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Wszystkie zasiłki, dodatki i inne świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Jaka jest wysokość dodatkowych świadczeń?

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05 października 2026, 16:14
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Shutterstock

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Renta z tytułu niezdolności do pracy lub renta socjalna nie są jedynymi świadczeniami przysługującymi osobom niepełnosprawnym. Te z nich, które spełniają określone warunki, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia. Zaliczają się do nich m.in. dodatek dopełniający, świadczenie wspierające czy zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenia te przysługują w określonej wysokości. Jakiej?

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Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Za częściowo niezdolną do pracy uznaje się natomiast osobę, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi przez nią kwalifikacjami.

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Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • jest niezdolny do pracy,
  • ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowym, nieskładkowym oraz w okresach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów,
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

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Ubezpieczonemu, który spełnia powyższe warunki przysługuje renta stała, jeżeli niezdolność do pracy została uznana za trwałą. Z kolei renta okresowa przysługuje jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Natomiast renta szkoleniowa przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres 6 miesięcy. Maksymalny okres pobierania tej renty nie może przekroczyć 36 miesięcy.

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Od 1 marca 2026 r. kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą:

  • 1978,49 zł miesięcznie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • 1483,87 zł miesięcznie dla osób częściowo niezdolnych do pracy,
  • 2374,19 zł miesięcznie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową,
  • 1780,64 zł miesięcznie dla osób częściowo niezdolnych do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Żeby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy należy złożyć do ZUS-u wniosek ERN. Wniosek można złożyć w placówce ZUS bądź za pośrednictwem poczty. Możliwe jest także wysłanie wniosku elektroniczne za pomocą PUE ZUS.

Renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia,
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobie spełniającej powyższe warunki przysługuje renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Renta socjalna wynosi 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2026 r. jest to 1978,49 zł.

W celu przyznania renty socjalnej należy złożyć do ZUS wniosek o rentę socjalną, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 oraz inne wymagane dokumenty (np. zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole, wywiad zawodowy OL-10).

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Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające to dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18. rok życia. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego) i można z niego korzystać niezależnie od innych form otrzymywanego wsparcia.

Ważne

Świadczenie wspierające jest zwolnione z podatku dochodowego i nie może zostać zajęte przez komornika.

Świadczenie przysługuje osobom, które legitymują się orzeczeniem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o potrzebie wsparcia w zakresie od 70 do 100 punktów.

Świadczenie wspierające co roku jest waloryzowane. Od 1 marca 2026 r. stawki świadczenia wynoszą:

  • 95–100 punktów (220 proc. renty socjalnej): 4353 zł,
  • 90–94 punkty (180 proc. renty socjalnej): 3562 zł,
  • 85–89 punktów (120 proc. renty socjalnej): 2375 zł,
  • 80–84 punkty (80 proc. renty socjalnej): 1583 zł,
  • 75–79 punktów (60 proc. renty socjalnej): 1188 zł,
  • 70–74 punkty (40 proc. renty socjalnej): 792 zł.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wspierającego, wniosek należy złożyć do ZUS przez internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • platformę PUE ZUS,
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną.

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Dodatek dopełniający

Dodatek dopełniający przysługuje osobom, które dostają rentę socjalną i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. To świadczenie pieniężne ma na celu zwiększenie poziomu zabezpieczenia materialnego osób, które:

  • nie mają zdolności do wykonywania pracy zarobkowej,
  • wymagają stałej lub długotrwałej opieki innych osób,
  • ponadto nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w podstawowych obszarach życia.

Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku dopełniającego do renty socjalnej wynosi 2704,71 zł miesięcznie.

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W celu uzyskania tego świadczenia należy złożyć wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej (EDD-SOC), zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego, a także przez PUE/e-ZUS.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

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Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie legitymującej się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

W 2026 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie miasta albo gminy, ośrodku pomocy społecznej lub w innym miejsce wyznaczonym w gminie.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

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Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie ma żadnych progów dochodowych. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje jedynie osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2026 r. wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Osoby po 75. roku życia otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu bez żadnych dokumentów. Osoby, które nie osiągnęły tego wieku, z orzeczoną całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek EDP, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 oraz dokumentację medyczną. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS bądź za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego.

500 plus - świadczenie uzupełniające

Dodatkową pomoc dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji stanowi świadczenie uzupełniające (tzw. 500 plus). Świadczenie to otrzyma osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, co zostało stwierdzone orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo
  • jest uprawniona do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza kwoty 2552,39 zł.

Jak wskazuje potoczna nazwa, świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł.

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W celu uzyskania świadczenia uzupełniającego należy złożyć wniosek ESUN. Można to zrobić w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub skorzystać z PUE ZUS. Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Świadczenie pielęgnacyjne

Warunkiem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest sprawowanie opieki nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje m. in.:

  • matce albo ojcu, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka.

W 2026 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3386 zł.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (lub w ośrodku pomocy społecznej albo innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została w danej gminie realizacja świadczeń rodzinnych).

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Źródło: INFOR
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