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SN: wypłata z dyspozycji bankowej nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową [Dziedziczenie pieniędzy z konta]

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17 sierpnia 2026, 15:05
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
SN: wypłata z dyspozycji bankowej nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową [Dziedziczenie pieniędzy z konta]
SN: wypłata z dyspozycji bankowej nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową [Dziedziczenie pieniędzy z konta]
T. Król
Własne

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Dziedziczenie środków pieniężnych, to te same zasady prawa spadkowego co dziedziczenie innych aktywów — w obu przypadkach w skład spadku wchodzi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Różnice wynikają z Prawa bankowego. Różnicą jest to, że np. odziedziczenie pieniądze nie wymaga zmian w księgach wieczystych jak w przypadku nieruchomości.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - art 56 Prawa bankowego

Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.

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Ważne

Art. 56 ust. 2 Prawa bankowego, maksymalna łączna kwota wypłat dla wszystkich wskazanych osób nie może przekroczyć 20-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku

Scheda a prawa bankowe

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 kwietnia 2022 r. (sygn. akt III CZP 35/22) orzekł, że kwota wypłacona na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (art. 56 ust. 1 Prawa bankowego) nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową w rozumieniu art. 1039 § 1 Kodeksu cywilnego.

Kluczowe wnioski z rozstrzygnięcia:

  • Środki wypłacone w ramach tzw. zapisu bankowego na rzecz osób z najbliższej rodziny (małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwa) nie wchodzą do sporu o podział majątku i dział spadku.
  • Otrzymana w ten sposób kwota nie jest traktowana jak darowizna ani zapis windykacyjny zaliczany na poczet udziału spadkowego danego spadkobiercy.

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Przykład

Spadek wart 1 mln. Córka i syn dziedziczą. Syn dostał 100 000 z dyspozycji na wypadek śmierci

  • Czysty spadek (wchodzący w skład masy spadkowej): 1 000 000 zł
  • Dziedziczenie ustawowe: Córka (50%) i Syn (50%)
  • Dodatkowe środki: Syn otrzymał 100 000 zł bezpośrednio z banku na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci (art. 56 Prawa bankowego).

Uwzględniamy uchwałę Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 35/22):

1. Dział spadku (schedy spadkowe)

Ponieważ Sąd Najwyższy orzekł, że wypłata z dyspozycji bankowej nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową, kwota 100 000 zł nie istnieje z punktu widzenia podziału masy spadkowej.

Dzielony jest wyłącznie spadek o wartości 1 000 000 zł:

  • Córka dostaje ze spadku: 500 000 zł
  • Syn dostaje ze spadku: 500 000 zł
Zobacz również:

Kwota wydatkowana na koszty pogrzebu posiadacza rachunku - nie wchodzi do spadku

W przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków:

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kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku

Ten obowiązek dla banku wprowadza art. 55 Prawa bankowego.

Ważne

Wypłacone pieniądze nie wchodzą do spadku

Bank zwraca emerytury do ZUS

Art. 55 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego reguluje też poniższą kwestię :

Ważne

Zwrot kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.

Chodzi tutaj np. o emeryturę wypłaconą przez ZUS po śmierci emeryta - powinna wrócić do ZUS. Jeżeli jednak została pobrana z konta, to bank stosuje tą regułę:

Ważne

Bank jest zwolniony z obowiązku wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu wypłacającego świadczenie lub uposażenie dokonał z tych rachunków wypłat na rzecz innych uprawnionych osób, co uniemożliwia realizację wniosku w całości lub w części, oraz w terminie 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym ten organ, wskazując osoby, które pobrały środki.

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Źródło: INFOR
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