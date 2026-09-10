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ZUS umorzy stare długi. Zmiany obejmą należności sprzed 1999 roku

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10 września 2026, 07:05
Adam Kuchta
Adam Kuchta
zus pieniądze umorzenie długi
ZUS umorzy stare długi. Zmiany obejmą należności sprzed 1999 roku
Shutterstock

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Miliony złotych należności wobec ZUS mogą zostać umorzone z mocy prawa. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają zakończyć wieloletnie i kosztowne postępowania egzekucyjne dotyczące składek powstałych przed 1 stycznia 1999 r. Co ważne, osoby objęte zmianami nie będą musiały składać wniosku o umorzenie. Jest jednak istotny wyjątek, o którym warto wiedzieć.

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Umorzenie należności dochodzonych przez ZUS, które powstały przed 1 stycznia 1999 r., czyli przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych - zakłada projekt ustawy, który na ostatnim posiedzeniu przyjęła Rada Ministrów. Nowe przepisy są elementem działań deregulacyjnych rządu. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma zakończyć kosztowne i mało skuteczne postępowania egzekucyjne związane z należnościami wobec ZUS.

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Rząd chce zakończyć kosztowne postępowania egzekucyjne

Rząd w komunikacie przekazał, że w wielu przypadkach wpłaty nie zmniejszają znacząco głównej kwoty długu, ponieważ są przeznaczane przede wszystkim na odsetki i koszty egzekucji. Według szacunków, w ciągu 10 lat dalsze dochodzenie tych należności kosztowałoby ok. 135 mln zł, przy wpływach szacowanych na ok. 13,9 mln zł.

Według projektu należności dotyczące składek społecznych powstałych przed 1 stycznia 1999 r. zostaną umorzone z mocy prawa. Oznacza to, że nie będzie trzeba składać wniosku w tej sprawie ani przechodzić indywidualnego postępowania w ZUS.

Co dokładnie zostanie umorzone przez ZUS?

Razem z główną kwotą zadłużenia zostaną umorzone m.in. odsetki za zwłokę, dodatkowe opłaty, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne. Wygaśnie także zabezpieczenie długu, np. hipoteka lub zastaw.

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Postępowania dotyczące należności objętych ustawą zostają umorzone. ZUS przekaże informacje o umorzonych należnościach organom egzekucyjnym, a także syndykom, sądom i osobom prowadzącym postępowania restrukturyzacyjne.

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Jak ZUS poinformuje o umorzeniu długu

Informacja o umorzeniu trafi na indywidulany profil PUE ZUS, czyli internetowy serwis, przez który można załatwiać sprawy w ZUS.

Osoby, które nie mają takiego profilu, otrzymają zawiadomienie na ostatni adres do korespondencji zgłoszony w ZUS. Będzie można również otrzymać zaświadczenie potwierdzające umorzenie należności.

Jest ważny wyjątek. Można zrezygnować z umorzenia

Osoby, dla których zachowanie należności może mieć znaczenie, np. przy ustalaniu przyszłych uprawnień emerytalnych lub kapitału początkowego, będą mogły zrezygnować z umorzenia. Po otrzymaniu zawiadomienia od ZUS będą miały na to 30 dni.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po 5 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

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FAQ: Umorzenie starych należności wobec ZUS

Czy ZUS umorzy długi powstałe przed 1999 rokiem?

Tak. Projekt ustawy zakłada umorzenie z mocy prawa należności dotyczących składek społecznych powstałych przed 1 stycznia 1999 r. Nie będzie konieczne składanie wniosku ani przechodzenie indywidualnego postępowania w ZUS.

Jakie długi wobec ZUS zostaną umorzone?

Umorzeniem mają zostać objęte należności dotyczące składek społecznych powstałych przed 1 stycznia 1999 r., czyli przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

Czy trzeba złożyć wniosek o umorzenie długu w ZUS?

Nie. Zgodnie z projektem ustawy umorzenie nastąpi z mocy prawa, więc osoby objęte nowymi przepisami nie będą musiały składać wniosku do ZUS.

Czy umorzone zostaną także odsetki i koszty egzekucji?

Tak. Razem z główną kwotą zadłużenia mają zostać umorzone m.in. odsetki za zwłokę, dodatkowe opłaty, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne.

Co stanie się z hipoteką lub zastawem zabezpieczającym dług?

Wraz z umorzeniem należności ma wygasnąć również zabezpieczenie długu, takie jak hipoteka lub zastaw.

Czy postępowanie egzekucyjne dotyczące starego długu zostanie zakończone?

Tak. Postępowania dotyczące należności objętych ustawą mają zostać umorzone. ZUS przekaże informacje o umorzeniu organom egzekucyjnym, a także syndykom, sądom i osobom prowadzącym postępowania restrukturyzacyjne.

Jak sprawdzić, czy mój dług wobec ZUS został umorzony?

Informacja o umorzeniu ma trafić na indywidualny profil PUE ZUS. Osoby, które nie mają takiego profilu, otrzymają zawiadomienie na ostatni adres do korespondencji zgłoszony w ZUS.

Czy można otrzymać dokument potwierdzający umorzenie długu?

Tak. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie można otrzymać zaświadczenie potwierdzające umorzenie należności.

Czy można nie zgodzić się na umorzenie długu w ZUS?

Tak. Jest to możliwe w sytuacji, gdy zachowanie należności może mieć znaczenie dla danej osoby, np. przy ustalaniu przyszłych uprawnień emerytalnych lub kapitału początkowego.

Ile czasu będzie na rezygnację z umorzenia?

Osoba, która chce zachować należność, będzie miała 30 dni od otrzymania zawiadomienia od ZUS na rezygnację z umorzenia.

Kiedy nowe przepisy dotyczące umorzenia długów ZUS wejdą w życie?

Projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 5 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Dlaczego rząd chce umorzyć stare należności wobec ZUS?

Według szacunków przedstawionych przez rząd dalsze dochodzenie tych należności przez 10 lat kosztowałoby około 135 mln zł, podczas gdy przewidywane wpływy wyniosłyby około 13,9 mln zł. Celem zmian jest zakończenie kosztownych i mało skutecznych postępowań egzekucyjnych.

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Źródło: INFOR
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