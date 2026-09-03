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Strona główna » Prawo » Wiadomości » Wyrok sądu: 3900 zł podwyżki dla emeryta nauczycielskiego. I 90 000 zł wyrównania [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. w praktyce sądów apelacyjnych]

Wyrok sądu: 3900 zł podwyżki dla emeryta nauczycielskiego. I 90 000 zł wyrównania [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. w praktyce sądów apelacyjnych]

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03 września 2026, 09:48
[Data aktualizacji 03 września 2026, 09:48]
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Andrzej Hańderek
dr radca prawny Andrzej Hańderek
radca prawny

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Jest być może ważny przełom dla emerytów - sąd zasądził 90 000 zł wyrównania w ramach ponownego przeliczenia emerytury dla emeryta poszkodowanego niekonstytucyjnym przepisem. Emeryt "nauczycielski" nie tylko uzyskał wysoką podwyżkę bieżących wypłat emerytury (aż o 3900 zł). Otrzymał także wyrównanie 90000,00 zł. Wiele wcześniejszych wyroków przyznawało poszkodowanym emerytom podwyżkę emerytury na okresy przyszłe. Gorzej jednak było z wyrównaniem przeszłych krzywd.

Orzecznictwo w sprawach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 jest bardzo niejednolite. Wskazana niejednolitość przejawia się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice. Przedstawiam zbiór znanych mi korzystnych orzeczeń Sądów Apelacyjnych dotyczących art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydanych po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20

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Lawina korzystnych dla emerytów wyroków sądów II instancji - sędziowie wdrożyli wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Takie tezy wynikają z analizy poniższych wyroków.

  1. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 marca 2025 roku sygn. akt III AUa 347/24
  2. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2025 roku sygn. akt III AUa 137/25
  3. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 maja 2025 roku sygn. akt III AUa 2208/24
  4. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 403/25
  5. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 110/25
  6. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 974/25
  7. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 790/25
  8. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 161/25
  9. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 58/25
  10. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 166/25
  11. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 147/25
  12. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 620/25
  13. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 32/25
  14. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 222/25
  15. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 42/25
  16. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 345/25
  17. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 449/25
  18. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 275/25
  19. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 125/25
  20. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 168/25
  21. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 239/25
  22. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 września 2025 roku sygn. akt III AUa 704/25
  23. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2025 roku sygn. akt III AUa 741/25
  24. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 września 2025 roku sygn. akt III AUa 724/25
  25. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 września 2025 roku sygn. akt III AUa 375/25
  26. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 września 2025 roku sygn. akt III AUa 284/25
  27. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 września 2025 roku sygn. akt III AUa 438/25
  28. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1969/25
  29. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1751/25
  30. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 września 2025 roku sygn. akt III AUa 429/25
  31. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2025 roku sygn. akt III AUa 535/25
  32. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 października 2025 roku sygn. akt III AUa 381/25
  33. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2025 roku sygn. akt III AUa 709/25
  34. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 października 2025 roku sygn. akt III AUa 441/25
  35. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 października 2025 roku sygn. akt III AUa 477/25
  36. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 października 2025 roku sygn. akt III AUa 1954/25
  37. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 419/25
  38. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 382/25
  39. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 333/25
  40. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 października 2025 roku sygn. akt III AUa 565/25
  41. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2025 roku sygn. akt III 656/25
  42. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2025 roku sygn. akt III 640/25
  43. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2025 roku sygn. akt III 756/25
  44. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2025 roku sygn. akt III 572/25
  45. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2025 roku sygn. akt III 583/25
  46. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 226/25
  47. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 160/25
  48. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 147/25
  49. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 987/25
  50. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1472/25
  51. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 392/25
  52. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 2025 sygn. akt III AUa 707/25
  53. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 437/25
  54. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2791/25
  55. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 663/25
  56. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 664/25
  57. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 757/25
  58. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 814/25
  59. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1429/25
  60. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 772/25
  61. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2811/25
  62. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 863/25
  63. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 680/25
  64. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 171/25
  65. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 508/25
  66. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 132/25
  67. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 2317/25
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  69. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 346/25
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  80. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1441/25
  81. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 771/25
  82. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 8/26
  83. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 72/26
  84. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 785/25
  85. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lubinie z dnia 31 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 825/25
  86. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 26/26
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  89. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 397/25
  90. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 595/25
  91. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 75/26
  92. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2026 roku sygn. akt III AUa 112/26
  93. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 482/26
  94. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 530/26
  95. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 232/26
  96. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2026 roku sygn. akt III AUa 31/26
  97. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 391/26
  98. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 1110/25
  99. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 1113/25
  100. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2026 roku sygn. akt III AUa 966/25
  101. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 lipca 2026 roku sygn. akt III AUa 207/26
  102. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2026 roku sygn. akt III AUa 611/26
  103. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2026 roku sygn. akt III AUa 517/26
  104. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 sierpnia 2026 roku sygn. akt III AUa 363/26.

Wszystkie 442 orzeczenia zostały ujęte w formie tabelarycznej wraz z wyszukiwarką i są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Hańderek pod linkiem:

Wyrok sądu: 3900 zł podwyżki dla emeryta nauczycielskiego. I 90 000 zł wyrównania [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. w praktyce sądów apelacyjnych]

Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 lipca 2026 roku sygn. akt III AUa 207/26, który oddalił apelację ZUSu od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 28 stycznia 2026 roku sygn. akt IV U 690/24. Na mocy powyższych orzeczeń emeryt otrzymał podwyższę emerytury w wysokość ponad 3.900,00 zł miesięcznie oraz wyrównanie ponad 90.000,00 zł.

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Sprawa dotyczyła emeryta nauczycielskiego z rocznika 1952, który przed 6 czerwca 2012 roku przeszedł na emeryturę nauczycielską. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, emeryt złożył wniosek o emeryturę z wieku powszechnego. ZUS dokonał potrąceń wcześniej pobranych emerytur, co spowodowało, że emerytura z wieku powszechnego została zaniżona. Po dowiedzeniu się przez emeryta o wyroku TK SK 140/20 postanowił zawalczyć o swoje prawa. W pierwszej kolejności złożył wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytur, a po otrzymaniu decyzji odmownej ZUS, kontynuował walkę przez Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym. Oba Sądy stanęły po stronie emeryta, a ZUS wydał już decyzję o ponownym ustaleniu wysokości emerytury.

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Więcej informacji w temacie wyroku TK z dnia 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20, w tym test do sprawdzenia, czy wyrok TK dotyczy sytuacji emeryta, a także propozycję wniosku o ponowne przeliczenie emerytury oraz propozycję odwołania od decyzji odmownej ZUS, można przeczytać na stronie kancelarii

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Źródło: INFOR
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Jest być może ważny przełom dla emerytów - sąd zasądził 90 000 zł wyrównania w ramach ponownego przeliczenia emerytury dla emeryta poszkodowanego niekonstytucyjnym przepisem. Emeryt "nauczycielski" nie tylko uzyskał wysoką podwyżkę bieżących wypłat emerytury (aż o 3900 zł). Otrzymał także wyrównanie 90000,00 zł. Wiele wcześniejszych wyroków przyznawało poszkodowanym emerytom podwyżkę emerytury na okresy przyszłe. Gorzej jednak było z wyrównaniem przeszłych krzywd.

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