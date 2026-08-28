Można kupić fałszywy adres, żeby oszukać właściciela mieszkania i nie płacić czynszu. Eksmisja? Lata

W Internecie da się kupić wiele, nawet... fałszywy adres do wyprowadzki. To narzędzie, dzięki któremu nieuczciwy najemca może obejść zabezpieczenia umowy najmu okazjonalnego - i przez lata mieszkać w cudzym mieszkaniu bez płacenia czynszu. RPO od grudnia 2025 roku prowadzi korespondencję z instytucjami w tej sprawie. Najnowsza odpowiedź, od Krajowej Rady Komorniczej, potwierdza: problem jest realny, a przepisy nie nadążają za rzeczywistością.

rozwiń >

Ważne SKRÓT Od grudnia 2025 r. RPO prowadzi sprawę dotyczącą właścicieli mieszkań bezradnych wobec nieuczciwych najemców .

. Na rynku funkcjonują podmioty sprzedające fałszywe adresy do wyprowadzki , wymagane przy najmie okazjonalnym.

, wymagane przy najmie okazjonalnym. Krajowa Rada Komornicza potwierdza: gdy taki adres okaże się fikcyjny, komornik nie ma narzędzi , by to zweryfikować.

, by to zweryfikować. Ministerstwo odpowiada, że problem leży głównie w przewlekłości sądów, nie w samych przepisach.

Wynajmujesz mieszkanie i trafiasz na najemcę, który nie płaci. Co dalej?

Wyobraź sobie sytuację: wynajmujesz mieszkanie, żeby spłacać kredyt hipoteczny, a sam wprowadzasz się tymczasowo z powrotem do rodziców. Najemca przestaje płacić czynsz, niszczy lokal i odmawia wyprowadzki. Jedyna droga to sąd - a postępowanie eksmisyjne może trwać kilka lat. Przez cały ten czas płacisz raty kredytu, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, a najemca mieszka za darmo w twoim mieszkaniu.

REKLAMA

REKLAMA

To dokładnie ten scenariusz opisują skargi, które od miesięcy trafiają do Rzecznika Praw Obywatelskich. Problem dotyczy głównie prywatnych właścicieli pojedynczych mieszkań - osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, tylko wynajmują czasem jedyny posiadany lokal.

"Zdarza się, że właściciele sami zmuszeni byli do najęcia dla siebie lokalu i ponoszenia (niekiedy np. z niewysokiej emerytury) kosztów utrzymania dwóch lokali" - opisuje w swoim wystąpieniu RPO.

Druga strona medalu: rodziny, którym nikt nie chce wynająć mieszkania

Sprawa ma jednak drugą stronę, o której RPO również wspomina. Do Rzecznika trafiają skargi od rodzin, samotnych matek z dziećmi i innych osób podlegających szczególnej ochronie prawnej, którym właściciele mieszkań odmawiają wynajmu - właśnie z obawy przed tym, że w razie problemów nie będą mogli szybko odzyskać lokalu.

REKLAMA

Ważne Powstaje błędne koło: przepisy chroniące najsłabszych najemców sprawiają, że część właścicieli w ogóle nie chce wynajmować mieszkań osobom, które tej ochrony najbardziej potrzebują.

Najem okazjonalny miał to rozwiązać. A jak działa w praktyce?

Ustawodawca już dawno przewidział rozwiązanie dla tego problemu - nazywa się najem okazjonalny. To specjalna forma umowy najmu dla prywatnych właścicieli, w której najemca składa u notariusza oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.

Kluczowy element tej umowy: najemca musi wskazać inny lokal, do którego będzie mógł się wyprowadzić, gdyby doszło do rozwiązania umowy. Dzięki temu, w razie problemów, właściciel nie musi czekać na długi proces sądowy o eksmisję - wystarczy, że sąd nada klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu, a komornik może od razu przystąpić do działania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Brzmi jak dobre rozwiązanie? Problem w tym, co dzieje się, gdy ten lokal zastępczy okazuje się fikcją.

Fałszywe adresy do wyprowadzki. Rynek, o którym mało kto wie

To najbardziej zaskakujący wątek całej sprawy. W wystąpieniu do Krajowej Rady Komorniczej z lipca 2026 r. RPO ujawnia:

"Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają sygnały, że pojawiły się podmioty oferujące (przede wszystkim w Internecie) sprzedaż "adresów do wyprowadzki" - pisze RPO.

Mechanizm jest prosty i przerażająco skuteczny. Najemca, zawierając umowę najmu okazjonalnego, musi wskazać adres, pod którym rzekomo mógłby zamieszkać w razie eksmisji, oraz przedstawić zgodę właściciela tego lokalu. Jeśli jednak ta zgoda jest kupiona i fikcyjna - właściciel wskazanego lokalu nigdy nie zamierzał nikogo tam przyjąć - to cały mechanizm zabezpieczający właściciela mieszkania okazuje się iluzją.

Ważne Uwaga na pułapkę: właściciel podpisujący umowę najmu okazjonalnego może być całkowicie nieświadomy, że wskazany przez najemcę lokal zastępczy jest fikcją. Dowiaduje się o tym dopiero wtedy, gdy faktycznie potrzebuje przeprowadzić eksmisję - czyli w najgorszym możliwym momencie.

Co na to Krajowa Rada Komornicza? Potwierdza problem z najmem okazjonalnym

RPO zapytał wprost: co się dzieje, gdy komornik w trakcie egzekucji odkrywa, że wskazany przez najemcę adres jest nieaktualny albo fikcyjny? Odpowiedź Krajowej Rady Komorniczej z 12 sierpnia 2026 r. nie pozostawia wątpliwości - problem jest realny i systemowy.

"Komornik sądowy nie jest podmiotem uprawnionym do badania prawdziwości czy celowości składanych oświadczeń na etapie zawierania umowy najmu okazjonalnego" - wskazuje w odpowiedzi prezes KRK Adam Derda.

Ważne Czyli: komornik dostaje sprawę już na etapie, gdy fałszywy adres został wcześniej zaakceptowany przez notariusza i strony umowy. Nie ma żadnych narzędzi, by cofnąć się i zweryfikować, czy deklaracja była prawdziwa już w momencie podpisywania umowy.

Co więcej, sama ustawa nie daje jasnej odpowiedzi, co dzieje się, gdy adres traci aktualność już po zawarciu umowy - na przykład gdy właściciel lokalu zastępczego umiera, sprzedaje mieszkanie albo po prostu wycofuje zgodę. Krajowa Rada Komornicza przyznaje, że w doktrynie prawa istnieją dwa sprzeczne poglądy na ten temat: jeden mówi, że w takiej sytuacji nie ma w ogóle podstaw do przeprowadzenia eksmisji w uproszczonym trybie, drugi - że komornik powinien i tak eksmitować najemcę, tyle że do noclegowni lub schroniska.

Ile kosztuje takie zamieszanie z adresem do wyprowadzki? Komornicy: więcej, niż dostajemy

Krajowa Rada Komornicza wskazuje jeszcze jeden, mniej oczywisty problem. Samo wykonanie eksmisji - nawet gdy wszystko przebiega zgodnie z procedurą - jest kosztowne i czasochłonne organizacyjnie: trzeba sporządzić spis ruchomości, zapewnić transport i przechowanie mienia, czasem zaangażować dodatkowe osoby.

"Koszty faktycznie ponoszone przez organy egzekucyjne często pozostają niewspółmierne do wysokości przysługujących opłat egzekucyjnych" - zaznacza w piśmie prezes KRK.

Co na to ministerstwo? Przepisy działają, problem leży gdzie indziej

Warto zestawić stanowisko komorników ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które RPO otrzymał wcześniej, w kwietniu 2026 r. Resort broni obecnych przepisów, wskazując, że najem okazjonalny i instytucjonalny wyważają interesy obu stron i "mogą skutecznie chronić właścicieli lokali przed nierzetelnymi najemcami".

Ministerstwo idzie nawet o krok dalej i wskazuje inne źródło problemu:

"Większość zgłaszanych przez właścicieli problemów dotyczących nadmiernej ochrony lokatorów wynika z niewydolnego wymiaru sprawiedliwości, czego skutkiem są długotrwałe postępowania sądowe" - czytamy w odpowiedzi podsekretarza stanu Tomasza Lewandowskiego.

Innymi słowy, zdaniem resortu to nie przepisy o ochronie lokatorów są winne, tylko przewlekłość sądów i pracy komorników - a to leży już w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości, nie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Debata mieszkaniowa bez porozumienia

Ministerstwo poinformowało też o czymś, co brzmi obiecująco, ale skończyło się bez konkretnych rezultatów. Jeszcze w czerwcu 2023 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne tzw. debaty mieszkaniowej - z udziałem organizacji reprezentujących zarówno właścicieli, jak i lokatorów. Cel: wypracować wspólny kierunek zmian w przepisach.

Efekt, ujawniony teraz w odpowiedzi dla RPO, jest rozczarowujący:

"Strony reprezentujące wynajmujących oraz lokatorów nie osiągnęły porozumienia w kwestii kierunku i propozycji zmian" - przyznaje ministerstwo. Tylko jedna organizacja reprezentująca właścicieli zgłosiła postulaty uwzględniające też interesy lokatorów.

Czy jest jakieś rozwiązanie już teraz? Społeczne agencje najmu

Ministerstwo wskazuje jedno konkretne narzędzie, które już działa i ma pomóc rozwiązać problem: Społeczne Agencje Najmu (SAN). To podmioty - najczęściej spółki gminne lub organizacje pozarządowe - które dzierżawią mieszkania od prywatnych właścicieli, a następnie wynajmują je osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Dla właściciela to oznacza w praktyce, że nie zawiera umowy bezpośrednio z najemcą, tylko z SAN - co daje mu gwarancję terminowych płatności czynszu przez całą, zwykle pięcioletnią umowę, oraz nadzór instytucjonalny nad stanem lokalu.

Ważne Skala tego rozwiązania jest jednak na razie bardzo skromna. Według stanu na 31 grudnia 2025 r., 15 gmin w Polsce (m.in. Kraków, Poznań, Wrocław, Tarnów) podpisało łącznie 16 umów z podmiotami prowadzącymi SAN, w ramach których wynajmowanych było 268 lokali mieszkalnych, zamieszkiwanych przez 589 osób.

Skala problemu mieszkaniowego w Polsce

Warto na koniec spojrzeć na szerszy kontekst, który tłumaczy, dlaczego ta sprawa ma znaczenie nie tylko dla pojedynczych właścicieli i najemców:

Gospodarstwa domowe czekające na mieszkanie komunalne (koniec 2024) - ponad 119 000

(koniec 2024) - ponad Lokale utworzone w ramach programu BSK (Budownictwo Socjalne i Komunalne) w 2025 r. - 10 341

(Budownictwo Socjalne i Komunalne) w 2025 r. - Lokale utworzone w ramach programu SBC (Społeczny Budownictwo Czynszowe) w 2025 r. - 3 380

(Społeczny Budownictwo Czynszowe) w 2025 r. - Lokale w zasobie SAN (koniec 2025 r.) - 268

Zestawienie tych liczb pokazuje wyraźnie: nawet optymistyczne szacunki resortu, mówiące o budowie 10-20 tysięcy mieszkań rocznie w ramach programów rządowych, nie rozwiążą problemu w najbliższych latach. RPO podkreśla to wprost w swoim wystąpieniu - rozwiązania systemowe przyjdą z opóźnieniem liczonym w latach, a problemy właścicieli i najemców istnieją już teraz.

Co proponuje jako rozwiązanie problemu z mieszkaniami Krajowa Rada Komornicza?

W przeciwieństwie do ministerstwa, które broni status quo, komornicy przedstawili konkretne propozycje zmian legislacyjnych:

jednoznaczne uregulowanie skutków utraty przez najemcę możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym w oświadczeniu,

utraty przez najemcę możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym w oświadczeniu, stworzenie mechanizmów weryfikacji oświadczeń właścicieli lokali wskazywanych jako miejsce potencjalnego pobytu najemcy,

właścicieli lokali wskazywanych jako miejsce potencjalnego pobytu najemcy, doprecyzowanie zasad postępowania w przypadku ujawnienia fikcyjności takiego oświadczenia,

takiego oświadczenia, uproszczenie procedur dokumentowania i przechowywania ruchomości pozostawionych przez dłużnika,

dokumentowania i przechowywania ruchomości pozostawionych przez dłużnika, rewizję kosztów i opłat egzekucyjnych, tak by odpowiadały rzeczywistym nakładom pracy komorników.

"Krajowa Rada Komornicza pozostaje gotowa do współpracy przy analizie wskazanych problemów oraz wypracowaniu rozwiązań legislacyjnych, które z jednej strony zapewnią należytą ochronę praw lokatorów, z drugiej zaś zagwarantują skuteczną ochronę konstytucyjnie chronionego prawa własności" - podsumowuje prezes KRK Adam Derda.

Co dalej ze sprawą fałszywych oświadczeń w najmie okazjonalnym?

Sprawa pozostaje otwarta. RPO uzyskał już stanowiska od dwóch kluczowych instytucji - Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Krajowej Rady Komorniczej - które przedstawiają momentami sprzeczne diagnozy problemu. Ministerstwo wskazuje na przewlekłość sądów jako główną przyczynę, komornicy - na konkretne luki w przepisach o najmie okazjonalnym, które umożliwiają nadużycia w postaci fałszywych adresów.

Rzecznik nie ujawnił jeszcze, czy w oparciu o te odpowiedzi przygotuje formalny wniosek o zmianę przepisów. Biorąc jednak pod uwagę, że sprawa ciągnie się od grudnia 2025 roku i angażuje już trzy różne instytucje, trudno spodziewać się szybkiego rozwiązania - ani dla właścicieli mieszkań czekających na sprawną eksmisję, ani dla najemców szukających bezpiecznego dachu nad głową.

FAQ - najem okazjonalny, fałszywe oświadczenia, adresy do wyprowadzki

Czym różni się najem okazjonalny od zwykłej umowy najmu?

Przy najmie okazjonalnym najemca składa u notariusza oświadczenie o poddaniu się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu i wskazuje inny lokal, do którego mógłby się wyprowadzić - co pozwala ominąć długi, sądowy tryb orzekania o eksmisji.

Czym są "adresy do wyprowadzki", o których pisze RPO?

To fikcyjne oświadczenia sprzedawane w Internecie, w których rzekomy właściciel innego lokalu zgadza się przyjąć najemcę - choć w rzeczywistości nigdy nie zamierza tego zrobić.

Co się dzieje, gdy adres wskazany w umowie najmu okazjonalnego okaże się nieaktualny?

Zdaniem Krajowej Rady Komorniczej przepisy nie dają jasnej odpowiedzi - w doktrynie prawa funkcjonują dwa sprzeczne poglądy na temat dalszego postępowania w takiej sytuacji.

Czy komornik może zweryfikować, czy wskazany adres jest prawdziwy?

Nie. Komornik nie ma uprawnień do badania prawdziwości oświadczeń składanych na etapie zawierania umowy najmu okazjonalnego - jego kompetencje zaczynają się dopiero po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego.

Ile gospodarstw domowych czeka w Polsce na mieszkanie komunalne?

Na koniec 2024 r. było to ponad 119 tysięcy gospodarstw domowych.

Czym są Społeczne Agencje Najmu (SAN)?

To podmioty pośredniczące, które dzierżawią mieszkania od prywatnych właścicieli i wynajmują je osobom w trudnej sytuacji życiowej, gwarantując właścicielowi terminowe płatności czynszu.

Czy Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje zmiany w przepisach o najmie?

Resort deklaruje, że monitoruje sytuację i analizuje zasadność zmian, ale na razie ocenia obowiązujące przepisy jako wystarczające.

Od kiedy RPO zajmuje się tą sprawą?

Korespondencja w tej sprawie trwa od grudnia 2025 roku i obejmuje wymianę pism z Ministerstwem Finansów i Gospodarki oraz Krajową Radą Komorniczą.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich