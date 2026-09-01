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Tych opłat (wbrew częstej praktyce) szkoły i przedszkola nie mogą pobierać od rodziców w roku szkolnym 2026/2027. Ważna informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków, rozpoczynających rok szkolny

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01 września 2026, 08:50
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
opłata, szkoła, przedszkole, rodzice, uczniowie, rok szkolny 2026/2027, obiady w szkole, prawo oświatowe
Tych opłat (wbrew częstej praktyce) szkoły i przedszkola nie mogą pobierać od rodziców w roku szkolnym 2026/2027. Ważna informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków, rozpoczynających rok szkolny
Shutterstock

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Bardzo częstym zjawiskiem jest obciążanie rodziców, przez szkoły, kosztami przygotowania posiłków w stołówce szkolnej, dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (a w przypadku, gdy szkoła korzysta z usług firmy cateringowej – również kosztami ich dowozu). Jest to praktyka, która nie w każdym przypadku jest jednak zgodna z przepisami ustawy – Prawo oświatowe, a dodatkowo orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (w związku z najnowszym wyrokiem z dnia 6 marca 2026 r. jest w tej kwestii nie do końca jednolite). Jak zatem jest z tymi obiadami w szkołach (i przedszkolach), kto i w jakim zakresie ponosi ich koszt oraz którym uczniom przysługuje całkowite zwolnienie z opłat za posiłki w roku szkolnym 2026/2027?

Obiady w szkole w roku szkolnym 2026/2027 – czy każdemu uczniowi przysługuje codziennie gorący posiłek i czy każda szkoła musi posiadać stołówkę, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego?

Każdy uczeń szkoły podstawowej (z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych) oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, jak również każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej powinien/powinno mieć zapewnioną możliwość zjedzenia w szkole jednego gorącego posiłku w ciągu dnia. Od 1 września 2022 r.1 – zapewnienie tego posiłku, jest obowiązkiem szkół.

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Celem wsparcia organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków lokalowych umożliwiających uczniom spożywanie ciepłych posiłków – został uruchomiony wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego, na dofinansowanie stołówek szkolnych w latach 2024-2028, przewidziano 200 mln zł. Kwota ta została rozłożona po 40 mln zł rocznie w latach 2024, 2025, 2026, 2027 i 2028.

Nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia każdemu uczniowi jednego gorącego posiłku dziennie, wcale nie oznacza jednak, że każda szkoła musi posiadać własną stołówkę. W celu realizacji powyższego obowiązku – szkoła może bowiem zorganizować własną kuchnię, korzystać z usług firmy cateringowej albo zawrzeć w tym przedmiocie porozumienie z inną szkołą (i korzystać np. z jej infrastruktury w tym zakresie). 

Wprowadzenie obowiązku zapewnienia uczniom, przez szkoły, możliwości zjedzenia jednego, gorącego posiłku w ciągu dnia, wynikało z potrzeby kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym, w szczególności w związku z niebagatelnym znaczeniem takiego posiłku dla prawidłowego rozwoju dziecka oraz narastającą epidemią nadwagi i otyłości wśród dzieci. Jak wynikało z uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej powyższy obowiązek – „W okresie wzrostu i rozwoju organizmu właściwe żywienie wpływa nie tylko na stan zdrowia i funkcje poznawcze, lecz pomaga także chronić organizm przez poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi w późniejszym okresie. Zbilansowany i gorący posiłek jest istotny dla racjonalnego odżywiania uczniów. Ponadto, prawidłowe nawyki żywieniowe najczęściej kształtują się w młodym wieku.” Jednym z elementów realizacji opiekuńczej i profilaktycznej funkcji szkoły podstawowej – miał właśnie stać się obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w trakcie pobytu w szkole.

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Każdy uczeń szkoły podstawowej powinien mieć zatem zapewnioną możliwość zjedzenia w szkole gorącego posiłku, ale to czy z tej możliwości skorzysta – pozostaje już wyłącznie decyzją jego i jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

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Obiady w szkole w roku szkolnym 2026/2027 – kto poniesie ich koszt, czyli w jakim zakresie obciążają rodziców, a w jakim szkołę?

Niezależnie od tego czy – w wypełnieniu obowiązku zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia – szkoła zdecyduje się na zorganizowanie własnej stołówki (i kuchni), korzystanie z usług firmy cateringowej czy zawrze w tym przedmiocie porozumienie z inną szkołą – korzystanie przez ucznia z posiłków w szkole jest dobrowolne i – co do zasady – odpłatne.

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wysokość opłat za posiłki w szkole ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (tj. ministrem, jednostką samorządu terytorialnego bądź inną osobą prawną lub fizyczną), przy czym – opłaty te mogą obejmować wyłącznie tzw. „wsad do kotła”, czyli produkty, z których przygotowuje się posiłki. Rodzice nie mogą natomiast zostać zobowiązani do pokrywania kosztów związanych z przygotowaniem posiłków, w tym wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymani stołówki (tj. opłat za prąd, wodę, ścieki i odbiór odpadów). Potwierdza to orzecznictwo NSA, zgodnie z którym – opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce zorganizowanej w publicznej szkole czy też publicznym przedszkolu powinny być ustalane przez radę gminy jako równowartość surowców wykorzystanych do ich przygotowania. Pozostałe koszty, takie jak wynagrodzenie pracowników, składki naliczane od ich wynagrodzeń oraz nakłady na utrzymanie kuchni powinny obciążać organ prowadzący. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 24 listopada 2010 r. (sygn. akt I OSK 1554/10) – w przypadku braku kuchni w placówce, co powoduje, że organ prowadzący nie ponosi kosztów wyżej wymienionych – ma on obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej przez gminę stołówki (jadalni).2 Pozostaje jednak pytanie – jak kształtują się opłaty za korzystanie z posiłku w szkole i przedszkolu, jeżeli w tak owych nie została zorganizowana stołówka i czy wówczas – jeżeli placówka korzysta np. z usług firmy cateringowej zastosowanie również znajduje art. 106 ust. 4 prawa oświatowego i rodzice mogą zostać obciążeni wyłącznie opłatami za tzw. „wsad do kotła” czy również m.in. kosztami przygotowania i dowozu posiłków przez zewnętrznego dostawcę? W pewnym stopniu – choć nie do końca wprost – odpowiedzi na to pytanie udziela NSA w wyroku z dnia 6 marca 2026 r., sygn. akt III OSK 2137/25, w którym ww. sąd stwierdził, że – „Brak jest podstaw do odpowiedniego stosowania art. 106 ust. 3 prawa oświatowego [red.: zgodnie z którym – dyrektor szkoły ustala warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki] w odniesieniu do sytuacji, w których obowiązek wynikający z art. 106a prawa oświatowego [red.: tj. zapewnienia uczniom/dzieciom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia] jest realizowany w inny sposób, niż poprzez zorganizowanie stołówki szkolnej.” Jeżeli zatem szkoła/przedszkole korzysta z usług firmy cateringowej (i nie posiada stołówki) – z powyższego wyroku NSA wynika, że nie znajduje zastosowania art. 106 prawa oświatowego (czyli – dyrektor placówki nie ustala opłat za posiłki, zgodnie z zasadą, że do opłat tych nie mogą zostać wliczone inne opłaty niż stanowiące równowartość „wsadu do kotła”). NSA, w ww. wyroku, nie odsyła co prawda wprost do art. 106 ust. 4 prawa oświatowego (z którego wynika, że opłata za posiłek, ustalona przez dyrektora, powinna obejmować wyłącznie „wsad do kotła”), ale odsyła do art. 106 ust. 3, stwierdzając, że – nie znajduje on zastosowania w przypadku posiłków dostarczanych do szkoły (która nie zorganizowała stołówki) przez zewnętrzny catering. Jeżeli zatem szkoła korzysta z zewnętrznego cateringu i nie posiada własnej stołówki kierując się ww. interpretacją przepisów, dokonaną przez NSA, można uznać, żeopłata za posiłek, którą mogą zostać obciążeni rodzice, nie obejmuje wyłącznie „wsadu do kotła”, ale może objąć również m.in. koszt przygotowania i dowozu posiłku (ponieważ nie znajduje wówczas zastosowania art. 106 ust. 3 prawa oświatowego, więc również – art. 106 ust. 4, który odnosi się do powyższego przepisu). Jeżeli natomiast szkoła sama przygotowuje dla dzieci gorący posiłek, we własnej stołówce – nie ulega wątpliwości, że koszty, którymi mogą zostać obciążeni rodzice (za taki posiłek) mogą obejmować wyłącznie tzw. „wsad do kotła” (co wynika wprost z art. 106 ust. 4 prawa oświatowego).

Obiady w szkole w roku szkolnym 2026/2027 – na co powinni uważać rodzice, w zakresie opłat za posiłki?

Brak możliwości przerzucania na rodziców dziecka, w całości, kosztów ponoszonych przez gminę w związku z organizacją posiłku dla dziecka (tj. kosztów wykraczających poza koszty „wsadu do kotła”) – w tym wypadku w przedszkolu (jednak analogiczne zasady ustalania opłat w powyższym zakresie, dotyczą również szkół podstawowych) – jeżeli placówka nie posiada własnej kuchni i korzysta z zapewnienia żywienia przez podmiot zewnętrznych – NSA potwierdził także w wyroku z dnia 20 kwietnia 2022 r., o sygn. akt III OSK 1043/21. 

Podobne stanowisko wynika również z wyroku NSA z dnia 26 października 2009 r. o sygn. I OSK 567/09, zgodnie z którym – „Opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce zorganizowanej w publicznej szkole (…) powinny być ustalane przez radę gminy jako równowartość surowców wykorzystanych do ich przygotowania. Pozostałe koszty, takie jak wynagrodzenie pracowników, składki naliczane od ich wynagrodzeń oraz nakłady na utrzymanie kuchni powinny obciążać organ prowadzący. W przypadku braku kuchni w placówce, co powoduje, że organ prowadzący nie ponosi kosztów wyżej wymienionych, rodzi po stronie tego organu obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej przez gminę stołówki (jadalni).

Praktyka i kontrola przeprowadzona w tym zakresie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, w imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych3 wykazują jednak, że nieuzasadnione przerzucanie przez gminy, na rodziców, kosztów przygotowania i dowozu posiłków do szkół podstawowych i przedszkoli, jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Zwłaszcza, jeżeli – w ramach zapewniania przedszkolakom i uczniom posiłków – placówka korzysta z usług firmy cateringowej. Dyrektorom placówek wydaje się bowiem wówczas, że nie znajduje w tym przypadku zastosowania art. 106 ust. 4 ustawy prawo oświatowe, wyłączający część opłat z możliwości wliczenia ich do opłat ponoszonych przez rodziców za korzystanie przez dziecko z posiłku, jako iż przepis ten odnosi się wprost do posiłków spożywanych w stołówkach szkolnych, a nie dostarczanych przez firmy cateringowe. Tymczasem – zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych – rodzice i opiekunowie powinni ponosić jedynie koszty surowców wykorzystanych do przygotowania posiłków, niezależnie od tego czy posiłki te przygotowywane są na szkolnej stołówce czy pochodzą od zewnętrznego dostawcy.

Stanowisko NSA poddała – co prawda – pod wątpliwość ówczesna wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek, w odpowiedzi z dnia 3 lipca 2023 r., na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra edukacji i nauki w sprawie wysokich kosztów obiadów szkolnych w placówkach bez własnej kuchni, podnosząc iż – w świetle konstytucyjnych regulacji dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, stanowisko NSA może być kwestionowane. W pełni uzasadnione byłoby natomiast – w ocenie resortu – tylko w sytuacji, gdyby ustawa nakładała obowiązek zorganizowania w szkole stołówki. Zmiana w zakresie zadań gminy, wymaga bowiem odpowiednich zmian w podziale dochodów publicznych, zgodnie z art. 167 Konstytucji RP i nie można tych zadań wywodzić w drodze interpretacji.

Jak zostało również wspomniane powyżej – sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się, jeżeli szkoła, która korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej nie posiada dodatkowo stołówki. Wówczas bowiem – jak stwierdził NSA w przytoczonym powyżej wyroku z dnia 6 marca 2026 r., sygn. akt III OSK 2137/25 „Brak jest podstaw do odpowiedniego stosowania art. 106 ust. 3 prawa oświatowego [red.: zgodnie z którym – dyrektor szkoły ustala warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki] w odniesieniu do sytuacji, w których obowiązek wynikający z art. 106a prawa oświatowego [red.: tj. zapewnienia uczniom/dzieciom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia] jest realizowany w inny sposób, niż poprzez zorganizowanie stołówki szkolnej.” Z powyższej interpretacji przepisów, można wywieść wniosek, że w sytuacji, gdy szkoła korzysta z zewnętrznego cateringu i nie posiada własnej stołówki – opłata za posiłek, którą mogą zostać obciążeni rodzice, nie obejmuje wyłącznie „wsadu do kotła”, ale może objąć również m.in. koszt przygotowania i dowozu posiłku (ponieważ nie znajduje wówczas zastosowania art. 106 ust. 3 prawa oświatowego, więc również – art. 106 ust. 4, który odnosi się do powyższego przepisu).

Ważne

Z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego, przepis art. 106 ust. 4 ustawy – prawo oświatowe, który wzbudza tyle kontrowersji, nie został doprecyzowany przez ustawodawcę, a dotychczasowa linia orzecznicza NSA jest nie do końca jednolita (choć można znaleźć orzeczenia korzystne dla rodziców) – warto bacznie przyjrzeć się opłacie za obiady dziecka oraz jej poszczególnym częściom składowym, do uiszczania której zobowiązuje dyrektor szkoły. W przypadku szkół, które same przygotowują posiłki dla uczniów przepisy nie pozostawiają wątpliwości, że rodzice mogą zostać zobowiązani wyłącznie do pokrycia kosztów „wsadu do kotła”, czyli nie powinni być obciążani innymi opłatami niż stanowiące równowartość składników potrzebnych do przygotowania posiłku dla dziecka. W przypadku szkół korzystających z usług zewnętrznego cateringu natomiast, które nie posiadają dodatkowo stołówki – podważenie przez rodzica obciążania go przez szkołę innymi opłatami związanymi z przygotowaniem i dowozem posiłku dla dziecka (niż tylko równowartość „wsadu do kotła”) – może być już natomiast trudniejsze do „wybronienia” (w związku z najnowszym wyrokiem NSA w tej kwestii – z 6 marca 2026 r.).

Obiady w szkole w roku szkolnym 2026/2027 – którym uczniom i na jakich warunkach przysługuje bezpłatny posiłek? 

W przypadku uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – bezpłatny, gorący posiłek przygotowany w stołówce szkolnej (lub dostarczony przez firmę cateringową), zapewniany jest w ramach programu rządowego finansowanego ze środków z budżetu państwa – „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

W ramach powyższego programu, prawo do:

  • bezpłatnego gorącego posiłku,
  • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (np. w dni wolne od nauki) albo 
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,

przysługuje:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1646 zł, czyli 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kryterium dochodowe kwalifikujące do objęcia pomocą w ramach programu i tak też czyni wiele gmin – np. w Krakowie dzieci, których dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1646 zł, a nie przekracza 2057,50 zł (tj. 250% kryterium dochodowego) – mogą zostać objęte pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.4

W sprawie szczegółowych informacji na temat kryteriów dochodowych kwalifikujących do otrzymania dofinansowania oraz zasad wnioskowania o jego udzielenie, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, MOPS wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu posiłku lub ewentualnie – świadczenia pieniężnego na jego zakup.

Zapisy programu przewidują ponadto, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej (tj. dochód w rodzinie przekracza próg dochodowy), a dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłkudyrektor szkoły lub odpowiednio przedszkola zobowiązany jest poinformować o potrzebie udzielenia pomocy ośrodek pomocy społecznej (lub centrum usług społecznych), właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola, finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej i ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego – jest to zatem procedura mocno uproszczona, w ramach której pomoc ma charakter doraźny i powinna być udzielana bez zbędnej zwłoki. 

Poza pomocą w ramach ww. programu, przepisy ustawy – prawo oświatowe, przewidują jeszcze jeden sposób na zwolnienie ucznia z opłat za szkolne posiłki. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, jak również w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych – organ prowadzący szkołę lub jej dyrektor (bez udziału pomocy społecznej) – może samodzielnie zwolnić rodziców lub pełnoletniego ucznia z całości albo części opłat za posiłek. 

1 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.)

2 wyrok NSA z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt I OSK 1554/10

3 Regionalna Izba Obrachunkową w Białymstoku, w imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, „Informacja o wynikach kontroli przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe”, maj 2022 r.

4 https://www.bip.krakow.pl/uslugi/MOPS-58%26metka%3D1

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 820 z późn. zm.)
  • Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 639 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1044)
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Źródło: INFOR
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