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Jakie zasiłki, dodatki i inne świadczenia dla osób niepełnosprawnych? Wysokość dodatkowych świadczeń

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14 października 2026, 15:15
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Jakie zasiłki, dodatki i inne świadczenia dla osób niepełnosprawnych? Wysokość dodatkowych świadczeń
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Renta z tytułu niezdolności do pracy lub renta socjalna nie są jedynymi świadczeniami przysługującymi osobom niepełnosprawnym. Te z nich, które spełniają określone warunki, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia. Zaliczają się do nich m.in. dodatek dopełniający, świadczenie wspierające czy zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenia te przysługują w określonej wysokości. Jakiej?

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Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Za częściowo niezdolną do pracy uznaje się natomiast osobę, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi przez nią kwalifikacjami.

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Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • jest niezdolny do pracy,
  • ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowym, nieskładkowym oraz w okresach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów,
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

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Ubezpieczonemu, który spełnia powyższe warunki przysługuje renta stała, jeżeli niezdolność do pracy została uznana za trwałą. Z kolei renta okresowa przysługuje jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Natomiast renta szkoleniowa przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres 6 miesięcy. Maksymalny okres pobierania tej renty nie może przekroczyć 36 miesięcy.

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Od 1 marca 2026 r. kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą:

  • 1978,49 zł miesięcznie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • 1483,87 zł miesięcznie dla osób częściowo niezdolnych do pracy,
  • 2374,19 zł miesięcznie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową,
  • 1780,64 zł miesięcznie dla osób częściowo niezdolnych do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Żeby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy należy złożyć do ZUS-u wniosek ERN. Wniosek można złożyć w placówce ZUS bądź za pośrednictwem poczty. Możliwe jest także wysłanie wniosku elektroniczne za pomocą PUE ZUS.

Renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia,
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobie spełniającej powyższe warunki przysługuje renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Renta socjalna wynosi 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2026 r. jest to 1978,49 zł.

W celu przyznania renty socjalnej należy złożyć do ZUS wniosek o rentę socjalną, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 oraz inne wymagane dokumenty (np. zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole, wywiad zawodowy OL-10).

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Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające to dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18. rok życia. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego) i można z niego korzystać niezależnie od innych form otrzymywanego wsparcia.

Ważne

Świadczenie wspierające jest zwolnione z podatku dochodowego i nie może zostać zajęte przez komornika.

Świadczenie przysługuje osobom, które legitymują się orzeczeniem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o potrzebie wsparcia w zakresie od 70 do 100 punktów.

Świadczenie wspierające co roku jest waloryzowane. Od 1 marca 2026 r. stawki świadczenia wynoszą:

  • 95–100 punktów (220 proc. renty socjalnej): 4353 zł,
  • 90–94 punkty (180 proc. renty socjalnej): 3562 zł,
  • 85–89 punktów (120 proc. renty socjalnej): 2375 zł,
  • 80–84 punkty (80 proc. renty socjalnej): 1583 zł,
  • 75–79 punktów (60 proc. renty socjalnej): 1188 zł,
  • 70–74 punkty (40 proc. renty socjalnej): 792 zł.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wspierającego, wniosek należy złożyć do ZUS przez internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • platformę PUE ZUS,
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną.

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Dodatek dopełniający

Dodatek dopełniający przysługuje osobom, które dostają rentę socjalną i posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. To świadczenie pieniężne ma na celu zwiększenie poziomu zabezpieczenia materialnego osób, które:

  • nie mają zdolności do wykonywania pracy zarobkowej,
  • wymagają stałej lub długotrwałej opieki innych osób,
  • ponadto nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w podstawowych obszarach życia.

Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku dopełniającego do renty socjalnej wynosi 2704,71 zł miesięcznie.

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W celu uzyskania tego świadczenia należy złożyć wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej (EDD-SOC), zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego, a także przez PUE/e-ZUS.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

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Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie legitymującej się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

W 2026 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie miasta albo gminy, ośrodku pomocy społecznej lub w innym miejsce wyznaczonym w gminie.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

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Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie ma żadnych progów dochodowych. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje jedynie osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2026 r. wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Osoby po 75. roku życia otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu bez żadnych dokumentów. Osoby, które nie osiągnęły tego wieku, z orzeczoną całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek EDP, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 oraz dokumentację medyczną. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS bądź za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego.

Świadczenie uzupełniające (tzw. 500 plus)

Dodatkową pomoc dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji stanowi świadczenie uzupełniające (tzw. 500 plus). Świadczenie to otrzyma osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, co zostało stwierdzone orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo
  • jest uprawniona do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza kwoty 2552,39 zł.

Jak wskazuje potoczna nazwa, świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł.

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W celu uzyskania świadczenia uzupełniającego należy złożyć wniosek ESUN. Można to zrobić w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub skorzystać z PUE ZUS. Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Świadczenie pielęgnacyjne

Warunkiem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest sprawowanie opieki nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje m. in.:

  • matce albo ojcu, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka.

W 2026 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3386 zł.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (lub w ośrodku pomocy społecznej albo innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została w danej gminie realizacja świadczeń rodzinnych).

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Źródło: INFOR
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