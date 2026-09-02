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Rząd chce uwolnić grunty, ale reguluje budynek zamiast przestrzeni. Dworzec Świebodzki pokazuje błąd założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych

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02 września 2026, 10:34
Grzegorz Prigan
Grzegorz Prigan
adwokat i menedżer
Dworzec Świebodzki, Wrocław
Rząd chce uwolnić grunty, ale reguluje budynek zamiast przestrzeni. Dworzec Świebodzki pokazuje błąd założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych
Shutterstock

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Projekt ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych (na razie znamy tylko jego założenia) odpowiada na rzeczywisty problem, lecz zaczyna reformę od końca. Polska nie potrzebuje wyłącznie odrębnej własności gotowego obiektu. Potrzebuje zbywalnego i obciążalnego hipoteką prawa do zabudowy oznaczonej przestrzeni, ustanawianego jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Wrocławski Dworzec Świebodzki pokazuje, że stawką nie jest wyłącznie porządek w księgach wieczystych, lecz możliwość stworzenia całej nowej dzielnicy i nowego źródła finansowania transportu publicznego.

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Projekt ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisano projekt ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych. Zapowiedź brzmi atrakcyjnie: budynek lub inny obiekt trwale związany z gruntem miałby w określonych przypadkach stać się odrębnym przedmiotem własności, uzyskać własną księgę wieczystą i móc zostać obciążony hipoteką. Rozwiązanie ma ułatwić realizację inwestycji nad torami kolejowymi, drogami i tunelami.

Kierunek jest potrzebny. Problem polega na tym, że według opublikowanych założeń warunkiem powstania odrębnej własności ma być oddanie obiektu do użytkowania. Jeżeli ta zasada znajdzie się w ustawie, państwo ureguluje przede wszystkim sytuację gotowego budynku.

Największa bariera pojawia się jednak kilka lat wcześniej. Publiczny właściciel musi najpierw udostępnić inwestorowi przestrzeń, inwestor musi zdobyć finansowanie, a bank oczekuje prawa, które już istnieje, można je wpisać do księgi wieczystej i obciążyć hipoteką.

Mówiąc wprost: rząd chce nadać samodzielność prawną temu, co już zostało wybudowane. Rynek potrzebuje natomiast samodzielnego prawa do przestrzeni, w której dopiero można budować.

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Stare prawo nie nadąża za miastem rozwijanym na kilku poziomach

Punktem wyjścia jest zasada superficies solo cedit. Zgodnie z art. 48 i art. 191 Kodeksu cywilnego budynki oraz inne urządzenia trwale związane z gruntem są co do zasady jego częściami składowymi i należą do właściciela nieruchomości. Artykuł 143 k.c. określa natomiast przestrzenne granice własności gruntu przez odwołanie do jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia.

Ta konstrukcja dobrze porządkuje typową zabudowę. Znacznie gorzej radzi sobie z miastem rozwijanym jednocześnie na kilku poziomach: na dole działają kolej, droga albo tunel, nad nimi znajduje się płyta konstrukcyjna i przestrzeń publiczna, a jeszcze wyżej mieszkania, biura i usługi.

Dzisiaj podobne przedsięwzięcia trzeba opierać na pakiecie umów, dzierżaw, służebności i skomplikowanych zabezpieczeń. Można to zrobić, ale rosną koszty, ryzyko prawne i trudności z pozyskaniem kredytu.

Projektowana odrębna własność obiektu może rozwiązać część tych problemów. Nie rozwiąże jednak najważniejszego, jeżeli samodzielne prawo rzeczowe powstanie dopiero po zakończeniu budowy. Roszczenie o ustanowienie własności gotowego obiektu, nawet ujawnione w księdze wieczystej gruntu, nie daje inwestorowi i bankowi tego samego bezpieczeństwa co istniejące już prawo rzeczowe, które można nabyć, zbyć i obciążyć przed rozpoczęciem robót.

Państwo zna prawidłową diagnozę od 2010 roku

Obecna inicjatywa nie pojawiła się znikąd. W założeniach projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych z 14 lipca 2010 r. Ministerstwo Infrastruktury trafnie wskazywało na potrzebę wykorzystania przestrzeni nad i pod nieruchomościami. Dokument opisywał amerykańskie air rights, obrót prawami do zabudowy oraz szwedzkie nieruchomości trójwymiarowe.

Ministerstwo posługiwało się nawet przykładem terenów kolejowych pomiędzy Dworcem Centralnym a Dworcem Zachodnim w Warszawie. Wprost wskazywało, że PKP mogłoby zagospodarować przestrzeń nad torowiskiem i regularnie uzyskiwać przychody z jej gospodarczego wykorzystania.

Administracja zna więc istotę problemu co najmniej od 16 lat. Mimo to koncepcja z 2010 r. również przewidywała, że przed ukończeniem inwestycji inwestor będzie dysponował zasadniczo umową zobowiązującą oraz roszczeniem ujawnionym w księdze wieczystej, a odrębna własność powstanie dopiero po wybudowaniu obiektu i potwierdzeniu jego technicznej odrębności.

Dzisiejsza zapowiedź zdaje się powtarzać ten schemat. To nie jest nowa odpowiedź na stary problem. To raczej powrót starego projektu do legislacyjnej poczekalni.

Świat tworzy prawo przed budową

Rozwiązania zagraniczne nie są identyczne, ale łączy je ważna cecha: gospodarczo wartościowe prawo dotyczące przestrzeni może istnieć przed powstaniem budynku.

W Hongkongu model Rail plus Property opiera się na przyznawaniu praw deweloperskich dotyczących terenów nad stacjami i zajezdniami. Prawa te od początku są elementem przedsięwzięcia, a dochody z zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej pomagają finansować infrastrukturę kolejową. Rząd Hongkongu wskazuje wprost, że prawa deweloperskie mogą służyć pokryciu luki finansowej projektu kolejowego.

Nowojorskie regulacje dopuszczają inwestycje nad czynnymi korytarzami kolejowymi, przy zachowaniu obecnego i przyszłego funkcjonowania transportu. W Szwecji od 2004 r. funkcjonują nieruchomości trójwymiarowe, których granice wyznacza się nie tylko na płaszczyźnie, lecz również w pionie. W innych państwach podobny efekt osiąga się przez prawo zabudowy, superficies, długoterminowy leasehold albo prawa deweloperskie.

Nie chodzi o skopiowanie jednej zagranicznej instytucji. Ważniejszy jest wspólny mechanizm: właściciel publiczny zachowuje grunt, tory, drogę lub tunel, ale jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji ustanawia zbywalne i zdolne do hipotecznego zabezpieczenia prawo do wykorzystania dokładnie oznaczonej przestrzeni.

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Dworzec Świebodzki pokazuje, o jaką stawkę chodzi

Dworzec Świebodzki znajduje się niespełna kilometr od wrocławskiego Rynku. PKP informowało o projekcie zagospodarowania około 28 hektarów gruntów w tej części miasta i powstaniu około 300 tys. m² powierzchni mieszkalnej oraz komercyjnej.

Jednocześnie aktualne plany zakładają przywrócenie ruchu kolejowego. Na stacji mają powstać trzy tory, dwa perony i trzy krawędzie peronowe. Przewidziano również rezerwę pod dalszą rozbudowę infrastruktury.

W tradycyjnym, dwuwymiarowym myśleniu trzeba dokonać wyboru: albo kolej, albo zabudowa. To fałszywa alternatywa.

Tory i perony mogą pozostać na dolnym poziomie. Nad nimi może powstać płyta tworząca ciągłą tkankę miejską: mieszkania, akademiki, biura, usługi, szkoła, zieleń i przestrzenie publiczne. Mieszkaniec schodziłby windą lub schodami bezpośrednio na peron, a na poziomie ulicy miałby dostęp do tramwajów i autobusów. Zamiast zaplecza kolejowego dzielącego miasto powstałyby zintegrowany węzeł transportowy i nowa dzielnica w ścisłym centrum.

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Nie oznacza to, że nad każdym metrem torów można albo należy postawić budynek. O dopuszczalnym zakresie zabudowy muszą przesądzić analizy konstrukcyjne, akustyczne, pożarowe, konserwatorskie i transportowe. Ustawa nie zastąpi inżynierii ani planowania przestrzennego. Powinna jednak sprawić, aby inwestycja możliwa technicznie stała się również możliwa prawnie i finansowo.

Kilka miliardów złotych ukrytych nad torami

Skala projektu pokazuje prawdziwą wartość planowanej reformy. Około 300 tys. m² mieszkań, biur i usług w sąsiedztwie Rynku oznacza przedsięwzięcie warte kilka miliardów złotych.

Dla pokazania rzędu wielkości można odwołać się do obecnych cen nowych mieszkań we Wrocławiu, wynoszących średnio około 15,8 tys. zł za m². Proste przemnożenie tej stawki przez 300 tys. m² daje około 4,7 mld zł. Nie jest to wycena projektu — ostateczna wartość zależałaby od udziału mieszkań, biur, usług, powierzchni wspólnych oraz kosztu płyty nad torami. Pokazuje jednak, że nie rozmawiamy o marginalnej działce, lecz o nowej dzielnicy i wartości liczonej w miliardach.

Największym źródłem korzyści dla miasta nie byłyby przy tym podatki od samych mieszkań. Znacznie ważniejsza jest możliwość odpłatnego ustanowienia prawa do zabudowy: za jednorazową cenę, wieloletnią opłatę albo udział w przedsięwzięciu.

W zamian prywatny inwestor mógłby zostać zobowiązany do sfinansowania płyty konstrukcyjnej, dojść do peronów, przestrzeni publicznych oraz części infrastruktury stacyjnej. Tory pozostałyby publiczne, ale przestałyby być wyłącznie kosztem i barierą przestrzenną.

Przywrócenie ruchu na Dworcu Świebodzkim jest obecnie szacowane na około 215 mln zł. Wartość planowanej zabudowy można natomiast liczyć w miliardach. W dobrze skonstruowanym modelu część wartości stworzonej dzięki publicznej infrastrukturze i decyzjom planistycznym powinna finansować sam dworzec oraz dalszy rozwój transportu.

Ważne

To jest prawdziwa stawka ustawy: możliwość uruchomienia prywatnych miliardów bez sprzedaży torów i bez finansowania całego przedsięwzięcia z dotacji budżetowej.

Wartość Świebodzkiego powinna służyć Wrocławiowi

Kluczowe tereny Dworca Świebodzkiego należą do podmiotu kolejowego, a nie do gminy. Nie oznacza to jednak, że cała wartość powstała dzięki zabudowie przestrzeni nad torami powinna trafić do spółki kolejowej albo budżetu centralnego.

To Wrocław uchwala plan miejscowy, zapewnia drogi, tramwaje, szkoły, usługi komunalne i pozostałą infrastrukturę. Bez miasta nie powstanie pełnowartościowa dzielnica, lecz najwyżej odizolowany projekt deweloperski. Dlatego ustawa powinna zapewnić gminie udział w prawie do zabudowy albo w dochodach z jego ustanowienia.

Model może być prosty. Grunt, tory i funkcja kolejowa pozostają publiczne. Prawo do wykorzystania oznaczonej przestrzeni nad nimi zostaje ustanowione na przykład na 70 lub 99 lat i trafia do inwestora wyłonionego w przejrzystym postępowaniu. Inwestor płaci cenę lub opłatę okresową oraz finansuje uzgodnioną infrastrukturę. Miasto zachowuje wpływ na przeznaczenie terenu, jakość przestrzeni publicznych, udział mieszkań dostępnych cenowo, szkół, usług i zieleni.

Nie jest to prywatyzacja torów. Przeciwnie — pozwala zachować strategiczną infrastrukturę w rękach publicznych, a do obrotu wprowadzić jedynie ograniczone w czasie prawo do wykorzystania przestrzeni nad nią.

To także rozwiązanie rozsądniejsze niż zwykła sprzedaż działki. Po sprzedaży publiczny właściciel otrzymuje jednorazowy dochód i traci znaczną część wpływu na przyszłość terenu. W przypadku prawa ustanowionego na czas oznaczony zachowuje aktywo, otrzymuje wynagrodzenie i może określić warunki wykorzystania przestrzeni.

Czy w ten sposób można sfinansować metro?

Jeden Dworzec Świebodzki nie zapłaci za całą sieć metra. Twierdzenie przeciwne byłoby efektowne, lecz niepoważne. Może jednak sfinansować znaczną część własnej infrastruktury kolejowej, zapewnić wkład własny do większych przedsięwzięć i stworzyć stałe źródło obsługi ich finansowania.

Prawdziwa zmiana pojawia się wtedy, gdy podobny mechanizm stosuje się nie w jednej lokalizacji, lecz nad torami, stacjami, zajezdniami, drogami i tunelami w całym mieście. Portfel praw do zabudowy może stać się realnym elementem finansowania kolei metropolitalnej, nowych tuneli transportowych, a w największych aglomeracjach także metra.

Dotacje państwowe i fundusze europejskie nadal będą potrzebne. Różnica polega na tym, że miasto nie przychodzi po nie wyłącznie z listą oczekiwań. Przychodzi z własnym aktywem, dochodem i wkładem finansowym.

Dzisiaj niemal każda duża koncepcja transportowa kończy się oczekiwaniem na dotację z budżetu państwa, środki europejskie albo polityczną decyzję podejmowaną w Warszawie. To model, w którym miasta mają ambicje, lecz nie mają wystarczających własnych instrumentów finansowania.

Prawo do zabudowy przestrzeni może to zmienić. Pozwala zachować publiczne tory, uruchomić prywatny kapitał i pozostawić istotną część powstałej wartości w mieście, które ją współtworzy.

Nie zmarnujmy kolejnych 16 lat

Projekt należy poprawić, a nie porzucić. Odrębna własność ukończonego obiektu może być potrzebnym elementem systemu. Nie powinna jednak zastępować prawa do zabudowy przestrzeni, ponieważ obie instytucje odpowiadają na inne etapy przedsięwzięcia.

Dworzec Świebodzki jest dobrym sprawdzianem. Jeżeli nowa ustawa pozwoli zachować publiczną kolej, uruchomić prywatne finansowanie i zbudować nad torami pełnowartościową część miasta, reforma będzie miała sens.
Jeżeli umożliwi jedynie założenie osobnej księgi wieczystej budynkowi już oddanemu do użytkowania, rozwiąże problem wtedy, gdy inwestor zdoła wcześniej rozwiązać go sam.
Pierwszy wariant może stworzyć nową dzielnicę i nowe źródło finansowania Wrocławia. Drugi uporządkuje dokumenty po przecięciu wstęgi.
Po 16 latach prac koncepcyjnych stać nas na więcej.

Grzegorz Prigan, adwokat i menedżer

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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