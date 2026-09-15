REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nawet 150000 zł dofinansowania do ceny zakupu samochodu. PFRON przyjmuje wnioski do 18 września

Nawet 150000 zł dofinansowania do ceny zakupu samochodu. PFRON przyjmuje wnioski do 18 września

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 września 2026, 15:34
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
samochód auto kupno osoba z niepełnosprawnością kierowca wniosek dofinansowanie dofinansowanie do auta z PFRON
Nawet 150000 zł dofinansowania do ceny zakupu samochodu. PFRON przyjmuje wnioski do 18 września
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tylko do 18 września trwa nabór wniosków o dofinansowanie do ceny zakupu samochodu w programie samochodowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Maksymalna kwota dofinansowania to 150.000 zł. Chętni mogą składać wnioski wyłącznie elektronicznie. Według jakich kryteriów będzie przyznawane dofinansowanie?

150 tys. złotych dofinansowania z PFRON

Trwa nabór wniosków w programie samochodowym PFRON pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Celem tego programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które nie są w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka oraz nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie samochodu.

REKLAMA

REKLAMA

Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie na samochód, który jest dostosowany do wjazdu wózkiem na miejsce pasażera lub kierowcy, nowy lub używany, ale nie starszy niż 6 lat. Wysokość dofinansowania może wynieść:

  • dla samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością - do 150 tys. zł (80 proc. ceny samochodu),
  • dla samochodu dostosowanego do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością - do 130 tys. zł (85 proc. ceny samochodu).

Nowe zasady dofinansowania ze środków PFRON

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2026 r. obowiązują nowe zasady programu. Zmiany mają ułatwić ubieganie się o dofinansowanie oraz zwiększyć szanse osób, które w poprzednich latach nie otrzymały wsparcia z powodu wyczerpania środków finansowych.

Nowe przepisy wprowadzają zmienione kryteria oceny wniosków:

REKLAMA

  • 1 punkt otrzymają dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat,
  • 1 punkt otrzymają również osoby dorosłe, które potwierdzą zatrudnienie lub naukę.

Obom, które składały wnioski w poprzednich edycjach programu, ale nie otrzymały dofinansowania z powodu wyczerpania środków, będą przyznawane dodatkowe punkty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 0,5 punktu za 1–3 wcześniejsze wnioski,
  • 1 punkt za 4 lub więcej wcześniejszych wniosków.

Nowe zasady premiują osoby, które wielokrotnie ubiegały się o wsparcie, lecz dotychczas nie otrzymały dofinansowania.

Czytaj również

Odliczenie wydatków na zakup skutera inwalidzkiego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Gotówka od matki została wpłacona do banku. Skarbówka odmówiła zwolnienia z podatku od darowizn

Uproszczony sposób składania wniosków

To nie wszystkie zmiany wprowadzone do programu. Uproszczony został sposób składania wniosków. Wnioskodawcy nie muszą już dołączać wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) na etapie składania wniosków. Będą one dołączane na późniejszym etapie weryfikacji wniosku, po wstępnym zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania przez Oddział PFRON.

Poszerzono także listę lekarzy specjalistów, którzy będą mogli wydać zaświadczenie lekarskie (wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku), tj.: ortopedii lub rehabilitacji lub neurologii lub chorób wewnętrznych (internista) lub medycyny rodzinnej (lekarz rodzinny) lub pediatrii (w przypadku dzieci).

Zaświadczenie lekarskie (podobnie jak inne wymagane dokumenty) będzie składane na późniejszym etapie weryfikacji. Obowiązuje tutaj nieprzekraczalny termin 14 dni od dnia otrzymania informacji z Oddziału PFRON o zakwalifikowaniu wniosku.

Czytaj również

336,16 zł miesięcznie. Komu przysługują pieniądze na prąd, gaz i ciepło?

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu

Od 2026 r. zmienił się również harmonogram naborów. Zamiast dotychczasowych dwóch tur jest organizowany tylko jeden nabór rocznie, odbywający się we wrześniu. Wnioski można składać od pierwszego dnia roboczego września od godz. 10.00 przez 14 dni roboczych do godz. 9.59 ostatniego dnia naboru.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

Ważne

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON ruszył 1 września o godz. 10.00. Termin składania wniosków mija 18 września 2026 r. do godz. 9.59.

Czytaj również

Karta parkingowa: dla kogo i jak zdobyć? Jakie daje uprawnienia?

Powiązane
Zasady ustalania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, przerwy
Zasady ustalania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, przerwy
Czym jest podporządkowanie pracownicze? Na to zwraca uwagę inspektor pracy podczas kontroli
Czym jest podporządkowanie pracownicze? Na to zwraca uwagę inspektor pracy podczas kontroli
Jakie zasiłki, dodatki i inne świadczenia przysługują osobom niepełnosprawnym? Wysokość tych dodatkowych świadczeń
Jakie zasiłki, dodatki i inne świadczenia przysługują osobom niepełnosprawnym? Wysokość tych dodatkowych świadczeń
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Płaca minimalna w 2027 r. - ile netto do wypłaty i jakie brutto w umowie? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
15 wrz 2026

Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna, czy minimalna krajowa) wynosić będzie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 32,30 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. Są to kwoty brutto. A jaka będzie kwota netto do wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Pracownik wyrządził szkodę: Czy pracodawca może potrącić z pensji odszkodowanie? Jakie są zasady odpowiedzialności materialnej pracownika?
15 wrz 2026

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika nie daje temu pracodawcy prawa do samodzielnego sięgnięcia po jego wynagrodzenie. Nawet gdy odpowiedzialność pracownika wydaje się oczywista np. uszkodził służbowy sprzęt, doprowadził do niedoboru w kasie albo naraził firmę na wymierną stratę, pracodawca nie może po prostu pomniejszyć jego najbliższej wypłaty o wartość szkody. Wynagrodzenie za pracę podlega bowiem szczególnej ochronie, a przepisy Kodeksu pracy ściśle określają, kiedy i na jakich zasadach można dokonać potrącenia.
Kiedy nie dostaniesz pieniędzy za nadgodziny? Za pracę w godzinach nadliczbowych nie zawsze przysługuje dodatek do wynagrodzenia
15 wrz 2026

Nadgodziny nie zawsze oznaczają dodatkowe pieniądze. Kodeks pracy co do zasady gwarantuje rekompensatę za pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy, ale nie w każdym przypadku przybiera ona postać dodatku do wynagrodzenia. Dodatek może zostać zastąpiony czasem wolnym, wobec części pracowników stosuje się szczególne zasady rozliczeń, a w określonych przypadkach dopuszczalny jest ryczałt. Wyjątki te nie mogą być jednak interpretowane rozszerzająco – praca ponad normę nie powinna stawać się stałym elementem organizacji pracy.
Rząd: Opłata 200 zł od PESELU. Jeżeli zapłaciłeś możesz odzyskać pieniądze. Bez utraty ważności aktu notarialnego
15 wrz 2026

Do redakcji Infor.pl dotarły sygnały o pobieraniu przez niektórych notariuszy opłaty 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL osoby podpisującej np. akt notarialny dotyczący sprzedaży lub darowizny. Pobierano ją jako tzw. czynność towarzyszącą sporządzeniu aktu. Zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości, czy istnieje podstawa prawna do pobierania takiej opłaty. Okazało się, że jej nie ma. Osoba, która zapłaciła notariuszowi 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL, ma prawo żądać zwrotu tych pieniędzy – nawet kilka lat po ich uiszczeniu w kancelarii. Zwrot opłaty nie wpływa na ważność aktu notarialnego.

REKLAMA

Poród w czasie urlopu wychowawczego. Jaki zasiłek macierzyński przyzna ZUS?
15 wrz 2026

Aktualnie jestem na urlopie wychowawczym do grudnia 2027 roku. Jeżeli urodziłabym we wrześniu 2026 roku dziecko, to czy na czas trwania urlopu wychowawczego należy mi się zasiłek macierzyński, który trwa 52 tygodnie, z opcją wypłacania 81.5 procenta przez ten okres? Wniosek o zasiłek składam do pracodawcy, jeżeli zatrudnia powyżej 20 osób?
Osoba jest rodzaju żeńskiego, czyli formy neutralne płciowo wciąż niepokoją i skupiają uwagę
15 wrz 2026

Zmiany w zakresie stosowania w ogłoszeniach o pracę form neutralnych płciowo wciąż budzą emocje i skupiają na sobie uwagę. Ich przeciwnicy mówią o kolejnych wątpliwościach i żądają wyjaśnień. Co na to resort pracy?
Czym jest podporządkowanie pracownicze? Na to zwraca uwagę inspektor pracy podczas kontroli
15 wrz 2026

Zawierając umowę o pracę pracownik godzi się na podporządkowanie pracodawcy co do sposobu, miejsca i czasu wykonywania pracy. Podczas kontroli inspektorzy PIP badają, czy w danej umowie występuje podporządkowanie pracownicze. Ma to kluczowe znaczenie przy ocenie, czy strony łączy umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna.
Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności? Oto lista 2026
15 wrz 2026

Polski system orzekania o niepełnosprawności przechodzi w 2026 roku gruntowną przebudowę. Zmiany mają na celu ukrócenie tzw. uznaniowości urzędników i ujednolicenie decyzji komisji w całym kraju, wprowadzając oficjalny katalog schorzeń rzadkich oraz nowy system punktowy WZON. Na jakie choroby można otrzymać orzeczenie w tym roku, jak zmieniły się progi punktowe dla świadczenia wspierającego i jak skutecznie przejść przez nową procedurę?

REKLAMA

Przestępstwo popełnione w stanie wzburzenia - o zasadach odpowiedzialności
15 wrz 2026

Silne emocje mogą sprawić, że człowiek przestaje racjonalnie oceniać swoje zachowanie i działa pod wpływem chwili. Stan silnego wzburzenia emocjonalnego, może prowadzić do impulsywnych decyzji, a w niektórych przypadkach nawet do popełnienia przestępstwa.
Długi pracownika to często również problem pracodawcy. Jakich obowiązków dopełnić, gdy do sprawy wkracza komornik?
15 wrz 2026

Długi pracownika to nie tylko jego osobista sprawa. Gdy problemy ze spłatą zobowiązań się przedłużają, szereg związanych z tym obowiązków obciąża też pracodawcę. Trzeba wiedzieć jak prawidłowo dopełnić niezbędnych formalności i nie narazić się na dodatkowe koszty.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA