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Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie kupna samochodu. To wszystko przez zmianę zasad!

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10 września 2026, 07:21
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie kupna samochodu. To wszystko przez zmianę zasad!
Shutterstock

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Zmieniły się zasady dofinansowania do ceny zakupu samochodu w programie samochodowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Nabór wniosków trwa już od 1 września, ale czas na ich składanie jest ograniczony. Chętni mogą składać wnioski wyłącznie elektronicznie. Do kiedy wnioski będą przyjmowane? Według jakich kryteriów będzie przyznawane dofinansowanie?

PFRON dofinansuje cenę zakupu samochodów

Trwa nabór wniosków w programie samochodowym PFRON pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Celem tego programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które nie są w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka oraz nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie samochodu.

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Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie na samochód, który jest dostosowany do wjazdu wózkiem na miejsce pasażera lub kierowcy, nowy lub używany, ale nie starszy niż 6 lat. Wysokość dofinansowania może wynieść:

  • dla samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością - do 150000 zł (80 proc. ceny samochodu),
  • dla samochodu dostosowanego do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością - do 130000 zł (85 proc. ceny samochodu).

Nowe zasady dofinansowania ze środków PFRON

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2026 r. obowiązują nowe zasady programu. Zmiany mają ułatwić ubieganie się o dofinansowanie oraz zwiększyć szanse osób, które w poprzednich latach nie otrzymały wsparcia z powodu wyczerpania środków finansowych.

Nowe przepisy wprowadzają zmienione kryteria oceny wniosków:

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  • 1 punkt otrzymają dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat,
  • 1 punkt otrzymają również osoby dorosłe, które potwierdzą zatrudnienie lub naukę.

Obom, które składały wnioski w poprzednich edycjach programu, ale nie otrzymały dofinansowania z powodu wyczerpania środków, będą przyznawane dodatkowe punkty:

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  • 0,5 punktu za 1–3 wcześniejsze wnioski,
  • 1 punkt za 4 lub więcej wcześniejszych wniosków.

Nowe zasady premiują osoby, które wielokrotnie ubiegały się o wsparcie, lecz dotychczas nie otrzymały dofinansowania.

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Uproszczony sposób składania wniosków

To nie wszystkie zmiany wprowadzone do programu. Uproszczony został sposób składania wniosków. Wnioskodawcy nie muszą już dołączać wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) na etapie składania wniosków. Będą one dołączane na późniejszym etapie weryfikacji wniosku, po wstępnym zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania przez Oddział PFRON.

Poszerzono także listę lekarzy specjalistów, którzy będą mogli wydać zaświadczenie lekarskie (wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku), tj.: ortopedii lub rehabilitacji lub neurologii lub chorób wewnętrznych (internista) lub medycyny rodzinnej (lekarz rodzinny) lub pediatrii (w przypadku dzieci).

Zaświadczenie lekarskie (podobnie jak inne wymagane dokumenty) będzie składane na późniejszym etapie weryfikacji. Obowiązuje tutaj nieprzekraczalny termin 14 dni od dnia otrzymania informacji z Oddziału PFRON o zakwalifikowaniu wniosku.

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Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu

Od 2026 r. zmienił się również harmonogram naborów. Zamiast dotychczasowych dwóch tur jest organizowany tylko jeden nabór rocznie, odbywający się we wrześniu. Wnioski można składać od pierwszego dnia roboczego września od godz. 10.00 przez 14 dni roboczych do godz. 9.59 ostatniego dnia naboru.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

Ważne

1 września 2026 r. o godz. 10.00 ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON. Wnioski można składać do 18 września 2026 r. do godz. 9.59.

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Źródło: INFOR
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