Istotne rozstrzygnięcie dla emerytów objętych niekonstytucyjną regulacją – sąd, dokonując ponownego przeliczenia świadczenia, zasądził na rzecz ubezpieczonego 90 000 zł wyrównania. Dotychczasowe orzecznictwo koncentrowało się głównie na podwyższaniu świadczeń na przyszłość, natomiast zasądzanie wyrównań za okresy wsteczne należało do rzadkości. W omawianej sprawie emeryta „nauczycielskiego” rozstrzygnięcie oznacza nie tylko podwyższenie bieżącej emerytury aż o 3 900 zł, lecz także wypłatę 90 000 zł tytułem rekompensaty za okres poprzedzający wyrok. Znaczenie tego kierunku wzmacnia uchwała trzech izb Sądu Najwyższego z 18 listopada 2026 r., zgodnie z którą: „Moc powszechnie obowiązującą orzeczenie TK ma niezależnie od jego ogłoszenia w organie urzędowym, jakim jest Dziennik Ustaw”. Sąd Najwyższy potwierdził tym samym słuszność praktyki orzeczniczej polegającej na stosowaniu wyroku TK z 2024 r. przy przeliczaniu emerytur niezależnie od braku jego ogłoszenia.

dr radca prawny Andrzej Hańderek:

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Poniższy wyrok to przykład zastosowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 co do stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Na końcu artykułu zebrałem przeszło 100 podobnych wyroków. Nie są jednolite w szczegółach, ale mają wspólną cechę: ZUS przegrywa odmowy przeliczenia emerytur.

Wyrok sądu: 3900 zł podwyżki dla emeryta nauczycielskiego. I 90 000 zł wyrównania [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. w praktyce sądów apelacyjnych]

Na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 lipca 2026 roku sygn. akt III AUa 207/26, który oddalił apelację ZUSu od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 28 stycznia 2026 roku sygn. akt IV U 690/24. Na mocy powyższych orzeczeń emeryt otrzymał podwyższę emerytury w wysokość ponad 3.900,00 zł miesięcznie oraz wyrównanie ponad 90.000,00 zł.

Sprawa dotyczyła emeryta nauczycielskiego z rocznika 1952, który przed 6 czerwca 2012 roku przeszedł na emeryturę nauczycielską. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, emeryt złożył wniosek o emeryturę z wieku powszechnego. ZUS dokonał potrąceń wcześniej pobranych emerytur, co spowodowało, że emerytura z wieku powszechnego została zaniżona. Po dowiedzeniu się przez emeryta o wyroku TK SK 140/20 postanowił zawalczyć o swoje prawa. W pierwszej kolejności złożył wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytur, a po otrzymaniu decyzji odmownej ZUS, kontynuował walkę przez Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym. Oba Sądy stanęły po stronie emeryta, a ZUS wydał już decyzję o ponownym ustaleniu wysokości emerytury.

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Więcej informacji w temacie wyroku TK z dnia 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20, w tym test do sprawdzenia, czy wyrok TK dotyczy sytuacji emeryta, a także propozycję wniosku o ponowne przeliczenie emerytury oraz propozycję odwołania od decyzji odmownej ZUS, można przeczytać na stronie kancelarii (na końcu artykułu link do zbioru przeszło 400 wyroków korzystnych dla emerytów).

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Orzecznictwo w sprawach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 jest bardzo niejednolite. Wskazana niejednolitość przejawia się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice. Przedstawiam zbiór znanych mi korzystnych orzeczeń Sądów Apelacyjnych dotyczących art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydanych po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20.

Uchwała połączonych Izb SN z 18 XI 2026 r.

Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 18 listopada 2026 r. podjął uchwałę:

Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzygnięcie wydane w sprawie należącej do jego właściwości, po przeprowadzeniu określonego prawem postępowania, przez skład orzekający złożony wyłącznie z osób, które nawiązały stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego po wyborze przez Sejm i złożeniu ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w jego obecności.

Moc powszechnie obowiązującą, o której mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma niezależnie od jego ogłoszenia w organie urzędowym. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność określonego znaczenia aktu normatywnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą może stanowić podstawę wznowienia postępowania (art. 4011 k.p.c.). Dopuszczalne jest merytoryczne rozpoznanie skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 4011 k.p.c. przed ogłoszeniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w organie urzędowym; termin, o którym mowa w art. 407 § 2 zd. 1 k.p.c., kończy się dopiero z upływem trzech miesięcy od tego ogłoszenia.

Link do uchwały:

Uchwała składu połączonych Izb Sądu Najwyższego: Izby Cywilnej, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 18 listopada 2026 r.

UWAGA! Zgłoszono jedno zdanie odrębne co do punktu 1 oraz siedem zdań odrębnych co do punkt 1 zdanie 1 uchwały.

Uchwała została wydana na skutek pytań Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej dotyczących sposobu rozumienia art. 4011 w zw. z art. 407 § 2 k.p.c. jako unormowań warunkujących ochronę konstytucyjnych praw obywateli na drodze sądowej. Ich punktem wspólnym była potrzeba rozwiania wątpliwości, co do warunków realizacji na gruncie procedury cywilnej, gwarantowanego w art. 190 ust. 4 Konstytucji RP prawa do wznowienia postępowania z uwagi na wydanie przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia o niekonstytucyjności aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe.

"Lawina" korzystnych dla emerytów wyroków sądów II instancji - sędziowie wdrożyli wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Pokazuje tą "lawinę" liczba poniższych wyroków (zostały wydane jeszcze przed uchwałą SN z 18 XI 2026 r.).

wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 marca 2025 roku sygn. akt III AUa 347/24 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2025 roku sygn. akt III AUa 137/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 maja 2025 roku sygn. akt III AUa 2208/24 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 403/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 110/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 974/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 790/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 161/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 58/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 166/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 147/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 620/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 32/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 222/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 42/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 345/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 449/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 275/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 125/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 168/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 239/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 września 2025 roku sygn. akt III AUa 704/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2025 roku sygn. akt III AUa 741/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 września 2025 roku sygn. akt III AUa 724/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 września 2025 roku sygn. akt III AUa 375/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 września 2025 roku sygn. akt III AUa 284/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 września 2025 roku sygn. akt III AUa 438/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1969/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1751/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 września 2025 roku sygn. akt III AUa 429/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2025 roku sygn. akt III AUa 535/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 października 2025 roku sygn. akt III AUa 381/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2025 roku sygn. akt III AUa 709/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 października 2025 roku sygn. akt III AUa 441/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 października 2025 roku sygn. akt III AUa 477/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 października 2025 roku sygn. akt III AUa 1954/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 419/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 382/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 333/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 października 2025 roku sygn. akt III AUa 565/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2025 roku sygn. akt III 656/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2025 roku sygn. akt III 640/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2025 roku sygn. akt III 756/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2025 roku sygn. akt III 572/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2025 roku sygn. akt III 583/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 226/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 160/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 147/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 987/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1472/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 392/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 2025 sygn. akt III AUa 707/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 437/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2791/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 663/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 664/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 757/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 814/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1429/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 772/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2811/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 863/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 680/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 171/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 508/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 132/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 2317/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 564/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 346/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 1194/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 732/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 1630/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 411/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 782/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 1019/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 487/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1234/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1876/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 411/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1441/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 771/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 8/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 72/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 785/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lubinie z dnia 31 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 825/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 26/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 252/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 226/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 397/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 595/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 75/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 112/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 482/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 530/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 232/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 31/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 391/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 1110/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 1113/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 966/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 lipca 2026 roku sygn. akt III AUa 207/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2026 roku sygn. akt III AUa 611/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2026 roku sygn. akt III AUa 517/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 sierpnia 2026 roku sygn. akt III AUa 363/26.

Wszystkie 442 orzeczenia zostały ujęte w formie tabelarycznej wraz z wyszukiwarką i są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Hańderek pod linkiem