządzenie weszło w życie?

Rozporządzenie przewiduje bardzo szybkie wejście nowych przepisów w życie. Jak zapisano: „rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.” Tak też się stało, weszło w życie dzień po dacie ogłoszenia, czyli 30 lipca br.

Autorzy rozporządzenia wyjaśniają również przyczyny takiego rozwiązania. „Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia wynika z ustawowego obowiązku określenia przez Radę Ministrów w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. Termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego oraz jest zgodny z zasadą przyzwoitej legislacji, gdyż nie nakłada nowych obowiązków na jego adresatów.”

Rozporządzenie poza zakresem prawa UE

W uzasadnieniu odniesiono się również do kwestii związanych z prawem Unii Europejskiej oraz procedurami notyfikacyjnymi. Jak wskazano: „Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.”

Ponadto: „rozporządzenie nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.”

Autorzy projektu podkreślili także: „rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.”

Co to oznacza dla emerytów i rencistów?

Rozporządzenia nie określa jeszcze ostatecznego wskaźnika waloryzacji obowiązującego od 1 marca 2027 roku. Przesądza jednak, że część związana z realnym wzrostem wynagrodzeń zostanie ustalona na minimalnym poziomie przewidzianym w ustawie, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie można obliczyć dopiero po opublikowaniu danych dotyczących inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnych wynagrodzeń za 2026 rok. Dopiero wtedy będzie wiadomo, o ile dokładnie wzrosną emerytury i renty od marca 2027 r.

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. (Dz.U. 2026 poz. 1018).
- Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. Numer z wykazu: RD317.

Powiązane
Wyższy próg podatkowy PIT od 2027 roku? Nowy projekt zakłada podniesienie do 140 tys. zł
Wyższy próg podatkowy PIT od 2027 roku? Nowy projekt zakłada podniesienie do 140 tys. zł
Prowadzisz jednoosobową firmę? Zastrzeżony PESEL nie chroni Cię w tym ważnym przypadku
Prowadzisz jednoosobową firmę? Zastrzeżony PESEL nie chroni Cię w tym ważnym przypadku
Polacy zmienili podejście do zakupu mieszkań. Te lokale znikają z rynku błyskawicznie
Polacy zmienili podejście do zakupu mieszkań. Te lokale znikają z rynku błyskawicznie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Godziny nadliczbowe w zadaniowym czasie pracy trzeba identyfikować dwuetapowo
22 wrz 2026

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy powinno być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Choć jest ono często postrzegane jako elastyczna organizacja pracy, to formalnie nią nie jest, a jego głównym zadaniem jest ochrona interesów pracodawcy.
Wypadek przy pracy – co powinien zrobić pracodawca, co przysługuje pracownikowi? Procedura, obowiązki, praca zdalna i najczęstsze błędy
22 wrz 2026

Wypadek przy pracy to sytuacja, w której pracodawca musi działać szybko, ale jednocześnie zgodnie z określoną procedurą. Nie wystarczy udzielenie pracownikowi pomocy i sporządzenie krótkiej notatki. Pracodawca powinien m.in. zabezpieczyć miejsce zdarzenia, powołać zespół powypadkowy, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, przygotować protokół oraz – w określonych przypadkach – zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy i prokuratora. Co ważne, nie każdy wypadek musi oznaczać poważne obrażenia. Również pozornie niegroźne zdarzenie powinno zostać odpowiednio przeanalizowane, jeżeli pracownik zgłasza je jako wypadek.
Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami cyfrowymi. Apel do prezydenta Karola Nawrockiego
22 wrz 2026

Prezes UODO Mirosław Wróblewski zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o poparcie rozwiązań służących skuteczniejszej ochronie użytkowników internetu. W szczególności chodzi o ochronę przed nielegalnym wykorzystywaniem wizerunku dzieci i młodzieży oraz innych danych osobowych.
Zaniżona renta rodzinna. Wyrok SK 140/20 może mieć znaczenie także po śmierci świadczeniobiorcy
22 wrz 2026

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r., sygn. SK 140/20, może mieć znaczenie nie tylko dla osób, którym ZUS zaniżył emeryturę powszechną. Jego skutki mogą dotyczyć również członków rodziny pobierających rentę rodzinną po zmarłym emerycie. Problem może wystąpić w sytuacji, gdy zmarły pobierał wcześniejszą emeryturę, m.in. z uwagi na pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a następnie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego ZUS obliczył jego emeryturę z zastosowaniem pomniejszenia o wcześniej pobrane świadczenia. Jeżeli taka emerytura była zaniżona, zaniżona mogła zostać również renta rodzinna ustalona po śmierci emeryta.

REKLAMA

ZUS nie wypłaca pełnego wyrównania świadczenia wspierającego. Ministerstwo odpowiada na interpelację poselską
22 wrz 2026

Osoby z niepełnosprawnościami, które miesiącami czekają na decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, mogą dziś stracić prawo do świadczenia wspierającego za cały okres oczekiwania. Dotyczy to przede wszystkim osób, które złożyły wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2026 r. Problem stał się przedmiotem interpelacji poselskiej nr 18282, a odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przynosi korzystnego rozwiązania dla osób oczekujących na decyzje. Spór dotyczy tego, od kiedy ZUS powinien wypłacić świadczenie wspierające osobie, która dochowała wszystkich wymaganych terminów, ale na decyzję WZON czekała wiele miesięcy.
Świadczenie wspierające dla seniora. Sąd o punktacji adekwatnej do wieku
22 wrz 2026

Sąd Okręgowy w Radomiu stanął na stanowisku, iż naturalne następstwa procesu starzenia powinny być uwzględniane każdorazowo w odniesieniu do konkretnej osoby i konkretnej czynności. Wiek, w szczególności 75 lat, nie może zatem stanowić samodzielnego i automatycznego kryterium, które redukuje punktację.
Zapisy na szkolenia obronne „wGotowości”. Wojskowi instruktorzy uczą kompetencji przydatnych w sytuacji zagrożenia
22 wrz 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie zachęcają do udziału w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach obronnych „wGotowości”. Podczas zajęć wojskowi instruktorzy pokażą jak chronić siebie i swoich bliskich. Szkolenia będą trwały do końca listopada.
Ocena 10-letniej prezydentury Andrzeja Dudy rok później. Seniorzy najbardziej rozliczają. Za co najmocniej krytykują wyborcy PiS, a za co wyborcy KO?
22 wrz 2026

Jak wygląda ocena 10-letniej prezydentury Andrzeja Dudy przez społeczeństwo rok później? Okazuje się, że najlepiej wspominają ją młodzi Polacy, a seniorzy najbardziej rozliczają. Za co najmocniej krytykują byłego prezydenta wyborcy PiS, a za co wyborcy KO?

REKLAMA

Tysiące skazanych ze "sześćdziesiątką". Najwięcej od lat
22 wrz 2026

W ubiegłym roku nadzwyczajne złagodzenie kary – w tym status małego świadka koronnego – otrzymało ponad 4 tys. oskarżonych, najwięcej od 2022 roku - wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowanych dla „Rz”.
KNF oceniła WIBOR. A gdzie są dane potwierdzające reprezentatywność tego wskaźnika?
21 wrz 2026

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że WIBOR 1M, 3M i 6M zachował zdolność do pomiaru rynku. To ważna konkluzja, ale publiczny komunikat nie pokazuje wyników testów, na podstawie których można ją samodzielnie zweryfikować. W przypadku WIBOR 6M pytanie jest szczególnie istotne, bo oficjalne dane GPW Benchmark wskazują na bardzo niski poziom transakcyjności w okresie objętym oceną nadzoru.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA